De geopolitieke situatie in het Midden-Oosten zorgde er vorige maand voor dat de Formule 1-top de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender moest schrappen. Alhoewel de situatie nog steeds onrustig is, gaan er steeds meer geruchten rond over het alsnog laten doorgaan van de Saoedische Grand Prix.

De aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran hebben voor een onrustige situatie in het Midden-Oosten gezorgd. Ook de Formule 1-wereld werd hierdoor getroffen. Teams die een bandentest zouden afwerken in Bahrein zaten dagenlang vast, en een deel van de kalender kwam op losse schroeven te staan. De Formule 1 kon niets anders doen dan de races in Bahrein en Jeddah schrappen, al hebben ze opvallend genoeg nooit gezegd dat ze definitief niet doorgaan.

Gaat de Saoedische Grand Prix toch door?

Er gaan inmiddels veel geruchten rond over de Saoedische Grand Prix. Volgens de Britse krant The Telegraph zou de F1-top overwegen om één van de twee geschrapte races door te laten gaan, als er bijvoorbeeld een staakt-het-vuren is in de zomer. Het is volgens de krant het meest logisch dat de race dan in oktober plaatsvindt, waar er een gat van twee weken zit tussen de Grands Prix van Singapore en de Verenigde Staten.

Ondertussen gaan er veel geruchten rond over het mogelijk doorgaan van de Saoedische Grand Prix. De race in Jeddah is belangrijk voor de F1-top, en er wordt gesteld dat er naar meerdere momenten in het jaar wordt gekeken. Waar The Telegraph suggereert dat er in oktober kan worden gereden, stellen andere geruchten dat men denkt aan een plekje rondom de Grand Prix van Abu Dhabi.

Wat als de situatie niet verandert?

Mocht de situatie in het Midden-Oosten onrustig blijven, dan zal de F1-top nogmaals moeten ingrijpen. Het seizoen wordt immers afgesloten met een doubleheader in Qatar en Abu Dhabi, en als de situatie blijft zoals die nu is, dan is het haast onmogelijk om daar te racen. Dat zou betekenen dat deze races dan moeten worden vervangen, maar daar is nog niets over naar buiten gekomen.