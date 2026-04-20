user icon
icon

'F1-top zoekt naar nieuwe datum voor Saoedische Grand Prix'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De geopolitieke situatie in het Midden-Oosten zorgde er vorige maand voor dat de Formule 1-top de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender moest schrappen. Alhoewel de situatie nog steeds onrustig is, gaan er steeds meer geruchten rond over het alsnog laten doorgaan van de Saoedische Grand Prix.

De aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran hebben voor een onrustige situatie in het Midden-Oosten gezorgd. Ook de Formule 1-wereld werd hierdoor getroffen. Teams die een bandentest zouden afwerken in Bahrein zaten dagenlang vast, en een deel van de kalender kwam op losse schroeven te staan. De Formule 1 kon niets anders doen dan de races in Bahrein en Jeddah schrappen, al hebben ze opvallend genoeg nooit gezegd dat ze definitief niet doorgaan.

Meer over FIA 'FIA bereikt akkoord met coureurs over aanpassen F1-regels'

'FIA bereikt akkoord met coureurs over aanpassen F1-regels'

18 apr
 'FIA en Liberty Media lijnrecht tegenover elkaar: F1-regels op losse schroeven'

'FIA en Liberty Media lijnrecht tegenover elkaar: F1-regels op losse schroeven'

17 apr

Gaat de Saoedische Grand Prix toch door?

Er gaan inmiddels veel geruchten rond over de Saoedische Grand Prix. Volgens de Britse krant The Telegraph zou de F1-top overwegen om één van de twee geschrapte races door te laten gaan, als er bijvoorbeeld een staakt-het-vuren is in de zomer. Het is volgens de krant het meest logisch dat de race dan in oktober plaatsvindt, waar er een gat van twee weken zit tussen de Grands Prix van Singapore en de Verenigde Staten.

Ondertussen gaan er veel geruchten rond over het mogelijk doorgaan van de Saoedische Grand Prix. De race in Jeddah is belangrijk voor de F1-top, en er wordt gesteld dat er naar meerdere momenten in het jaar wordt gekeken. Waar The Telegraph suggereert dat er in oktober kan worden gereden, stellen andere geruchten dat men denkt aan een plekje rondom de Grand Prix van Abu Dhabi.

Wat als de situatie niet verandert?

Mocht de situatie in het Midden-Oosten onrustig blijven, dan zal de F1-top nogmaals moeten ingrijpen. Het seizoen wordt immers afgesloten met een doubleheader in Qatar en Abu Dhabi, en als de situatie blijft zoals die nu is, dan is het haast onmogelijk om daar te racen. Dat zou betekenen dat deze races dan moeten worden vervangen, maar daar is nog niets over naar buiten gekomen.

F1 Nieuws GP Saoedi-Arabië 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.378

    "Het is volgens de krant het meest logisch dat de race dan in oktober plaatsvindt,
    waar er een gat van twee weken zit tussen de Grands Prix van Singapore en de
    Verenigde Staten."

    Dat "gat" is geen 2 weken, maar het gebruikelijk1 GP loze weekend.

    Mocht dit schema gaan gebeuren, wat niet gaat gebeuren, dan is er en GP op

    9 0ktober
    16 oktober
    23 oktober
    30 oktober
    6 november

    5 GP weekenden achter elkaar. Dat gaat echt niet gebeuren. Wie heeft dit bedacht?

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 11:18
    • WickieDeViking

      Posts: 974

      Dus is er gewoon een gat, want er is een vrij weekend tussen die 2 GP's. Hoe moeilijk kan het zijn.

      • + 0
      • 20 apr 2026 - 11:24
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.054

    Je moet niet willen racen in dat soort onveilige landen met hun gekke leiders.
    Nee, dan zou ik als ik de F1 was naar Noord Korea gaan..... vriendelijke mensen daar.

    • + 0
    • 20 apr 2026 - 11:53

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar