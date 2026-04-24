De discussie rond de ingrijpende reglementswijzigingen voor 2026 blijft de Formule 1 bezighouden, maar volgens Stefano Domenicali is er weinig reden tot paniek. De CEO van de sport reageerde op vragen over mogelijke problemen en hield de boot opvallend af.

Aanleiding was een interview met The Race, dat zich afvroeg of de geplande veranderingen wel de juiste oplossing bieden voor de huidige uitdagingen binnen de sport.

Domenicali ziet geen enkel probleem in Formule 1

Domenicali maakt korte metten met de zorgen die rondgaan in de paddock. Volgens de Italiaan is het beeld dat de Formule 1 met grote problemen kampt simpelweg onjuist. “Er is eigenlijk niets mis met de sport op dit moment, laat dat duidelijk zijn”, klinkt het in aangepaste bewoordingen.

Sterker nog, de F1-baas benadrukt dat het merendeel van de fans juist tevreden is over wat ze voorgeschoteld krijgen. “Als je kijkt naar de reacties van supporters, dan zijn die overwegend positief, zeker als het gaat om de actie op de baan”, stelt hij.

Twijfels blijven ondanks positieve boodschap

Toch komt die stellige houding op een moment dat er achter de schermen wél volop wordt gediscussieerd over de toekomst van de sport. De nieuwe regels voor 2026, met onder meer een grotere rol voor elektrische energie, zorgen voor verdeeldheid bij teams en fabrikanten.

Met name wereldkampioenen Max Verstappen en Lando Norris hadden weinig goeden woorden over voor de nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport. Volgens de Nederlander leek het meer op 'Formule E op steroïden', terwijl de Brit stelde dat de Formule 1 van de beste naar de slechtste auto's zijn gegaan.

Hoewel Domenicali de zorgen wegwuift, blijft de vraag of de ingrepen daadwerkelijk het gewenste effect zullen hebben. Met meerdere signalen uit de paddock dat er wel degelijk uitdagingen zijn, lijkt dit onderwerp nog lang niet van tafel. De komende maanden zullen duidelijk maken of de optimistische toon van de F1-topman terecht is.