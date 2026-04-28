Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een zeer belangrijk raceweekend. In Miami introduceren ze een groot updatepakket, en daarmee nemen ze een risico. James Hinchcliffe vraagt zich af of dit de juiste tactiek is, en of Red Bull zichzelf niet in de vingers gaat snijden.

Red Bull is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Hun achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari is groot, en zelfs Haas is beter aan het seizoen begonnen. Na een maand zonder races, gaat het seizoen aankomend weekend verder in Miami. Red Bull introduceert hier nieuwe onderdelen, waarmee Max Verstappen al testte tijdens een filmdag op Silverstone. Red Bull kiest er bewust voor om vroeg in het seizoen al met grote updates te komen, en dat kan een risico zijn.

Waarom neemt Red Bull een risico?

Analist James Hinchcliffe vraagt zich af of dit risico niet te groot is. In de F1 Nation Podcast kaart hij het onderwerp aan: "Ze hebben gezegd dat ze hun updates zo vroeg mogelijk willen inzetten. Ze proberen dus zoveel mogelijk van hun ontwikkelingsbudget zo vroeg mogelijk in het jaar uit te geven. Red Bull weet van het laaghangende fruit, het is relatief makkelijk te winnen performance, en dat willen ze meteen benutten."

Het is een begrijpbare tactiek, maar later in het jaar kan het als een boemerang terugkomen: "Daarna willen ze beter begrijpen waar er nog meer performance te halen valt die hen nu een voordeel kan geven. Maar hoe dat later in het seizoen uitpakt, en of dat hen dan misschien juist belemmert of terugwerpt, dat is heel moeilijk te zeggen."

Blijft Haas een rivaal?

Hinchcliffe wijst vervolgens naar Haas, dat het tot nu toe beter doet dan Red Bull: "Het is best schokkend om te bedenken dat de kleinste renstal op de grid in deze fase Red Bull mogelijk kan overtreffen qua ontwikkeling. Als we naar Haas kijken: zij staan er nu voor. De vraag is of ze dat kunnen vasthouden."

"Als ze ook goed blijven inzetten op vroege updates, dan zou je verwachten dat ze daar op korte termijn blijven. Maar met de pure omvang, middelen en ervaring van Red Bull zou het toch verrassend zijn als de pikorde zo consistent blijft, en Red Bull gedurende het jaar de vijfde of zesde auto blijft. Het is tot nu toe een ongelooflijk sterke prestatie van Haas. Ik weet alleen niet of het houdbaar is."