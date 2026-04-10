Isack Hadjar ziet één lichtpuntje in de nieuwe reglementen. De nieuwe regelgeving is een enorme verandering in de Formule 1 ten opzichte van alle jaren daarvoor. Het grootste punt is misschien wel het energiemanagement. De krachtbronnen werken 50/50 en dus is de helft afhankelijk van de elektromotor.

Coureurs moeten nog erg wennen aan de nieuwe manier van racen. Ze zijn daardoor erg kritisch, maar Hadjar lijkt dus één voordeeltje te hebben gevonden in de nieuwe reglementen. De 21-jarige coureur heeft zich dit seizoen al laten zien bij Red Bull Racing, alleen hij heeft nog maar vier punten behaald. Hij is terug te vinden op de twaalfde positie.

Hadjar evalueert de nieuwe reglementen

Hadjar heeft één groot ding opgemerkt, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "Ik denk dat dit de eerste keer in lange tijd is dat twee auto's met exact hetzelfde tempo elkaar kunnen inhalen, heen en weer." Volgens de Red Bull-coureur is het inhalen compleet veranderd. "Als je naar vorig jaar kijkt, had je altijd zo'n zes, zeven of acht tienden voorsprong nodig om iemand in te halen. Soms zelfs nog meer. En als je eenmaal voorbij was, wist je vaak dat de auto achter je je niet meer terug kon inhalen."

Volgens de jonge coureur wordt het racen dus daadwerkelijk verbeterd, maar het lijkt wel gevaarlijk te zijn. Zo doorstond Oliver Bearman een enorm zware crash. De coureur van Haas moest uitwijken, omdat Franco Colapinto voor hem reed met een snelheidsverschil van vijftig kilometer per uur. Bearman kwam op het gras terecht en bezeerde zich aardig.

Inhalen wordt verbeterd

Volgens Hadjar wordt het inhalen dus daadwerkelijk beter. "Dus als er iets is, maakt dit het racen zeker beter. Maar het voelt soms ook een beetje kunstmatig. We moeten dus de juiste balans vinden. Maar het is absoluut beter dan voorheen." De reglementen zijn echter nog niet zo ver dat Hadjar tevreden is. "Een beetje van allebei. We hebben een paar regelwijzigingen nodig en de engineers hebben meer tijd nodig."