De Formule 1-top en de FIA namen eerder deze week het besluit om de veelbesproken motorregels alsnog aan te passen. Ze voeren een aantal kleine veranderingen door, die het racen moeten verbeteren. Fans hopen stiekem dat Mercedes hierdoor wordt afgeremd, maar het lijkt er juist op dat het zwakke punt van Andrea Kimi Antonelli wordt aangepakt.

De nieuwe regels zorgden in de afgelopen weken voor de nodige controverse. De coureurs waren meer bezig met het managen van hun energie dan dat ze konden pushen. Daarnaast zorgde het energiemanagement ook voor gevaarlijke momenten. In Japan crashte Oliver Bearman nadat hij moest uitwijken voor Franco Colapinto, die energie aan het sparen was en daardoor langzamer reed. Het speelde allemaal mee bij het besluit om de regels aan te passen.

Veel teams en coureurs zijn blij met de aanpassingen, al kunnen ze daar bij het dominante Mercedes vast anders over denken. Ze schoten als een raket uit de startblokken, en hebben een groot voordeel ten opzichte van de rest van het veld. Na drie raceweekenden voert Andrea Kimi Antonelli het wereldkampioenschap aan, en de nieuwe regels kunnen in zijn voordeel gaan werken.

Wat is de zwakte van Antonelli?

Antonelli heeft dit seizoen één zwakte: de starts. Hij kwam meerdere keren slecht van zijn plaats, en dat zorgde ervoor dat hij zich naar voren moest vechten. In Japan zakte hij bij de start vanaf de pole position terug naar P6, waarna hij zich alsnog naar voren wist te werken.

Waarom is dit een voordeel voor Antonelli?

De FIA heeft besloten dat er ook voor de startprocedures de nodige zaken worden aangepast. Omdat auto's die met een lege batterij aan de start stonden voor gevaar zorgden, zijn er op dit punt meerdere dingen aangepast. Er wordt namelijk een nieuw systeem ontwikkeld dat ervoor moet zorgen dat coureurs met een lage batterij-inhoud toch goed van hun plaats kunnen komen door een soort extra boost.

Alhoewel het niet gezegd is dat Antonelli's slechts starts door dit probleem werden veroorzaakt, betekent het wel dat hij zich minder zorgen hoeft te maken over de starts. Het is een klein steuntje in de rug van Antonelli, en het kan zijn zwakte gaan verbergen.