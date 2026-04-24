Max Verstappen kwam afgelopen weekend in actie op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander maakte weer veel indruk, maar het leek erop dat hij wat rustiger aan moest doen. Volgens David Schumacher doet Mercedes er alles aan om Verstappen af te remmen, omdat ze anders de negatieve gevolgen van de Balance of Performance (BoP) ondervinden.

Veel coureurs leken rustiger aan te doen tijdens de kwalificaties voorafgaand aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Ook bij Verstappens team leken ze niet alle kaarten op tafel te willen leggen. Niet Verstappen, maar Lucas Auer kwam in actie tijdens de belangrijkste kwalificatie. Het was opvallend, want Verstappen zou er volgens velen meer uit kunnen halen. Dat kan echter negatieve gevolgen hebben.

'Niemand geeft alles'

Iedereen leek te sandbaggen, om een nadeel met de BoP te voorkomen. Coureur David Schumacher nam ook deel aan de kwalificatieraces en legt de situatie uit in de podcast Backstage Boxengasse: "Het is op dit moment heel moeilijk in te schatten. Het is een beetje zoals in de Formule 1 tijdens de testdagen. Niemand geeft alles, behalve misschien een paar uitzonderingen."

Wat doet Mercedes?

Schumacher heeft de nodige dingen gehoord: "Ik weet uit mijn kennissenkring binnen Mercedes dat iedereen probeert om Max af te remmen, zodat hij niet alles laat zien wat hij in huis heeft. Maar helaas werkt dat niet."

Verstappen lijkt haast niet te stoppen te zijn, en dat merken ze bij Mercedes en Winward Racing: "Ik heb met Stefan Wendel gesproken, het hoofd van Mercedes-AMG Customer Racing. Hij is degene die daar bovenaan alles coördineert. Hij zei tegen me: 'Met Max wordt het lastig.' Hij zei dat hij vol gas wil geven. De anderen willen dat niet, zodat de BoP beter uitpakt."

Wie doen dit ook?

Verstappen is overigens niet de enige coureur die alles geeft, Schumacher ziet dat er meerdere mannen open kaart spelen: "Er zijn af en toe wat uitzonderingen. Ik denk niet dat Christopher Haase zich heeft ingehouden. Die zal echt op de absolute limiet hebben gereden, zo zag het er tenminste uit. Na het uitstappen had hij al een behoorlijk rood hoofd. Ik denk dat hij er echt alles uit heeft gehaald wat erin zat."

Maar andere toppers maakten een andere keuze: "Maar natuurlijk: teams zoals Manthey en ROWE zitten nog niet op hun absolute limiet."