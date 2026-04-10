Hadjar ziet één voordeel in reglement: "Dus als er iets is..."

Hadjar ziet één voordeel in reglement: "Dus als er iets is..."

Isack Hadjar ziet één lichtpuntje in de nieuwe reglementen. De nieuwe regelgeving is een enorme verandering in de Formule 1 ten opzichte van alle jaren daarvoor. Het grootste punt is misschien wel het energiemanagement. De krachtbronnen werken 50/50 en dus is de helft afhankelijk van de elektromotor. 

Coureurs moeten nog erg wennen aan de nieuwe manier van racen. Ze zijn daardoor erg kritisch, maar Hadjar lijkt dus één voordeeltje te hebben gevonden in de nieuwe reglementen. De 21-jarige coureur heeft zich dit seizoen al laten zien bij Red Bull Racing, alleen hij heeft nog maar vier punten behaald. Hij is terug te vinden op de twaalfde positie.

Meer over Isack Hadjar Frustratie van Verstappen levert Hadjar groot voordeel op

Frustratie van Verstappen levert Hadjar groot voordeel op

8 apr
 Hadjar wekt indruk bij Red Bull: "Isack gaat stappen zetten"

Hadjar wekt indruk bij Red Bull: "Isack gaat stappen zetten"

8 apr

Hadjar evalueert de nieuwe reglementen

Hadjar heeft één groot ding opgemerkt, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "Ik denk dat dit de eerste keer in lange tijd is dat twee auto's met exact hetzelfde tempo elkaar kunnen inhalen, heen en weer." Volgens de Red Bull-coureur is het inhalen compleet veranderd. "Als je naar vorig jaar kijkt, had je altijd zo'n zes, zeven of acht tienden voorsprong nodig om iemand in te halen. Soms zelfs nog meer. En als je eenmaal voorbij was, wist je vaak dat de auto achter je je niet meer terug kon inhalen."

Volgens de jonge coureur wordt het racen dus daadwerkelijk verbeterd, maar het lijkt wel gevaarlijk te zijn. Zo doorstond Oliver Bearman een enorm zware crash. De coureur van Haas moest uitwijken, omdat Franco Colapinto voor hem reed met een snelheidsverschil van vijftig kilometer per uur. Bearman kwam op het gras terecht en bezeerde zich aardig. 

Inhalen wordt verbeterd

Volgens Hadjar wordt het inhalen dus daadwerkelijk beter. "Dus als er iets is, maakt dit het racen zeker beter. Maar het voelt soms ook een beetje kunstmatig. We moeten dus de juiste balans vinden. Maar het is absoluut beter dan voorheen." De reglementen zijn echter nog niet zo ver dat Hadjar tevreden is. "Een beetje van allebei. We hebben een paar regelwijzigingen nodig en de engineers hebben meer tijd nodig."

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 55
  • Podiums 1
  • Grand Prix 26
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
