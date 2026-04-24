Het team van Red Bull lijkt een opvallende innovatie van Ferrari te hebben gekopieerd. Tijdens de filmdag op Silverstone viel het al op dat ze de RB22 flink hebben aangepakt, maar de achtervleugel trok de meeste aandacht. Het lijkt er namelijk sterk op dat Red Bull een eigen Macarena-vleugel heeft ontwikkeld.

Ferrari verraste tijdens de testweken in Bahrein vriend en vijand toen ze met een opvallende achtervleugel op de baan verschenen. Het bovenste vleugelelement leek namelijk volledig te roteren, en de innovatie werd al snel omgedoopt tot Macarena-vleugel. Ferrari testte de vleugel uitgebreid, maar ze hebben nog geen race gereden met het onderdeel op de auto. Bij Red Bull lijken ze te geloven in dit plan, want tijdens de filmdag op Silverstone leek Max Verstappen met een soortgelijke vleugel te rijden.

De vleugel van Red Bull

Red Bull deelde zelf geen beelden van de auto op de baan, maar al snel lekten de nodige foto's en video's uit. Daarop is te zien dat de achtervleugel helemaal draait, zoals ook het geval is bij Ferrari. Op de foto is te zien dat het Oracle-logo dat normaal gesproken op de achterkant van de vleugel staat, naar boven wijst. Of Red Bull het onderdeel ook gaat gebruiken in Miami, en of er misschien een addertje onder het gras zit, is niet duidelijk.

Wat viel nog meer op?

Het lijkt niet het enige onderdeel te zijn dat Red Bull heeft gekopieerd van Ferrari. Op foto's is ook te zien dat Verstappen tijdens de filmdag rondreed met een soort kleine flapjes op de Halo, iets waar Ferrari eerder mee experimenteerde. Ook hier is het nog maar de vraag of Red Bull het gaat gebruiken in de komende race.

Wat doet Ferrari?

Ferrari werkte eerder deze week ook een filmdag af. Ze kwamen in actie op het circuit van Monza, waar Lewis Hamilton en Charles Leclerc plaatsnamen in de cockpit. Ook Ferrari deelde geen beelden van de auto, maar ook hier lekte er het één en ander uit. Zo werd duidelijk dat Ferrari reed met de Macarena-vleugel, en dat de kans groot is dat ze deze gaan gebruiken in Miami.