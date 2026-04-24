user icon
icon

Domenicali weerlegt kritiek: "Formule 1 heeft totaal geen problemen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Domenicali weerlegt kritiek: "Formule 1 heeft totaal geen problemen"

De discussie rond de ingrijpende reglementswijzigingen voor 2026 blijft de Formule 1 bezighouden, maar volgens Stefano Domenicali is er weinig reden tot paniek. De CEO van de sport reageerde op vragen over mogelijke problemen en hield de boot opvallend af.

Aanleiding was een interview met The Race, dat zich afvroeg of de geplande veranderingen wel de juiste oplossing bieden voor de huidige uitdagingen binnen de sport.

Domenicali ziet geen enkel probleem in Formule 1

Domenicali maakt korte metten met de zorgen die rondgaan in de paddock. Volgens de Italiaan is het beeld dat de Formule 1 met grote problemen kampt simpelweg onjuist. “Er is eigenlijk niets mis met de sport op dit moment, laat dat duidelijk zijn”, klinkt het in aangepaste bewoordingen.

Sterker nog, de F1-baas benadrukt dat het merendeel van de fans juist tevreden is over wat ze voorgeschoteld krijgen. “Als je kijkt naar de reacties van supporters, dan zijn die overwegend positief, zeker als het gaat om de actie op de baan”, stelt hij.

Twijfels blijven ondanks positieve boodschap

Toch komt die stellige houding op een moment dat er achter de schermen wél volop wordt gediscussieerd over de toekomst van de sport. De nieuwe regels voor 2026, met onder meer een grotere rol voor elektrische energie, zorgen voor verdeeldheid bij teams en fabrikanten.

Met name wereldkampioenen Max Verstappen en Lando Norris hadden weinig goeden woorden over voor de nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport. Volgens de Nederlander leek het meer op 'Formule E op steroïden', terwijl de Brit stelde dat de Formule 1 van de beste naar de slechtste auto's zijn gegaan.

Hoewel Domenicali de zorgen wegwuift, blijft de vraag of de ingrepen daadwerkelijk het gewenste effect zullen hebben. Met meerdere signalen uit de paddock dat er wel degelijk uitdagingen zijn, lijkt dit onderwerp nog lang niet van tafel. De komende maanden zullen duidelijk maken of de optimistische toon van de F1-topman terecht is.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Stefano Domenicali

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Astfgl

    Posts: 998

    Weet je wie er wel problemen heeft? Juist.

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 08:24
  • f(1)orum

    Posts: 10.024

    Stefano heeft vele 'gezichten':

    Als het aankomt op de impact van de nieuwe regels dan houdt ie zich van de Dommemenicali.
    Als het aankomt op het idiote vercommercialiseren van de F1 dan is het Domoneycali.
    Als het aankomt op terechte kritiek van coureurs over de 2026 regels dan wordt ie Domeanicali.

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 08:34
    • The Wolf

      Posts: 671

      ik moet beetje denken aan 'Comical Ali' Al-Sahaf (Iraakse Minister van Informatie tijdens de Amerikaanse invasie van Irak in 2003) . Meneertje 'niks aan de hand'

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 08:51
    • f(1)orum

      Posts: 10.024

      Idd

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 08:54
  • Ridertje

    Posts: 2.221

    De aandelen zijn flink gekelderd, dus dat spreekt voor zich. Kan je wel positief kletsen, maar de man met de hamer komt vanzelf.

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 08:48

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 11 mei 1965 (60)
  • Geb. plaats Imola, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar