Max Verstappen is gearriveerd in Groot-Brittannië voor een filmdag met Red Bull Racing. Tegelijkertijd test hij hoogstwaarschijnlijk de nieuwe batterij in de motor, waarvan de FIA deze week daadwerkelijk de knoop over doorhakte. De Oostenrijkse renstal kwam op social media met de eerste kiekjes van hun viervoudig wereldkampioen die actief was op Silverstone.

Deze week kwamen de FIA, FOM, teambazen en coureurs in de Formule 1 tot een compromis met betrekking tot het nieuwe motorreglement. Na lang wikken en wegen, talloze discussies en bakken met kritiek is er besloten om het aantal kilowatt in de batterij van 250 naar 350 op te schroeven. Hierdoor zou de coureur - met name in de kwalificatie - gewoon gas kunnen geven in de bochten.

Verstappen test nieuwe batterij

Nadat hij een weekend heeft kunnen racen in een GT3-bolide van Mercedes, arriveerde Verstappen op Silverstone voor een film dag. Aanvankelijk testte hij ook de nieuwe batterij op het Britse circuit, waar hij met de RB22 in actie kwam. De viervoudig wereldkampioen heeft om en nabij de 200 kilometer gereden op het circuit waar hij in het verleden twee keer heeft gewonnen.

A few significant changes are already visible in the sidepods and the front wing



Formule 1-circus wordt vervolgd

Volgende week zal het Formule 1-circus weer hervat worden. Na weken zonder race - mede door de gecancelde Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië - zal de koningsklasse van de autosport in de Verenigde Staten arriveren voor de Grand Prix van Miami. Dan zal echt duidelijk woorden of de FIA de sweetspot heeft gevonden met de nieuwe auto's.