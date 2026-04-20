VeeKay opvallend tevreden na lastige race in Long Beach

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kwam afgelopen weekend in de IndyCar-race op het circuit van Long Beach als dertiende over de streep. De Nederlandse coureur van Juncos Hollinger Racing zette alles op alles om een goed resultaat te pakken, maar een alternatieve strategie zat hem in de weg.

VeeKay wist op de zaterdagmiddag de Fast Twelve te bereiken in de kwalificatie, en hoopte op een goed resultaat. Uiteindelijk begon hij op de twaalfde plaats aan de race, en zijn team Juncos Hollinger Racing koos voor een alternatieve strategie in de hoop posities goed te maken. Dat plannetje mislukte, en VeeKay kwam als dertiende over de streep nadat hij in de slotfase werd ingehaald door Nolan Siegel.

Hoe kijkt VeeKay terug op de race?

VeeKay houdt de moed erin, zo stelde hij na afloop van de race: "Ik ben tevreden over het verloop van het raceweekend. We stonden bij de beste twaalf in de kwalificatie. Vergeet niet dat Juncos Hollinger in het recente verleden moeite heeft gehad met stratencircuits en dat de Honda's een klein, maar merkbaar voordeel hebben op dit type circuit."

"De race viel niet mijn kant op, zo gaat dat soms in de IndyCar. Ik en mijn crew hebben echt alles gegeven. Ik wil de monteurs echt een gigantische pluim geven: bij de pitstops waren ze wederom razendsnel. Van de coureurs met een driestopstrategie waren we het snelst, maar door de late neutralisatie is ons tactische plan niet geslaagd. Er zat niet meer in dan een dertiende plaats. Gezien de omstandigheden kan ik daarmee niet ontevreden zijn."

Hoe is het gevoel?

De Nederlandse coureur heeft veel vertrouwen in de komende races: "We hebben nu vijf races gereden en ik voel me enorm op mijn plek bij Juncos Hollinger Racing. Er zit nog veel meer in het vat, al besef ik ook goed waar we vandaan komen. Het team was in de voorgaande jaren sterk op ovals en kende haar uitdagingen op de stratencircuits. We gaan stap voor stap vooruit en ik ben het hele team dankbaar. Samen gaan we de belangrijke maand mei tegemoet, en ik kan niet wachten!"

Wie ging er met de zege vandoor?

De race op het circuit van Long Beach werd gewonnen door regerend kampioen Alex Palou. De Spanjaard moest het opnemen tegen polesitter Felix Rosenqvist, maar na de pitstops wist hij de leiding over te nemen van de coureur van Meyer Shank Racing.

