De Formule 1-top en de FIA namen eerder deze week het besluit om de veelbesproken motorregels alsnog aan te passen. Ze voeren een aantal kleine veranderingen door, die het racen moeten verbeteren. Fans hopen stiekem dat Mercedes hierdoor wordt afgeremd, maar het lijkt er juist op dat het zwakke punt van Andrea Kimi Antonelli wordt aangepakt.
De nieuwe regels zorgden in de afgelopen weken voor de nodige controverse. De coureurs waren meer bezig met het managen van hun energie dan dat ze konden pushen. Daarnaast zorgde het energiemanagement ook voor gevaarlijke momenten. In Japan crashte Oliver Bearman nadat hij moest uitwijken voor Franco Colapinto, die energie aan het sparen was en daardoor langzamer reed. Het speelde allemaal mee bij het besluit om de regels aan te passen.
Veel teams en coureurs zijn blij met de aanpassingen, al kunnen ze daar bij het dominante Mercedes vast anders over denken. Ze schoten als een raket uit de startblokken, en hebben een groot voordeel ten opzichte van de rest van het veld. Na drie raceweekenden voert Andrea Kimi Antonelli het wereldkampioenschap aan, en de nieuwe regels kunnen in zijn voordeel gaan werken.
Wat is de zwakte van Antonelli?
Antonelli heeft dit seizoen één zwakte: de starts. Hij kwam meerdere keren slecht van zijn plaats, en dat zorgde ervoor dat hij zich naar voren moest vechten. In Japan zakte hij bij de start vanaf de pole position terug naar P6, waarna hij zich alsnog naar voren wist te werken.
Waarom is dit een voordeel voor Antonelli?
De FIA heeft besloten dat er ook voor de startprocedures de nodige zaken worden aangepast. Omdat auto's die met een lege batterij aan de start stonden voor gevaar zorgden, zijn er op dit punt meerdere dingen aangepast. Er wordt namelijk een nieuw systeem ontwikkeld dat ervoor moet zorgen dat coureurs met een lage batterij-inhoud toch goed van hun plaats kunnen komen door een soort extra boost.
Alhoewel het niet gezegd is dat Antonelli's slechts starts door dit probleem werden veroorzaakt, betekent het wel dat hij zich minder zorgen hoeft te maken over de starts. Het is een klein steuntje in de rug van Antonelli, en het kan zijn zwakte gaan verbergen.
monzaron
Mijn gevoel was er al dat Toto een belangrijke sleutel was in het bereiken van deze nieuwe regels. Het wordt ook bevestigd in dit verhaal van een Oostenrijkse said lees:>>>
ABB Formula E-oprichter Alejandro Agag beschreef Toto Wolff als de drijvende kracht achter de invoering van het nieuwe F1-reglement.
Toen Mercedes de Formule E verliet, wilden ze de bestaande concepten overbrengen naar de Formule 1, aldus Agag, die benadrukte dat de invloed van Wolff het huidige Formule 1-landschap aanzienlijk heeft gevormd.
Toto was de drijvende kracht achter wat we vandaag de dag in de Formule 1 zien. Hij was bij ons in de Formule E, keek naar de bestaande structuren en zei: 'Dat breng ik naar de Formule 1 en voeg Formule 1 en Formule E effectief samen.
Agag uitte zijn bezorgdheid over de richting van de Formule 1 en pleitte voor een terugkeer naar traditionelere motoren.
Ik denk niet dat dit goed is voor de Formule 1. De sport zou moeten terugkeren naar meer verbrandingsmotoren, V8-motoren, meer lawaai... en de Formule E behouden als een puur elektrisch kampioenschap.'
Pietje Bell
Altijd mooi als je hier een stuk uit een artikel vertaald plaatst, maar de oorspronkelijke titel erbij vermelden (de bron) is wel zo handig en
van wanneer het dateert voor de mensen die graag de originele tekst
willen lezen. In dit geval:
Agag: „Wolff treibende Kraft hinter neuen F1 Regeln!“
23. März 2026/Formelaustria
f(1)orum
Ik heb begrepen dat deze 'betere starts' geen wondermiddel zijn. Het is niet zo dat nu iedereen net zo'n bliksemstart als de Ferrari's kunnen hebben. Het zorgt er gewoon voor dat de MGU-K toch eerder dan de huidige grens van 50 km/u kan worden ingeschakeld om de auto toch iets sneller van z'n plek te krijgen, maar het is nog steeds geen flitsstart. Bovendien gaat de FIA ook letten op misbruik van deze maatregel.