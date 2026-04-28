Red Bull speelt met vuur: "Dat is heel moeilijk te zeggen"

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een zeer belangrijk raceweekend. In Miami introduceren ze een groot updatepakket, en daarmee nemen ze een risico. James Hinchcliffe vraagt zich af of dit de juiste tactiek is, en of Red Bull zichzelf niet in de vingers gaat snijden.

Red Bull is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Hun achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari is groot, en zelfs Haas is beter aan het seizoen begonnen. Na een maand zonder races, gaat het seizoen aankomend weekend verder in Miami. Red Bull introduceert hier nieuwe onderdelen, waarmee Max Verstappen al testte tijdens een filmdag op Silverstone. Red Bull kiest er bewust voor om vroeg in het seizoen al met grote updates te komen, en dat kan een risico zijn.

Waarom neemt Red Bull een risico?

Analist James Hinchcliffe vraagt zich af of dit risico niet te groot is. In de F1 Nation Podcast kaart hij het onderwerp aan: "Ze hebben gezegd dat ze hun updates zo vroeg mogelijk willen inzetten. Ze proberen dus zoveel mogelijk van hun ontwikkelingsbudget zo vroeg mogelijk in het jaar uit te geven. Red Bull weet van het laaghangende fruit, het is relatief makkelijk te winnen performance, en dat willen ze meteen benutten."

Het is een begrijpbare tactiek, maar later in het jaar kan het als een boemerang terugkomen: "Daarna willen ze beter begrijpen waar er nog meer performance te halen valt die hen nu een voordeel kan geven. Maar hoe dat later in het seizoen uitpakt, en of dat hen dan misschien juist belemmert of terugwerpt, dat is heel moeilijk te zeggen."

Blijft Haas een rivaal?

Hinchcliffe wijst vervolgens naar Haas, dat het tot nu toe beter doet dan Red Bull: "Het is best schokkend om te bedenken dat de kleinste renstal op de grid in deze fase Red Bull mogelijk kan overtreffen qua ontwikkeling. Als we naar Haas kijken: zij staan er nu voor. De vraag is of ze dat kunnen vasthouden."

"Als ze ook goed blijven inzetten op vroege updates, dan zou je verwachten dat ze daar op korte termijn blijven. Maar met de pure omvang, middelen en ervaring van Red Bull zou het toch verrassend zijn als de pikorde zo consistent blijft, en Red Bull gedurende het jaar de vijfde of zesde auto blijft. Het is tot nu toe een ongelooflijk sterke prestatie van Haas. Ik weet alleen niet of het houdbaar is."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 10.432

    Natuurlijk weet een voormalig Indycar coureur dat beter dan alle engineers bij Red Bull

    • + 2
    • 28 apr 2026 - 12:13
  • Need5Speed

    Posts: 3.743

    Het is natuurlijk veel verstandiger om zo lang mogelijk vast te houden aan een pakket dat niet werkt.

    • + 1
    • 28 apr 2026 - 12:28
  • ADN

    Posts: 395

    De Red Bull is naar verluid meer dan 20 kilo te zwaar. Als je dat weet te verliezen win je tijd (gegarandeerd), heeft het effect op bandenslijtage en mogelijk ook op de handling van de auto. Ik zou ook alles op alles zetten om richting minimaal gewicht te gaan en dan zien waar daarna door te ontwikkelen.

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 12:53
  • Bertrand Gachot

    Posts: 531

    "Hinch" is een prima analist en heeft banden met diverse teams in de f1.

    • + 1
    • 28 apr 2026 - 13:01

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

