Max Verstappen maakte afgelopen weekend weer veel indruk op de Nürburgring Nordschleife. Door problemen kwam hij niet tot een topprestatie, maar hij reed weer alsof hij elk weekend in een GT3-bolide rijdt. Hij leek weer gebruik te maken van zijn 'geheime trucje', alleen dit keer lijkt men te weten wat hij precies doet.

Verstappens teamgenoot Daniel Juncadella stelde vorige maand dat de Nederlander een opvallend trucje had ontwikkeld. Juncadella wilde niet zeggen wat Verstappen precies deed, maar hij gaf wel aan dat hij er nog nooit aan had gedacht. Verstappen reed ook afgelopen weekend weer sterk, en vocht een aantal waanzinnige duels uit. Hij streed bijvoorbeeld weer met Christopher Haase, die alles op alles zette om Verstappen te passeren op de Nordschleife.

Tijdens de race genoten de Britse NLS-commentatoren van Verstappen. Tijdens de uitzending ging commentator John Hindhaugh dieper in op het trucje van Verstappen: "Er gaan interessante geluiden van ervaren coureurs rond die zeggen dat Verstappen een soort hack heeft gevonden om extra snelheid te vinden wanneer hij dicht achter iemand zit."

Wat houdt de truc van Verstappen in?

Hindhaughs collega Peter Mackay ging op onderzoek uit: "Peter heeft daarom de gehele NLS2-race teruggekeken en vooral de onboardbeelden van Verstappen nauwkeurig bestudeerd."

Daar viel volgens commentator Hindhaugh iets bijzonders op: "Hij zei tegen me: 'Het lijkt erop dat hij het voor elkaar heeft gekregen om de zwakke plek in de turbulente slipstream achter andere auto's te vinden. Hij gebruikt dat om wat dichter achterop iemand te zitten door de bochtige gedeeltes zonder de voorbanden te vernielen."

Hoe verliep de race?

Verstappen deelde afgelopen weekend zijn Mercedes-AMG GT3 met Lucas Auer, en ze leken tijdens de tweede kwalificatierace op weg te zijn naar een goed resultaat. Verstappen bouwde na zijn duel met Haase een enorme voorsprong op, maar hij kreeg te maken met problemen. Er was iets aan de hand met de frontsplitter, en de reparatie kostte veel tijd. Auer probeerde de verloren tijd goed te maken in de tweede helft van de race, maar een topklassering bleek niet meer mogelijk te zijn.