Het Formule 1-seizoen van 2026 levert voorlopig een opvallend beeld op. Waar de sport de afgelopen jaren vaak werd bekritiseerd om het gebrek aan spektakel, is het aantal inhaalacties dit jaar juist fors toegenomen. Volgens Isack Hadjar ligt daar een duidelijke verklaring aan ten grondslag.

De Red Bull Racing-coureur ziet vooral dat het veld dichter bij elkaar zit dan voorheen. Daardoor ontstaan er nieuwe dynamieken op de baan, die het racen volgens hem zichtbaar aantrekkelijker maken.

Hadjar ziet groot verschil met vorige seizoenen

Hadjar benadrukt dat het tegenwoordig mogelijk is om wiel-aan-wiel te vechten met een tegenstander die nagenoeg even snel is. Waar coureurs eerder een aanzienlijk snelheidsverschil nodig hadden om een aanval succesvol af te ronden, is dat verschil nu veel kleiner geworden.

“Het is voor het eerst in lange tijd dat twee auto’s met vergelijkbare snelheid elkaar kunnen blijven aanvallen”, stelt Hadjar. “Vroeger had je een groot voordeel nodig om iemand voorbij te gaan en als je er eenmaal langs was, bleef dat meestal zo. Nu kan het gevecht gewoon doorgaan, en dat maakt het racen beter om naar te kijken.”

Kritiek blijft, maar verbetering zichtbaar

Toch plaatst Hadjar ook een kanttekening bij de huidige situatie. Volgens de Fransman voelt het extra spektakel soms wat geforceerd aan, waardoor de balans nog niet optimaal is. “Het ziet er beter uit, maar het heeft ook iets kunstmatigs. Daar moeten we een middenweg in vinden.”

Daarnaast verwacht hij dat de verhoudingen nog kunnen veranderen naarmate teams meer grip krijgen op het energiemanagement. Tegelijkertijd zijn er volgens hem ook aanpassingen nodig aan de regels. “Het is een combinatie van beide: teams moeten meer tijd krijgen om alles te begrijpen, maar er moeten ook wat dingen worden bijgestuurd. Uiteindelijk draait het vooral om efficiëntere batterijen, dat is de sleutel”, zo sloot de teamgenoot van Max Verstappen af.