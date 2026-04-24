Uitgelegd: Wat houdt het ADUO-reglement precies in?

Uitgelegd: Wat houdt het ADUO-reglement precies in?

De Formule 1 maakt zich op voor een nieuw strijdtoneel in 2026, waarin niet alleen coureurs en teams het verschil maken, maar ook een complexe set motorregels. Eén term duikt daarbij steeds vaker op in de paddock: ADUO. Die afkorting dreigt al vroeg in het seizoen bepalend te worden voor de machtsverhoudingen op de grid.

Met de introductie van de nieuwe powerunits – waarin elektrische en verbrandingskracht in een 50/50-verhouding samenkomen – heeft de sport een van de grootste reglementswijzigingen ooit doorgevoerd. Dat zorgt logischerwijs voor verschillen in prestaties, en precies daar komt ADUO om de hoek kijken.

Meer over FIA Italiaanse fiscus opent jacht op alle F1-coureurs

Italiaanse fiscus opent jacht op alle F1-coureurs

21 apr
 'FIA bereikt akkoord met coureurs over aanpassen F1-regels'

'FIA bereikt akkoord met coureurs over aanpassen F1-regels'

18 apr

ADUO moet achterblijvers redden, maar zorgt voor discussie

ADUO, wat staat voor Additional Development and Upgrade Opportunities, geeft fabrikanten de kans om hun motoren tijdens het seizoen door te ontwikkelen als ze achterop raken. Concreet betekent het dat teams die minstens twee procent tekortkomen op de benchmark extra ontwikkelingsruimte krijgen om dat gat te dichten.

Die regeling lijkt nu al cruciaal. Aston Martin, vooraf nog gezien als mogelijke outsider, kampt met grote problemen met de Honda-krachtbron en bungelt achteraan. Dankzij ADUO kunnen upgrades alsnog voor een ommekeer zorgen, waar dat zonder deze regel vrijwel onmogelijk zou zijn geweest.

Mercedes zet toon, rivalen loeren op speelruimte

Vooralsnog lijkt Mercedes de lat te leggen. De eerste drie races van het seizoen werden gewonnen door het fabrieksteam, wat erop wijst dat hun verbrandingsmotor momenteel de maatstaf is. Dat zorgt voor spanningen bij concurrenten als Ferrari, Red Bull en Audi, die hopen via ADUO dichterbij te komen.

De FIA beoordeelt de prestaties van de motoren via een interne index en beslist op drie momenten in het seizoen – na ronde zes, twaalf en achttien – welke fabrikanten in aanmerking komen voor extra ontwikkelingskansen. Afhankelijk van de achterstand krijgen zij één of zelfs twee upgrades.

Toch is de situatie in beweging. Door het wegvallen van races in Bahrein en Saoedi-Arabië ligt de oorspronkelijke planning onder vuur en wordt verwacht dat de FIA nog vóór de Grand Prix van Miami met een aangepaste tijdlijn komt. Eén ding is zeker: ADUO gaat een sleutelrol spelen in hoe de krachtsverhoudingen in 2026 zich ontwikkelen.

Reacties (1)

  • k.w

    Posts: 1.184

    Haha .. Het is als de DRS lijn , een beetje now hou bijhouden om dan mee te nemen naar de volgende datum voor de 2 x extra ontwikkeling .

    • 24 apr 2026 - 09:27

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

