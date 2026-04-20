Schumacher legt uit: "Hierom kan Verstappen het verschil niet maken"

Schumacher legt uit: "Hierom kan Verstappen het verschil niet maken"

De Formule 1 staat opnieuw onder druk door de impact van de nieuwe reglementen. In de eerste races van het seizoen werd al duidelijk dat coureurs niet langer overal voluit kunnen gaan, met name in de bochten. Dat leidt tot kritiek vanuit de paddock én daarbuiten, terwijl ook de discussie over mogelijke aanpassingen steeds verder oplaait.

Volgens oud-coureur Ralf Schumacher raakt die ontwikkeling vooral één man: Max Verstappen. De Nederlander zou juist in zijn grootste kracht worden beperkt door de huidige regels.

Schumacher ziet nadeel voor Verstappen door nieuwe regels

Schumacher vraagt zich hardop af of de huidige Formule 1 nog wel aansluit bij wat fans willen zien. “De kernvraag is simpel: is dit product nog goed genoeg en blijven de fans kijken?”, klinkt het in de podcast Backstage Boxengasse.

Tegelijkertijd wijst hij op een opvallend probleem binnen de sport. “Door nu al te praten over aanpassingen geef je eigenlijk toe dat het reglement niet klopt. Dat ondermijnt je eigen beslissingen en maakt het alleen maar lastiger om een duidelijke koers te houden.”

Bochtensnelheid sleutel: ‘Daar ligt Verstappens kracht’

Volgens Schumacher zit een van de grootste pijnpunten in het feit dat coureurs niet meer voluit door de bochten kunnen. Juist daar maakt Verstappen normaal gesproken het verschil. “Coureurs moeten weer vol gas door bochten kunnen. Dat is precies waar Verstappen in uitblinkt en waar hij het verschil maakt”, legt hij uit.

Voor Lewis Hamilton pakt de situatie volgens de Duitser juist gunstiger uit. “Als het tempo in de bochten lager ligt, helpt dat hem eerder. Het verzacht als het ware de pijn, omdat het minder aankomt op dat specifieke onderdeel.”

Schumacher ziet daarnaast bredere problemen, zoals gevaarlijke snelheidsverschillen en het constante managen van energie. “Technisch gezien is het simpel: als je minder vermogen vraagt, kun je het langer gebruiken. Maar de auto’s zijn trager in de bochten door minder downforce en andere factoren. Dan moet je goed nadenken waar je dat vermogen inzet, vooral op de rechte stukken.”

Een snelle oplossing ligt volgens hem niet voor de hand. Toch hint hij op mogelijke ingrepen. “Misschien moet je kijken naar het elektrische aandeel in het vermogen. Als je dat verlaagt, kun je het beschikbare vermogen langer benutten en haal je mogelijk een deel van de problemen weg.”

  • oale

    Posts: 801

    Als er iemand mij iets niet uit hoeft te leggen, dan is het herr Schumacher wel. Zeide geldt voor Herbert, Montoya of Hill.

    + 0
    • 20 apr 2026 - 17:09

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

