Verstappen in actie op Silverstone: Red Bull deelt beelden

Verstappen in actie op Silverstone: Red Bull deelt beelden

Max Verstappen is gearriveerd in Groot-Brittannië voor een filmdag met Red Bull Racing. Tegelijkertijd test hij hoogstwaarschijnlijk de nieuwe batterij in de motor, waarvan de FIA deze week daadwerkelijk de knoop over doorhakte. De Oostenrijkse renstal kwam op social media met de eerste kiekjes van hun viervoudig wereldkampioen die actief was op Silverstone. 

Deze week kwamen de FIA, FOM, teambazen en coureurs in de Formule 1 tot een compromis met betrekking tot het nieuwe motorreglement. Na lang wikken en wegen, talloze discussies en bakken met kritiek is er besloten om het aantal kilowatt in de batterij van 250 naar 350 op te schroeven. Hierdoor zou de coureur - met name in de kwalificatie - gewoon gas kunnen geven in de bochten. 

Meer over Red Bull Racing Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Verstappen test nieuwe batterij 

Nadat hij een weekend heeft kunnen racen in een GT3-bolide van Mercedes, arriveerde Verstappen op Silverstone voor een film dag. Aanvankelijk testte hij ook de nieuwe batterij op het Britse circuit, waar hij met de RB22 in actie kwam. De viervoudig wereldkampioen heeft om en nabij de 200 kilometer gereden op het circuit waar hij in het verleden twee keer heeft gewonnen. 

 

 

Formule 1-circus wordt vervolgd

Volgende week zal het Formule 1-circus weer hervat worden. Na weken zonder race - mede door de gecancelde Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië - zal de koningsklasse van de autosport in de Verenigde Staten arriveren voor de Grand Prix van Miami. Dan zal echt duidelijk woorden of de FIA de sweetspot heeft gevonden met de nieuwe auto's.  

Pietje Bell

Posts: 34.420

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.495

    En snailer wil ook wat beelden delen.

    https://www(.)youtube(.)com/shorts/CMVe2Sh7Eqs?feature=share

    Effies 2 maal ( en ) er uit halen...

    Wat een kerel die Haase. Geeft commentaar op de actie van Verstappen waar Haase door hem werd ingehaald.

    Heerlijk. Had ik al gezegd dat ik fan van hem ben geworden?

  • Larry Perkins

    Posts: 64.486

    Max Verstappen op Silverstone: "Fijn om vandaag mijn eigen helm weer op te hebben, ook al was ik gisteren op Zandvoort met een zwarte helm op een stuk sneller...

    • Elektropunkz

      Posts: 970

      Wat was er op zantvoort?

    • Larry Perkins

      Posts: 64.486

      Alpine voert geheimzinnige test uit op Zandvoort
      (gepubliceerd op 21 apr 2026 15:24)

  • Pietje Bell

    Posts: 34.420

    De Telegraaf zojuist:

    McLaren-baas Zak Brown waarschuwt voor ’oneerlijke situatie’ en afhakende fans:
    ’Niet gezond voor de Formule 1’

    McLaren-baas Zak Brown baalt ervan dat er in zijn ogen geen sprake is van elf onafhankelijk opererende teams in de Formule 1. Volgens de Amerikaan is dat ’niet gezond’ voor de sport.
    Erik van Haren

    Brown heeft zich al vaker uitgesproken over de in zijn ogen te nauwe samenwerking tussen bijvoorbeeld Red Bull en zusterteam Racing Bulls.

    „Mijn mening is niet veranderd”, aldus Brown. „Ik denk dat we zo snel als mogelijk af
    moeten van A- en B-teams. Dat is geen gezonde situatie. Teams moeten zo onafhankelijk
    als mogelijk opereren. Gebeurt dat niet, dan denk ik dat fans daardoor eerder
    afhaken dan door welke andere reden dan ook.”

    Financieel en sportief voordeel

    Brown geeft een paar voorbeelden. „We hebben gezien dat Daniel Ricciardo de snelste rondetijd van ons afpakte, om een ander team te helpen”, doelt hij op de ronde van de Australiër – toen actief voor Racing Bulls – in Singapore in 2024, om zo Max Verstappen een handje te helpen in de titelstrijd.

    „Daarnaast zie je dat ook bij Ferrari en Haas bijvoorbeeld personeelsleden worden uitgewisseld. Terwijl wij vaak lang moeten wachten of financiële deals moeten maken, want weer invloed heeft op ons budget. Dat is niet eerlijk en geeft anderen een financieel en sportief voordeel. Vergelijk het met twee Premier League-ploegen met dezelfde eigenaar. Ze spelen tegen elkaar op de slotdag en één van de teams dreigt te degraderen als het verliest. Dan weet je wel wat er gaat gebeuren.”

    Zak Brown prijst Laurent Mekies

    Brown zegt dat hij het euvel vorig jaar wederom heeft aangekaart bij de leiding van de Formule 1 en autosportfederatie FIA. „Het wordt goed in de gaten gehouden. Ik ben ook blij om te zien dat de auto’s van Red Bull en Racing Bulls niet op elkaar lijken dit jaar. Laurent (Mekies, teambaas Red Bull, red.) is er heel open en transparant over. En het is logisch dat zulke samenwerkingen ooit hebben bestaan. Maar in deze tijd nóg meer van dit soort deals maken, lijkt me een fout.”

    Dan doelt Brown dus weer op Mercedes en Alpine, al voegt hij eraan toe dat zijn mening niet persoonlijk of aan een team of persoon is gericht.

    Overgang Gianpiero Lambiase

    De ceo van McLaren is ook nog ingegaan op de komst van Gianpiero Lambiase, die na 2027 Red Bull verlaat voor een avontuur in Woking. „We kijken er naar uit om hem in ons midden te hebben. Ik moet ervoor zorgen dat we stabiliteit creëren richting de toekomst. Met zijn ervaring en leeftijd kan Lambiase heel lang bij McLaren blijven en doorgroeien.”

  • Elektropunkz

    Posts: 970

    Die video where we can listen to the car stemt niet hoopvol

    De fat bike van mijn irritante buurjongen maakt meer kabaal

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

