Het huidige Formule 1-seizoen is nog maar net begonnen, maar achter de schermen is men al druk bezig met de kalender voor 2027. Het lijkt erop dat er de nodige verschuivingen gaan plaatsvinden, en de kans is groot dat het nieuwe F1-seizoen niet wordt afgetrapt in Australië.

De Grand Prix van Australië op het circuit van Albert Park was jarenlang de traditionele seizoensopener. Na de coronapandemie verloren ze deze positie aan Bahrein, maar vorig jaar en dit jaar was het echt wel de eerste race van het seizoen. Het lijkt erop dat dit weer gaat veranderen, en dat dit vooral komt door de contractuele afspraken, de logistieke uitdagingen en de timing van de Ramadan.

Waarom wordt er geschoven?

Volgens PlanetF1 lijkt het er sterk op dat Australië volgend jaar niet de eer heeft om het seizoen af te trappen. Door de timing van de Ramadan in 2027 is het volgens het medium logisch dat Bahrein weer de eerste race van het jaar mag organiseren. De race in Melbourne zakt dan terug naar april, omdat de Grand Prix van Saoedi-Arabië naar voren kan worden gehaald.

Het lijkt erop dat de Australische Grand Prix in de toekomst wel weer de eerste Grand Prix van het jaar kan gaan organiseren. Volgens PlanetF1 hebben ze in hun contract staan dat ze vijf keer het seizoen mogen aftrappen, en dat ze nu dus al twee van deze opties hebben gebruikt. De race op Albert Park staat nog tot en met 2035 op de kalender.

Wat gaat er gebeuren met de nieuwe races?

Volgend jaar zal de kalender er in veel opzichten anders uitzien. Zo verdwijnt de Dutch Grand Prix op Zandvoort definitief van de kalender, en maken Turkije en Portugal hun comeback. Daarnaast zullen Spa-Francorchamps en Barcelona vanaf volgend jaar gaan rouleren. Volgens PlanetF1 is het aannemelijk dat de Portugese Grand Prix in juni zal worden verreden, en daarmee één van de eerste Europese races is. De race op Istanbul Park wordt mogelijk vlak voor de race in Bakoe in september verreden.