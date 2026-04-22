Max Verstappen zorgde afgelopen weekend weer voor een soort volksverhuizing naar de Nürburgring Nordschleife. Zijn deelname aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring trok de aandacht, en bij de organisatie zijn ze heel erg blij met hem. Vanuit Duitsland klinken er veel mooie woorden voor Verstappen.

Verstappen neemt dit jaar deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en hij wil zo goed mogelijk voorbereid zijn op dit avontuur. Vorige maand nam hij deel aan de NLS2-race, en afgelopen weekend kwam hij ook in actie op de Nordschleife. De tribunes op het circuit zaten veel voller dan eerst en via verschillende livestreams stemden er fans af op de races. Ook op het Twitch-account van Verstappen was de race te volgen.

'Hij trekt een miljoenenpubliek'

NLS-commentator Edgar Mielke genoot van Verstappens aanwezigheid. Tijdens de uitzending van de kwalificatieraces begon hij een soort lofzang: "Max is een soort wervingsmachine voor onze race met zijn Twitch-kanaal. Daar wordt het commentaar geregeld door Luke Crane. Ook daarvoor willen we Max Verstappen bedanken!"

Mielke vond het geweldig, en genoot van de extra aandacht die voor het evenement werd gegenereerd: "Dit hadden we in het verleden nog niet! Dit is echt sensationeel, want het zorgt voor een miljoenenpubliek. Daar moeten we dankbaar voor zijn."

Op welke manier maakt Verstappen indruk?

Verstappen doet niet voor spek en bonen mee, en zorgde ook afgelopen weekend weer voor een soort raceshow: "Max kent maar één stand, en dat is vol gas. Hij wil er alles aan doen om de beste te zijn en daarom is hij ook zo succesvol in de autosport."

De commentator stelt dat dit geldt voor elke klasse, en niet alleen de Formule 1. Ook op de Nürburgring behoorde Verstappen binnen een mum van tijd tot de toppers: "Ook in de GT's op de Nordschleife hoort hij bij de besten. Dat bewees hij vorig jaar in september al en dat laat hij nu ook weer zien."