'Terugkeer Turkije op de Formule 1-kalender wordt vandaag bekendgemaakt'

De Formule 1 lijkt op het punt te staan om een opvallende comeback te maken op de kalender. In Turkije wordt vrijdag een belangrijk promotie-evenement gehouden, waarbij zelfs president Recep Tayyip Erdoğan aanwezig is. Alles wijst erop dat de koningsklasse van de autosport binnenkort opnieuw neerstrijkt in Istanbul.

Het evenement vindt vrijdagmiddag om 15.00 uur plaats in het werkbureau van het voorzitterschap in Dolmabahçe. Daar worden de plannen rondom de terugkeer van de Formule 1 officieel uit de doeken gedaan.

Meer over Formule 1 'Max Verstappen verlaat de Formule 1: wordt een sabbaticaljaar'

'Max Verstappen verlaat de Formule 1: wordt een sabbaticaljaar'

13 apr
 Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

20 apr

Doorbraak in onderhandelingen: F1 lonkt naar Turkije

Volgens Motorsport Türkiye is er achter de schermen al een belangrijke doorbraak bereikt. De Formule 1 en de Turkse organisatie zouden dicht bij een meerjarige overeenkomst zijn, waarmee de Grand Prix van Turkije definitief terug op de kalender komt.

Daarmee zou het iconische Istanbul Park opnieuw het decor worden van F1-actie. Het circuit genoot in het verleden al lof van coureurs en fans, mede door de beruchte bocht acht en het technische karakter van de baan.

Officiële bevestiging lijkt kwestie van tijd

Tijdens het evenement later op de dag wordt verwacht dat de plannen concreet worden gemaakt. De organisatie zal naar alle waarschijnlijkheid helderheid geven over de timing van de rentree en de duur van het contract.

Met de aanwezigheid van Erdoğan krijgt het geheel extra gewicht. Zijn betrokkenheid onderstreept het belang dat Turkije hecht aan de terugkeer van de Formule 1, die niet alleen sportief, maar ook economisch en toeristisch een flinke impuls kan geven.

Istanbul Park stond garant voor spektakel

De voorgaande edities van de Grand Prix van Turkije hebben het nodige spektakel opgeleverd. Met name in 2010 barstte de bom op het circuit, toen Red Bull Racing-coureurs Sebastian Vettel en Mark Webber elkaar van de baan reden. Het was het startschot van een ongemakkelijke relatie tussen de twee kemphanen bij de Oostenrijkse renstal. 

Nadat het Turkse circuit in 2020 op de kalender terugkeerde, werd er meteen geschiedenis geschreven. Lewis Hamilton flikte het namelijk om in dat weekend zijn zevende wereldtitel te winnen en Michael Schumacher te evenaren. 

F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.080

    Mooi circuit...laat maar komen....liefst in plaats van Monaco, maar dat zal niet gebeuren.

    • + 2
    • 24 apr 2026 - 10:10
    • The Wolf

      Posts: 677

      Nou Maleisië nog

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 11:12
    • Maximo

      Posts: 9.859

      Inderdaad, zowel Turkije als Maleisië zijn fantastische circuits.

      En Monaco is een grote grap en zelfs een grotere schande voor de racerij dan de huidige wagens/reglementen.

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 12:02
    • F1 bekijker

      Posts: 241

      Nee Monaco moet blijven.

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 12:50
  • Pietje Bell

    Posts: 34.447

    Eindelijk een antwoord op mijn eerdere vraag hier:

    "Heeft iemand hier ergens gelezen dat Istanbul Park de komende 7 jaar
    weer op de kalender zal staan? Gerucht gaat in Turkije rond."

    • + 1
    • 24 apr 2026 - 10:23
  • f(1)orum

    Posts: 10.028

    Turkish delight

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 10:48
    • The Wolf

      Posts: 677

      Thanksgiving Turkey

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 11:11

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

