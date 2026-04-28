Weerbericht GP Miami Verstappen moet rekening houden met regenbuien

<b> Weerbericht GP Miami </b> Verstappen moet rekening houden met regenbuien

De Grand Prix van Miami belooft dit jaar allesbehalve een standaard raceweekend te worden. Waar de hitte normaal de hoofdrol speelt in Florida, dreigt nu een andere spelbreker: regen. De weersvoorspellingen wijzen op een onvoorspelbare zondag, waardoor teams zich opmaken voor een strategisch steekspel.

Op het Miami International Autodrome - waar Max Verstappen in het verleden twee keer eerder wist te winnen - lijken de omstandigheden in eerste instantie nog ideaal. Vrijdag en zaterdag verlopen naar verwachting onder stabiele, warme omstandigheden, met temperaturen rond de dertig graden en amper kans op neerslag. 

Ideale voorbereiding, verraderlijke omstandigheden

De teams krijgen daarmee “bijna perfecte omstandigheden om de afstelling te finetunen”, al schuilt daar meteen een valkuil. Door de hoge temperaturen – die kunnen oplopen tot boven de 31 graden – krijgen banden en coureurs het zwaar te verduren, wat de data van de long runs extra belangrijk maakt.

Ook de sprintrace en kwalificatie lijken droog te blijven. “Alles wijst op een klassiek Miami-scenario met zon en wat bewolking, zonder regen die het programma verstoort”, klinkt het in de paddock. Toch weten teams dat die stabiliteit verraderlijk kan zijn met het oog op zondag.

Regen dreigt spel volledig open te breken

Voor de racedag zelf ziet het plaatje er namelijk compleet anders uit. De kans op regen ligt volgens de modellen tussen de 30 en 40 procent, en dat is genoeg om nervositeit te veroorzaken bij de teams. “Een korte, felle bui kan hier binnen enkele minuten alles veranderen”, wordt gewaarschuwd.

Zoals vaker in Miami gaat het vermoedelijk niet om langdurige regen, maar om plotselinge stortbuien. Juist dat maakt de strategische keuzes cruciaal: één verkeerde call richting intermediates of full wets kan het verschil betekenen tussen winst en een verloren race. De verwachting is dan ook dat de pitmuur zondag net zo belangrijk wordt als de prestaties op de baan.

  • 28 apr 2026 - 13:11
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 532

    Bertje heeft on and off 4 jaar in Miami gewoond, (toevallig mijn werkplek was ook bij Miami Gardens) het weerbericht is daar gewoon altijd hetzelfde, benauwd, pleuris warm, een bak regen, benauwd, pleuris warm, etc. Altijd 30 graden, altijd 30 procent kans op regen, altijd 100 % BENAUWD.

    • + 1
    • 28 apr 2026 - 12:52
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.118

    "Weerbericht GP Miami, Verstappen moet rekening houden met regenbuien".

    Gelukkig blijft het voor de overige 21 coureurs droog....alleen Max moet in de regen rijden.

    • + 5
    • 28 apr 2026 - 13:11
  • F1 bekijker

    Posts: 256

    Plaatselijke bui?

    • + 2
    • 28 apr 2026 - 13:16
  • Pietje Bell

    Posts: 34.492

    Volgens Weeronline ziet het er zondag als enige dag slecht uit. 24 uur lang buien, 7 mm.
    's Middags en 's avonds onweersbuien en zon, 90% kans op neerslag en benauwd.

    ibb.co/ZRbpFqXg

    • + 1
    • 28 apr 2026 - 13:44
  • dutchiceman

    Posts: 5.605

    En de rest?

    • + 2
    • 28 apr 2026 - 14:46
  • Larry Perkins

    Posts: 64.595

    Zoals wij weten moet het echte weerbericht nog komen, want daar staat dan boven:

    Wat doet het weer in Miami?

    • + 1
    • 28 apr 2026 - 14:58

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

