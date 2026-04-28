Domenicali geniet van nieuwe F1-regels: "Inhaalacties waren fenomenaal!"

Domenicali geniet van nieuwe F1-regels: "Inhaalacties waren fenomenaal!"

De nieuwe Formule 1-regels hebben dit jaar voor de nodige opschudding gezorgd in de sport. Niet iedereen was het eens met de regels, en vooral de grote rol voor de batterijen zorgde voor woede. CEO Stefano Domenicali vindt het allemaal een beetje onzin, en hij stelt dat hij tot nu toe heeft genoten.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische regels. Dit zorgde voor de nodige ophef, omdat de coureurs meer bezig zijn met het managen van hun energieniveaus, dan dat ze ze vol kunnen pushen. Vooral Max Verstappen was fel, en hij twijfelde zelfs hardop aan zijn toekomst in de sport. Daarnaast is het ook zo dat er meer inhaalacties zijn, maar dat deze vooral worden veroorzaakt door hoeveel batterij-inhoud ze nog hebben.

Hoe kijkt Domenicali naar de kritiek?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali vindt dit allemaal een beetje te ver gaan. In de podcast van The Race haalt hij uit naar de criticasters: "Ik denk dat inhalen een actie is. Als een actie komt doordat je beter in remmen of beter kan omgaan met het managen van je energie, dan is het inhalen."

Met alle kritiek kan de Italiaan dan ook niets: "Jij hebt misschien je mening, en ik heb mijn mening. De inhaalacties die we tot nu toe hebben gezien in de eerste drie races, waren heel erg goed. Sommige zijn niet heel interessant, anderen waren heel erg goed. "

'Prachtige' duels

Volgens Domenicali waren er vooral veel mooie duels, en daar gaat hij dan ook graag over verder: "Het wiel-aan-wiel-racen is tot nu toe fenomenaal geweest, want hoe onstabieler de auto's zijn, hoe meer de coureurs de kans krijgen om te laten zien wie ze zijn als je het hebt over hoe je de auto op de beste manier onder controle kan houden. Dat hebben we tot nu toe gezien, en daar moeten we ons op focussen."

Verstappen en co hebben in ieder geval hun zin gehad, want de motorregels zijn aangepast. Deze regels gelden al tijdens de Grand Prix van Miami van aankomend weekend.

OrangeArrows

Posts: 3.381

Wat een onzin. Knap hoor als je iemand inhaalt met een paar honderd PK meer, terwijl die ander geen batterij meer over heeft en vervolgens is het de volgende ronde andersom..

  • 1
  • 28 apr 2026 - 10:59
F1 Nieuws Stefano Domenicali

Reacties (4)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.403

    Het is maar een mening.

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 10:54
  • OrangeArrows

    Posts: 3.381

    Wat een onzin. Knap hoor als je iemand inhaalt met een paar honderd PK meer, terwijl die ander geen batterij meer over heeft en vervolgens is het de volgende ronde andersom..

    • + 1
    • 28 apr 2026 - 10:59
  • da_bartman

    Posts: 6.566

    Volgens mij heeft hij een tijdje terug gezegd dat hij contact houdt met Max. Met zulke uitspraken heeft dat toch geen enkele zin? Ik kan me niet voorstellen dat Max dit geleuter ook maar een seconde kan aanhoren.

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 11:05
  • The Wolf

    Posts: 684

    Ik ook, geniet met volle teugen..
    Oh gaat over de F1, nee dat sucks

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 11:05

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

