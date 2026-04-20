Max Verstappen vocht afgelopen weekend op de Nürburgring Nordschleife weer een waanzinnig duel uit met Christopher Haase. De Duitser groeit langzaam uit tot Verstappens vaste sparringpartner, en hij heeft wederom intens genoten van de duels. Hij looft Verstappen voor de respectvolle manier waarop hij de duels aan ging.

Verstappen vocht zich afgelopen zondag tijdens de tweede kwalificatierace op knappe wijze naar voren. Zijn teamgenoot Lucas Auer had zich op de vijfde plaats gekwalificeerd, en Verstappen reed na anderhalve ronde al aan kop. Hij moest Haase daarvoor inhalen, maar de Duitse Audi-coureur gaf zich niet zomaar gewonnen. Het resulteerde in een machtig duel, en het was een vervolg van hun strijd van vorige maand in de NLS2-race.

Hoe was het duel met Verstappen?

Verstappens team viel door problemen weg, waardoor Haase en zijn teamgenoten konden winnen. Na afloop loofde Haase Verstappen tijdens zijn podiuminterview: "Ons duel op de baan was grandioos. Vandaag was het wel wat lastiger, moet ik zeggen. Ik voelde me niet helemaal op mijn gemak vanwege mijn achteras. De vorige keer voelde dat beter aan. Daar moeten we nog een beetje aan werken. Maar Max was weer geweldig, en reed heel respectvol. Echt knap. Ja, volgens mij was het weer een goede show."

Waarom was het lastig om Verstappen in te halen?

Waar Verstappen vorige keer op Haase moest jagen, waren de rollen deze keer omgedraaid. De Audi-coureur kwam er echter niet langs, en daar had hij een logische verklaring voor: "Max positioneerde zich gewoon perfect. Het hangt er steeds vanaf aan welke kant je zit en hoe het uiteindelijk uitpakt. En ik zat helaas nooit in de positie dat ik dat kleine beetje momentum kon meenemen, want in die rechter knik lukt dat alleen als je een kwart autolengte voorligt. Maar dat kwam er nooit van. Hij heeft het gewoon goed gedaan."

Verstappen en zijn teamgenoot Auer liepen na het duel met Haase tegen problemen met de frontsplitter aan. Hierdoor verloren ze veel tijd, en konden Haase, Alexander Sims en Ben Green de tweede kwalificatierace op zijn naam schrijven.