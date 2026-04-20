De Formule 1 staat opnieuw onder druk door de impact van de nieuwe reglementen. In de eerste races van het seizoen werd al duidelijk dat coureurs niet langer overal voluit kunnen gaan, met name in de bochten. Dat leidt tot kritiek vanuit de paddock én daarbuiten, terwijl ook de discussie over mogelijke aanpassingen steeds verder oplaait.

Volgens oud-coureur Ralf Schumacher raakt die ontwikkeling vooral één man: Max Verstappen. De Nederlander zou juist in zijn grootste kracht worden beperkt door de huidige regels.

Schumacher ziet nadeel voor Verstappen door nieuwe regels

Schumacher vraagt zich hardop af of de huidige Formule 1 nog wel aansluit bij wat fans willen zien. “De kernvraag is simpel: is dit product nog goed genoeg en blijven de fans kijken?”, klinkt het in de podcast Backstage Boxengasse.

Tegelijkertijd wijst hij op een opvallend probleem binnen de sport. “Door nu al te praten over aanpassingen geef je eigenlijk toe dat het reglement niet klopt. Dat ondermijnt je eigen beslissingen en maakt het alleen maar lastiger om een duidelijke koers te houden.”

Bochtensnelheid sleutel: ‘Daar ligt Verstappens kracht’

Volgens Schumacher zit een van de grootste pijnpunten in het feit dat coureurs niet meer voluit door de bochten kunnen. Juist daar maakt Verstappen normaal gesproken het verschil. “Coureurs moeten weer vol gas door bochten kunnen. Dat is precies waar Verstappen in uitblinkt en waar hij het verschil maakt”, legt hij uit.

Voor Lewis Hamilton pakt de situatie volgens de Duitser juist gunstiger uit. “Als het tempo in de bochten lager ligt, helpt dat hem eerder. Het verzacht als het ware de pijn, omdat het minder aankomt op dat specifieke onderdeel.”

Schumacher ziet daarnaast bredere problemen, zoals gevaarlijke snelheidsverschillen en het constante managen van energie. “Technisch gezien is het simpel: als je minder vermogen vraagt, kun je het langer gebruiken. Maar de auto’s zijn trager in de bochten door minder downforce en andere factoren. Dan moet je goed nadenken waar je dat vermogen inzet, vooral op de rechte stukken.”

Een snelle oplossing ligt volgens hem niet voor de hand. Toch hint hij op mogelijke ingrepen. “Misschien moet je kijken naar het elektrische aandeel in het vermogen. Als je dat verlaagt, kun je het beschikbare vermogen langer benutten en haal je mogelijk een deel van de problemen weg.”