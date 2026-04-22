De noodgedwongen aprilbreak in de Formule 1 zit er bijna op. Over anderhalve week gaat het Formule 1-seizoen weer verder in Miami, en voor Max Verstappen is dat het startschot van een extreem belangrijke en drukke maand mei. Hij zal zich namelijk niet alleen focussen op de koningsklasse van de autosport.

Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft de Formule 1-kalender een soort extra pauze gekregen. In de afgelopen weken was er genoeg baanactie, maar het circus gaat straks echt weer van start in Miami. Het wordt direct een druk weekend, want op het circuit rondom het Hard Rock Stadium wordt er ook een sprintrace verreden. Het is voor Max Verstappen het eerste drukke weekend van het seizoen.

Grand Prix van Miami: 1 tot en met 3 mei

Voor Verstappen en zijn team Red Bull Racing is de race in Miami direct zeer belangrijk. Na drie teleurstellende raceweekenden moeten ze hier toeslaan om de aansluiting met de concurrentie niet volledig te verliezen. De sprintrace biedt ze direct kansen om veel punten te scoren, en het is ook de verwachting dat ze updates meenemen naar de staat Florida. Mochten de nieuwe onderdelen falen, dan heeft Red Bull een groot probleem en lijkt een crisis voor de deur te staan.

24 uur van de Nürburgring: 14 tot en met 17 mei

Voor Verstappen is er amper een moment om tot rust te komen, want hij zal zich direct op de volgende uitdaging moeten richten. Hij neemt immers ook deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en daar bereidde hij zich in de afgelopen weken al op voor. Voor Verstappen is deze uitdaging er vooral eentje voor de lol, maar dat betekent niet dat hij het niet serieus aanpakt. Hij zal vol voor de winst gaan, en alhoewel het geen F1-race is, is deze wedstrijd niet minder belangrijk voor hem.

Grand Prix van Canada: 22 tot en met 24 mei

Verstappen kan na zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring niet rustig op adem komen. Hij moet direct weer in het vliegtuig stappen, want één weekend later staat de Canadese Grand Prix alweer op het programma. Op het Circuit Gilles Villeneuve is er geen moment om uit te rusten, en zal hij weer een sprintrace moeten afwerken. De race vormt het slotstuk van een belangrijke en zeer drukke maand voor Verstappen.