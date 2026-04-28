De Grand Prix van Miami belooft dit jaar allesbehalve een standaard raceweekend te worden. Waar de hitte normaal de hoofdrol speelt in Florida, dreigt nu een andere spelbreker: regen. De weersvoorspellingen wijzen op een onvoorspelbare zondag, waardoor teams zich opmaken voor een strategisch steekspel.

Op het Miami International Autodrome - waar Max Verstappen in het verleden twee keer eerder wist te winnen - lijken de omstandigheden in eerste instantie nog ideaal. Vrijdag en zaterdag verlopen naar verwachting onder stabiele, warme omstandigheden, met temperaturen rond de dertig graden en amper kans op neerslag.

Ideale voorbereiding, verraderlijke omstandigheden

De teams krijgen daarmee “bijna perfecte omstandigheden om de afstelling te finetunen”, al schuilt daar meteen een valkuil. Door de hoge temperaturen – die kunnen oplopen tot boven de 31 graden – krijgen banden en coureurs het zwaar te verduren, wat de data van de long runs extra belangrijk maakt.

Ook de sprintrace en kwalificatie lijken droog te blijven. “Alles wijst op een klassiek Miami-scenario met zon en wat bewolking, zonder regen die het programma verstoort”, klinkt het in de paddock. Toch weten teams dat die stabiliteit verraderlijk kan zijn met het oog op zondag.

Regen dreigt spel volledig open te breken

Voor de racedag zelf ziet het plaatje er namelijk compleet anders uit. De kans op regen ligt volgens de modellen tussen de 30 en 40 procent, en dat is genoeg om nervositeit te veroorzaken bij de teams. “Een korte, felle bui kan hier binnen enkele minuten alles veranderen”, wordt gewaarschuwd.

Zoals vaker in Miami gaat het vermoedelijk niet om langdurige regen, maar om plotselinge stortbuien. Juist dat maakt de strategische keuzes cruciaal: één verkeerde call richting intermediates of full wets kan het verschil betekenen tussen winst en een verloren race. De verwachting is dan ook dat de pitmuur zondag net zo belangrijk wordt als de prestaties op de baan.