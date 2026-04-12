user icon
icon

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar ziet wel muziek in deze auto's: "Ziet er beter uit"

Het Formule 1-seizoen van 2026 levert voorlopig een opvallend beeld op. Waar de sport de afgelopen jaren vaak werd bekritiseerd om het gebrek aan spektakel, is het aantal inhaalacties dit jaar juist fors toegenomen. Volgens Isack Hadjar ligt daar een duidelijke verklaring aan ten grondslag.

De Red Bull Racing-coureur ziet vooral dat het veld dichter bij elkaar zit dan voorheen. Daardoor ontstaan er nieuwe dynamieken op de baan, die het racen volgens hem zichtbaar aantrekkelijker maken.

Hadjar ziet één voordeel in reglement: "Dus als er iets is..."

10 apr
 Frustratie van Verstappen levert Hadjar groot voordeel op

Frustratie van Verstappen levert Hadjar groot voordeel op

8 apr

Hadjar ziet groot verschil met vorige seizoenen

Hadjar benadrukt dat het tegenwoordig mogelijk is om wiel-aan-wiel te vechten met een tegenstander die nagenoeg even snel is. Waar coureurs eerder een aanzienlijk snelheidsverschil nodig hadden om een aanval succesvol af te ronden, is dat verschil nu veel kleiner geworden.

“Het is voor het eerst in lange tijd dat twee auto’s met vergelijkbare snelheid elkaar kunnen blijven aanvallen”, stelt Hadjar. “Vroeger had je een groot voordeel nodig om iemand voorbij te gaan en als je er eenmaal langs was, bleef dat meestal zo. Nu kan het gevecht gewoon doorgaan, en dat maakt het racen beter om naar te kijken.”

Kritiek blijft, maar verbetering zichtbaar

Toch plaatst Hadjar ook een kanttekening bij de huidige situatie. Volgens de Fransman voelt het extra spektakel soms wat geforceerd aan, waardoor de balans nog niet optimaal is. “Het ziet er beter uit, maar het heeft ook iets kunstmatigs. Daar moeten we een middenweg in vinden.”

Daarnaast verwacht hij dat de verhoudingen nog kunnen veranderen naarmate teams meer grip krijgen op het energiemanagement. Tegelijkertijd zijn er volgens hem ook aanpassingen nodig aan de regels. “Het is een combinatie van beide: teams moeten meer tijd krijgen om alles te begrijpen, maar er moeten ook wat dingen worden bijgestuurd. Uiteindelijk draait het vooral om efficiëntere batterijen, dat is de sleutel”, zo sloot de teamgenoot van Max Verstappen af. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  wezz-88

    Posts: 35

    Kijk, die heeft er verstand van. 👍🏼

    • + 0
    • 12 apr 2026 - 14:17

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 55
  • Podiums 1
  • Grand Prix 27
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar