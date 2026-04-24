user icon
icon

Red Bull lijkt Ferrari-vleugel te hebben nagemaakt

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Het team van Red Bull lijkt een opvallende innovatie van Ferrari te hebben gekopieerd. Tijdens de filmdag op Silverstone viel het al op dat ze de RB22 flink hebben aangepakt, maar de achtervleugel trok de meeste aandacht. Het lijkt er namelijk sterk op dat Red Bull een eigen Macarena-vleugel heeft ontwikkeld.

Ferrari verraste tijdens de testweken in Bahrein vriend en vijand toen ze met een opvallende achtervleugel op de baan verschenen. Het bovenste vleugelelement leek namelijk volledig te roteren, en de innovatie werd al snel omgedoopt tot Macarena-vleugel. Ferrari testte de vleugel uitgebreid, maar ze hebben nog geen race gereden met het onderdeel op de auto. Bij Red Bull lijken ze te geloven in dit plan, want tijdens de filmdag op Silverstone leek Max Verstappen met een soortgelijke vleugel te rijden.

De vleugel van Red Bull

Red Bull deelde zelf geen beelden van de auto op de baan, maar al snel lekten de nodige foto's en video's uit. Daarop is te zien dat de achtervleugel helemaal draait, zoals ook het geval is bij Ferrari. Op de foto is te zien dat het Oracle-logo dat normaal gesproken op de achterkant van de vleugel staat, naar boven wijst. Of Red Bull het onderdeel ook gaat gebruiken in Miami, en of er misschien een addertje onder het gras zit, is niet duidelijk.

Wat viel nog meer op?

Het lijkt niet het enige onderdeel te zijn dat Red Bull heeft gekopieerd van Ferrari. Op foto's is ook te zien dat Verstappen tijdens de filmdag rondreed met een soort kleine flapjes op de Halo, iets waar Ferrari eerder mee experimenteerde. Ook hier is het nog maar de vraag of Red Bull het gaat gebruiken in de komende race.

Wat doet Ferrari?

Ferrari werkte eerder deze week ook een filmdag af. Ze kwamen in actie op het circuit van Monza, waar Lewis Hamilton en Charles Leclerc plaatsnamen in de cockpit. Ook Ferrari deelde geen beelden van de auto, maar ook hier lekte er het één en ander uit. Zo werd duidelijk dat Ferrari reed met de Macarena-vleugel, en dat de kans groot is dat ze deze gaan gebruiken in Miami.

F1 Nieuws Ferrari Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  Maximo

    Posts: 10.027

    Dan kan dus nu ook de slogan "Red Bull geeft je vleugels" in de prullenbak als ze die nu van Ferrari krijgen....

    • + 1
    • 24 apr 2026 - 11:05
  • Maximo

    Posts: 9.858

    Het voordeel voor RB is dat ze inmiddels al weten dat ze niet voor de titel hoeven gaan dit seizoen en daardoor veel meer ruimte hebben om compleet nieuwe wegen in te slaan en die te ontdekken.

    Soms is goed gejat best een hele goede basis, McLaren heeft er de onaantastelijke RB ook mee ingehaald afglopen jaren.

    • + 3
    • 24 apr 2026 - 11:53

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar