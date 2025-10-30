user icon
Vriend trots op Verstappen: "Nog altijd dezelfde nuchtere jongen"

  • Gepubliceerd op 30 okt 2025 08:48
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Formule E-coureur Antonio Felix da Costa is enorm onder de indruk van zijn 'vriend' Max Verstappen. De FE-coureur kent Verstappen uit zijn jeugd en zegt toen al een enorm respect te hebben voor de Nederlander. Verstappen is met de jaren uitgegroeid tot een van de beste coureurs van zijn tijdperk. De Nederlander is al viervoudig wereldkampioen. 

Da Costa was enorm sterk in de GP3-series, nu de Formule 3. Vanuit daar kende hij Verstappen. De Portugees leek ooit op het punt te staan om toe te treden tot de Formule 1, maar dat is er nooit van gekomen. Wel is hij de laatste tijd jaren actief geweest in onder meet het WEC en de Formule E.

'Ooit zou ik in de F1 komen'

"Ik werd destijds gezien als een van de volgende coureurs die mogelijk de Formule 1 binnen zou kunnen komen", vertelt de Portugese Formule E-coureur tegenover DAZN. "Max zag mij toen als de meer ervaren coureur en als iemand die eerder aan de beurt zou zijn. Hij had veel respect voor mij en ik had dit natuurlijk ook voor hem. Het is eigenlijk best grappig dat Max nu een viervoudig wereldkampioen is, de Max Verstappen die iedereen kent. En toch is dat respect nooit verdwenen."

"Max verdient alle lof voor zijn prestaties, maar ook voor zijn karakter. Hij is de meest nuchtere coureur op de F1-grid en ook verreweg de aardigste, ook al lijkt dit misschien niet zo", zo complimenteert da Costa Verstappen. 

'Verstappen verandert niet'

Da Costa vertelt over de nuchterheid van Verstappen. De Red Bull-coureur is volgens de Portugees niets veranderd: "Max is door de jaren heen niet veranderd. Niet door de roem, niet door het geld en ook niet door de wereldtitels. Hij is een ongelooflijk persoon. En de vriendschap en de genegenheid die hij richting ons en voor ons land voelt, zijn echt. Dat kan je ook wel zien wanneer hij hier naartoe komt."

"Het voelt goed om hem een vriend te kunnen noemen", zo sluit da Costa af. De Portugees is afgelopen seizoen vijfde in het kampioenschap. Boven hem eindigde onder andere teamgenoot en oud-F1-coureur Pascal Wehrlein en kampioen Oliver Rowland.

F1 Nieuws Max Verstappen António Félix da Costa Red Bull Racing

Reacties (5)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.672

    "Vriend trots op Verstappen: "Nog altijd dezelfde nuchtere jongen"

    Ik geloof nooit dat vriend gezegd heeft dat hij trots is op Max.
    Als dat waar is dan ga ik eens verder kijken.

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 09:04
    • snailer

      Posts: 30.573

      Wees gerust. Jij kan het niet zijn, want jij bent een Ouw-sjagerijn.
      Je patent zit in je geuzennaam.

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 09:09
  • nr 76

    Posts: 7.099

    Maar Max is natuurlijk ook ontzettend trots op Vriend.

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 10:02
    • Larry Perkins

      Posts: 61.078

      Ik was als eerste de meest nuchtere coureur op de F1-grid en ook verreweg de aardigste. En daar was ik ook als eerste ontzettend trots op!

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 10:35
  • Pietje Bell

    Posts: 31.672

    Zoals elk jaar als Max bij de oude Piquet logeert ook nu weer een foto tussen zijn enorme
    verzameling auto's.
    Weet hier iemand waar dat enorme landgoed van Piquet ergens in Brasilia ligt?
    Kan het nergens vinden. Meende ten zuidoosten van Brasilia, dichtbij het vliegveld.
    Op een foto die Kelly gisteren postte is veel water op de achtergrond te zien, maar er
    is helaas veel water in Brasilia. Neem tenminste aan dat dit bij haar vader is.

    Max: imgur.com/KmJWZzb

    Kelly: imgur.com/jQMLxMH

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 11:09

