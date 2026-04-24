De Formule 1 lijkt op het punt te staan om een opvallende comeback te maken op de kalender. In Turkije wordt vrijdag een belangrijk promotie-evenement gehouden, waarbij zelfs president Recep Tayyip Erdoğan aanwezig is. Alles wijst erop dat de koningsklasse van de autosport binnenkort opnieuw neerstrijkt in Istanbul.

Het evenement vindt vrijdagmiddag om 15.00 uur plaats in het werkbureau van het voorzitterschap in Dolmabahçe. Daar worden de plannen rondom de terugkeer van de Formule 1 officieel uit de doeken gedaan.

Doorbraak in onderhandelingen: F1 lonkt naar Turkije

Volgens Motorsport Türkiye is er achter de schermen al een belangrijke doorbraak bereikt. De Formule 1 en de Turkse organisatie zouden dicht bij een meerjarige overeenkomst zijn, waarmee de Grand Prix van Turkije definitief terug op de kalender komt.

Daarmee zou het iconische Istanbul Park opnieuw het decor worden van F1-actie. Het circuit genoot in het verleden al lof van coureurs en fans, mede door de beruchte bocht acht en het technische karakter van de baan.

Officiële bevestiging lijkt kwestie van tijd

Tijdens het evenement later op de dag wordt verwacht dat de plannen concreet worden gemaakt. De organisatie zal naar alle waarschijnlijkheid helderheid geven over de timing van de rentree en de duur van het contract.

Met de aanwezigheid van Erdoğan krijgt het geheel extra gewicht. Zijn betrokkenheid onderstreept het belang dat Turkije hecht aan de terugkeer van de Formule 1, die niet alleen sportief, maar ook economisch en toeristisch een flinke impuls kan geven.

Istanbul Park stond garant voor spektakel

De voorgaande edities van de Grand Prix van Turkije hebben het nodige spektakel opgeleverd. Met name in 2010 barstte de bom op het circuit, toen Red Bull Racing-coureurs Sebastian Vettel en Mark Webber elkaar van de baan reden. Het was het startschot van een ongemakkelijke relatie tussen de twee kemphanen bij de Oostenrijkse renstal.

Nadat het Turkse circuit in 2020 op de kalender terugkeerde, werd er meteen geschiedenis geschreven. Lewis Hamilton flikte het namelijk om in dat weekend zijn zevende wereldtitel te winnen en Michael Schumacher te evenaren.