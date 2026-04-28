'F1-kalender op de schop: Australië verliest prominente plek'

Het huidige Formule 1-seizoen is nog maar net begonnen, maar achter de schermen is men al druk bezig met de kalender voor 2027. Het lijkt erop dat er de nodige verschuivingen gaan plaatsvinden, en de kans is groot dat het nieuwe F1-seizoen niet wordt afgetrapt in Australië.

De Grand Prix van Australië op het circuit van Albert Park was jarenlang de traditionele seizoensopener. Na de coronapandemie verloren ze deze positie aan Bahrein, maar vorig jaar en dit jaar was het echt wel de eerste race van het seizoen. Het lijkt erop dat dit weer gaat veranderen, en dat dit vooral komt door de contractuele afspraken, de logistieke uitdagingen en de timing van de Ramadan.

Waarom wordt er geschoven?

Volgens PlanetF1 lijkt het er sterk op dat Australië volgend jaar niet de eer heeft om het seizoen af te trappen. Door de timing van de Ramadan in 2027 is het volgens het medium logisch dat Bahrein weer de eerste race van het jaar mag organiseren. De race in Melbourne zakt dan terug naar april, omdat de Grand Prix van Saoedi-Arabië naar voren kan worden gehaald.

Het lijkt erop dat de Australische Grand Prix in de toekomst wel weer de eerste Grand Prix van het jaar kan gaan organiseren. Volgens PlanetF1 hebben ze in hun contract staan dat ze vijf keer het seizoen mogen aftrappen, en dat ze nu dus al twee van deze opties hebben gebruikt. De race op Albert Park staat nog tot en met 2035 op de kalender.

Wat gaat er gebeuren met de nieuwe races?

Volgend jaar zal de kalender er in veel opzichten anders uitzien. Zo verdwijnt de Dutch Grand Prix op Zandvoort definitief van de kalender, en maken Turkije en Portugal hun comeback. Daarnaast zullen Spa-Francorchamps en Barcelona vanaf volgend jaar gaan rouleren. Volgens PlanetF1 is het aannemelijk dat de Portugese Grand Prix in juni zal worden verreden, en daarmee één van de eerste Europese races is. De race op Istanbul Park wordt mogelijk vlak voor de race in Bakoe in september verreden.

F1 Nieuws GP Australië 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.598

    Belachelijk! Toen er vorig jaar een nieuwe paus moest worden verkozen werd er geen enkele GP verschoven...

    • + 2
    • 28 apr 2026 - 15:07
    • The Wolf

      Posts: 687

      ook niet mee eens, waarom gaan we er niet even flink op Rammendan?

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 15:20
    • Larry Perkins

      Posts: 64.598

      Ik had ene Donald J. Trump al op ze afgestuurd maar de ouwe dwaas weet nu niet meer wat hij moet doen...

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 15:23
  • zorba

    Posts: 1.731

    F1 is al lang geen sport meer maar zoveel mogelijk geld binnen rijgen en daarvoor moet alles wijken ook GP's want het water loopt uit hun mond als een land een paar miljoen wil meer betalen om een GP te krijgen, zelfs in het racen zelf is zoveel corruptie dat ze zelf de moeite niet meer doen om het nog enig sinds te verbergen.

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 15:53

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

