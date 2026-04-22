user icon
icon

Verstappen staat aan vooravond van extreme racemaand

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen staat aan vooravond van extreme racemaand

De noodgedwongen aprilbreak in de Formule 1 zit er bijna op. Over anderhalve week gaat het Formule 1-seizoen weer verder in Miami, en voor Max Verstappen is dat het startschot van een extreem belangrijke en drukke maand mei. Hij zal zich namelijk niet alleen focussen op de koningsklasse van de autosport.

Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft de Formule 1-kalender een soort extra pauze gekregen. In de afgelopen weken was er genoeg baanactie, maar het circus gaat straks echt weer van start in Miami. Het wordt direct een druk weekend, want op het circuit rondom het Hard Rock Stadium wordt er ook een sprintrace verreden. Het is voor Max Verstappen het eerste drukke weekend van het seizoen.

Grand Prix van Miami: 1 tot en met 3 mei

Voor Verstappen en zijn team Red Bull Racing is de race in Miami direct zeer belangrijk. Na drie teleurstellende raceweekenden moeten ze hier toeslaan om de aansluiting met de concurrentie niet volledig te verliezen. De sprintrace biedt ze direct kansen om veel punten te scoren, en het is ook de verwachting dat ze updates meenemen naar de staat Florida. Mochten de nieuwe onderdelen falen, dan heeft Red Bull een groot probleem en lijkt een crisis voor de deur te staan.

24 uur van de Nürburgring: 14 tot en met 17 mei

Voor Verstappen is er amper een moment om tot rust te komen, want hij zal zich direct op de volgende uitdaging moeten richten. Hij neemt immers ook deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en daar bereidde hij zich in de afgelopen weken al op voor. Voor Verstappen is deze uitdaging er vooral eentje voor de lol, maar dat betekent niet dat hij het niet serieus aanpakt. Hij zal vol voor de winst gaan, en alhoewel het geen F1-race is, is deze wedstrijd niet minder belangrijk voor hem.

Grand Prix van Canada: 22 tot en met 24 mei

Verstappen kan na zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring niet rustig op adem komen. Hij moet direct weer in het vliegtuig stappen, want één weekend later staat de Canadese Grand Prix alweer op het programma. Op het Circuit Gilles Villeneuve is er geen moment om uit te rusten, en zal hij weer een sprintrace moeten afwerken. De race vormt het slotstuk van een belangrijke en zeer drukke maand voor Verstappen.

Joeppp

Posts: 8.519

Het is toch wel bijzonder dat ik de F1 helemaal niet gemist heb in deze periode en ook niet aan het aftellen ben naar 1 mei. Ik ben wel benieuwd of er nu echt iets veranderd straks nav de aanpassingen maar heb er eigenlijk geen hoge verwachtingen van, komt misschien ook omdat ik het circuit van M... [Lees verder]

  • 2
  • 22 apr 2026 - 08:25
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Joeppp

    Posts: 8.519

    Het is toch wel bijzonder dat ik de F1 helemaal niet gemist heb in deze periode en ook niet aan het aftellen ben naar 1 mei. Ik ben wel benieuwd of er nu echt iets veranderd straks nav de aanpassingen maar heb er eigenlijk geen hoge verwachtingen van, komt misschien ook omdat ik het circuit van Miami niks vind. Canada daarentegen is weer een circuit waar ik naar uit kan kijken als de clipping etc problemen zijn opgelost.

    • + 2
    • 22 apr 2026 - 08:25
    • schwantz34

      Posts: 41.929

      Die hele F1 kan me geen ene reet meer boeien, ik kijk vooral uit naar de 24 uren van de Nürburgring en alle Moto GP races.

      • + 0
      • 22 apr 2026 - 08:40
    • WickieDeViking

      Posts: 975

      Hier exact hetzelfde. Heel jammer.

      • + 0
      • 22 apr 2026 - 08:45
    • f(1)orum

      Posts: 10.011

      Ik las ergens dat fabrikant Vemedia sinds 8 maart van dit jaar een dramatische omzetdaling zien in de verkoop van hun product Valdispert.....

      • + 0
      • 22 apr 2026 - 09:21

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar