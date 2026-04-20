Max Verstappen maakte afgelopen weekend weer veel indruk op de Nürburgring Nordschleife. Door problemen kwam hij niet tot een topprestatie, maar hij reed weer alsof hij elk weekend in een GT3-bolide rijdt. Hij leek weer gebruik te maken van zijn 'geheime trucje', alleen dit keer lijkt men te weten wat hij precies doet.

Verstappens teamgenoot Daniel Juncadella stelde vorige maand dat de Nederlander een opvallend trucje had ontwikkeld. Juncadella wilde niet zeggen wat Verstappen precies deed, maar hij gaf wel aan dat hij er nog nooit aan had gedacht. Verstappen reed ook afgelopen weekend weer sterk, en vocht een aantal waanzinnige duels uit. Hij streed bijvoorbeeld weer met Christopher Haase, die alles op alles zette om Verstappen te passeren op de Nordschleife.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Tijdens de race genoten de Britse NLS-commentatoren van Verstappen. Tijdens de uitzending ging commentator John Hindhaugh dieper in op het trucje van Verstappen: "Er gaan interessante geluiden van ervaren coureurs rond die zeggen dat Verstappen een soort hack heeft gevonden om extra snelheid te vinden wanneer hij dicht achter iemand zit."

Wat houdt de truc van Verstappen in?

Hindhaughs collega Peter Mackay ging op onderzoek uit: "Peter heeft daarom de gehele NLS2-race teruggekeken en vooral de onboardbeelden van Verstappen nauwkeurig bestudeerd."

Daar viel volgens commentator Hindhaugh iets bijzonders op: "Hij zei tegen me: 'Het lijkt erop dat hij het voor elkaar heeft gekregen om de zwakke plek in de turbulente slipstream achter andere auto's te vinden. Hij gebruikt dat om wat dichter achterop iemand te zitten door de bochtige gedeeltes zonder de voorbanden te vernielen."

Hoe verliep de race?

Verstappen deelde afgelopen weekend zijn Mercedes-AMG GT3 met Lucas Auer, en ze leken tijdens de tweede kwalificatierace op weg te zijn naar een goed resultaat. Verstappen bouwde na zijn duel met Haase een enorme voorsprong op, maar hij kreeg te maken met problemen. Er was iets aan de hand met de frontsplitter, en de reparatie kostte veel tijd. Auer probeerde de verloren tijd goed te maken in de tweede helft van de race, maar een topklassering bleek niet meer mogelijk te zijn.

  • MustFeed

    Posts: 10.505

    "Peter heeft daarom de gehele NLS2-race teruggekeken en vooral de onboardbeelden van Verstappen nauwkeurig bestudeerd...

    ... Het lijkt erop dat hij het voor elkaar heeft gekregen om de zwakke plek in de turbulente slipstream achter andere auto's te vinden"

    Alsof je dat kan zien vanuit onboard beelden. Dit lijkt me echt flauwekul. Dat nog even buiten dat ik niet exact begrijp wat hier bedoeld wordt met een "zwakke plek in turbulente slipstream"

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 12:16
    • f(1)orum

      Posts: 9.997

      mss een 'windstille/turbulentvrije' zone?

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 12:20
    • snailer

      Posts: 32.461

      "Er gaan interessante geluiden van ervaren coureurs rond die zeggen dat Verstappen een soort hack heeft gevonden om extra snelheid te vinden wanneer hij dicht achter iemand zit"

      Ik begin even met deze quote van de Britten. Bij het Duitse commentaar had men het er al over voor Verstappen 1 km had gereden in de race. Werd dacht ik tijdens de allereerste kwali verteld.
      Dit is echt een bijna letterlijke vertaling vanuit het Duits. Dus gestolen.

      Overigens heb je totaal gelijk. Je ziet aero niet met het oog. De rijder voelt het hooguit aan de reactie van de auto.
      Dat verhaal over het zien er van is inderdaad interessant doen naar mijn mening.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 12:37
    • snailer

      Posts: 32.461

      "mss een 'windstille/turbulentvrije' zone?"
      Het voordeel zou zijn op het rechte stuk, toch? Slipstream ontstaat juist door de bijeffecten van turbulentie. Voor slipstream zoek je het vacuum.
      Lijkt mij niet het midden van de auto, waar je meestal slipstreamende auto's ziet.

      Voorlogig snap ik niet wat er nu eigenlijk bedoeld wordt, en wat nu eigenlijk de truuk is.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 12:40
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.056

    Ik had gelezen dat Max zijn vloermat onder zijn pedalen wegtrok.
    Maar het kan ook zomaar iets anders zijn hoor.

    • + 6
    • 20 apr 2026 - 12:25
    • F1jos

      Posts: 5.153

      Het is inderdaad iets anders, maar dat vertel ik niet.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 12:59

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

