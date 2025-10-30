Formule E-coureur Antonio Felix da Costa is enorm onder de indruk van zijn 'vriend' Max Verstappen. De FE-coureur kent Verstappen uit zijn jeugd en zegt toen al een enorm respect te hebben voor de Nederlander. Verstappen is met de jaren uitgegroeid tot een van de beste coureurs van zijn tijdperk. De Nederlander is al viervoudig wereldkampioen.

Da Costa was enorm sterk in de GP3-series, nu de Formule 3. Vanuit daar kende hij Verstappen. De Portugees leek ooit op het punt te staan om toe te treden tot de Formule 1, maar dat is er nooit van gekomen. Wel is hij de laatste tijd jaren actief geweest in onder meet het WEC en de Formule E.

'Ooit zou ik in de F1 komen'

"Ik werd destijds gezien als een van de volgende coureurs die mogelijk de Formule 1 binnen zou kunnen komen", vertelt de Portugese Formule E-coureur tegenover DAZN. "Max zag mij toen als de meer ervaren coureur en als iemand die eerder aan de beurt zou zijn. Hij had veel respect voor mij en ik had dit natuurlijk ook voor hem. Het is eigenlijk best grappig dat Max nu een viervoudig wereldkampioen is, de Max Verstappen die iedereen kent. En toch is dat respect nooit verdwenen."

"Max verdient alle lof voor zijn prestaties, maar ook voor zijn karakter. Hij is de meest nuchtere coureur op de F1-grid en ook verreweg de aardigste, ook al lijkt dit misschien niet zo", zo complimenteert da Costa Verstappen.

'Verstappen verandert niet'

Da Costa vertelt over de nuchterheid van Verstappen. De Red Bull-coureur is volgens de Portugees niets veranderd: "Max is door de jaren heen niet veranderd. Niet door de roem, niet door het geld en ook niet door de wereldtitels. Hij is een ongelooflijk persoon. En de vriendschap en de genegenheid die hij richting ons en voor ons land voelt, zijn echt. Dat kan je ook wel zien wanneer hij hier naartoe komt."

"Het voelt goed om hem een vriend te kunnen noemen", zo sluit da Costa af. De Portugees is afgelopen seizoen vijfde in het kampioenschap. Boven hem eindigde onder andere teamgenoot en oud-F1-coureur Pascal Wehrlein en kampioen Oliver Rowland.