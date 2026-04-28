De nieuwe Formule 1-regels hebben dit jaar voor de nodige opschudding gezorgd in de sport. Niet iedereen was het eens met de regels, en vooral de grote rol voor de batterijen zorgde voor woede. CEO Stefano Domenicali vindt het allemaal een beetje onzin, en hij stelt dat hij tot nu toe heeft genoten.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische regels. Dit zorgde voor de nodige ophef, omdat de coureurs meer bezig zijn met het managen van hun energieniveaus, dan dat ze ze vol kunnen pushen. Vooral Max Verstappen was fel, en hij twijfelde zelfs hardop aan zijn toekomst in de sport. Daarnaast is het ook zo dat er meer inhaalacties zijn, maar dat deze vooral worden veroorzaakt door hoeveel batterij-inhoud ze nog hebben.

Hoe kijkt Domenicali naar de kritiek?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali vindt dit allemaal een beetje te ver gaan. In de podcast van The Race haalt hij uit naar de criticasters: "Ik denk dat inhalen een actie is. Als een actie komt doordat je beter in remmen of beter kan omgaan met het managen van je energie, dan is het inhalen."

Met alle kritiek kan de Italiaan dan ook niets: "Jij hebt misschien je mening, en ik heb mijn mening. De inhaalacties die we tot nu toe hebben gezien in de eerste drie races, waren heel erg goed. Sommige zijn niet heel interessant, anderen waren heel erg goed. "

'Prachtige' duels

Volgens Domenicali waren er vooral veel mooie duels, en daar gaat hij dan ook graag over verder: "Het wiel-aan-wiel-racen is tot nu toe fenomenaal geweest, want hoe onstabieler de auto's zijn, hoe meer de coureurs de kans krijgen om te laten zien wie ze zijn als je het hebt over hoe je de auto op de beste manier onder controle kan houden. Dat hebben we tot nu toe gezien, en daar moeten we ons op focussen."

Verstappen en co hebben in ieder geval hun zin gehad, want de motorregels zijn aangepast. Deze regels gelden al tijdens de Grand Prix van Miami van aankomend weekend.