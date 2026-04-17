Russell laat zich uit over mogelijk vertrek Verstappen: "Formule 1 gaat door"

Russell laat zich uit over mogelijk vertrek Verstappen: "Formule 1 gaat door"

De uitspraken van Max Verstappen over zijn toekomst blijven nazinderen in de Formule 1-paddock. De Nederlander liet in Japan doorschemeren dat hij gaat nadenken over zijn toekomst, mede door zijn kritiek op de nieuwe reglementen. George Russell kreeg de vraag prompt op zich afgevuurd en reageerde opvallend nuchter op het mogelijke vertrek van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen uitte de voorbije weken stevige kritiek op de richting van de sport en trok zelfs vergelijkingen met andere raceklasses. Ook buiten het circuit, tijdens een optreden in Amsterdam, gaf hij aan dat er iets moet veranderen.

‘Formule 1 is groter dan één coureur’

Russell maakt zich echter geen illusies over de impact van een mogelijk vertrek van Verstappen. “De Formule 1 zal altijd blijven draaien, ongeacht welke coureur er rijdt”, klinkt het tegenover diverse pers. Toch benadrukt de Mercedes-coureur dat het verlies van Verstappen gevoeld zou worden. “Je wil iemand als Max er absoluut bij hebben, want racen tegen hem is iets waar iedereen van geniet.”

Tegelijkertijd plaatst Russell de situatie in perspectief door terug te grijpen naar zijn eigen ervaringen. “In 2022 zaten wij met die porpoising-auto’s en dat was echt geen pretje om mee te rijden. Die wagens waren zwaar, log en in snelle bochten bijzonder lastig. Maar Max had daar toen weinig problemen mee, simpelweg omdat hij races won.”

‘Verstappen zit in andere fase van zijn carrière’

Volgens Russell speelt ook de positie op de grid een grote rol in hoe coureurs naar de auto kijken. “De klachten die hij nu heeft, verschillen van die van teams als Mercedes, Ferrari en McLaren, omdat wij momenteel vooraan meedoen. Dat is normaal: frustraties horen erbij, zeker als je niet krijgt wat je wil uit de auto.”

Daarbij wijst Russell op de unieke situatie van Verstappen. “Hij heeft alles bereikt waar de meeste coureurs alleen maar van kunnen dromen. Vier wereldtitels, alles afgevinkt. Dan kom je op een punt dat je jezelf afvraagt wat je nog wilt.” Volgens de Brit ligt het antwoord voor de hand. “Als hij zijn geluk ergens anders vindt, bijvoorbeeld op de Nordschleife, snap ik dat volledig. Ik zou die kans ook grijpen. Maar voorlopig focus ik me op mijn eerste titel. Als ik er vier had, dacht ik misschien net zo.”

 

Sander

Posts: 1.723

Maar als Max weg is, wie gaat hij dan een mes in de rug steken?

  • 2
  • 17 apr 2026 - 17:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Mercedes

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.723

    Maar als Max weg is, wie gaat hij dan een mes in de rug steken?

    • + 2
    • 17 apr 2026 - 17:07
    • F1jos

      Posts: 5.147

      Het is nog beter dan glibberen genaaid te worden.

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 18:50
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.048

    Vriend begrijpt Max.....en dat moet hij nou juist niet doen.
    Ook lovende woorden voor en over Max....ook dat moet hij niet doen.

    Waarom niet....dan raakt de horde verward en dat moeten we niet willen....ze zijn nu al zo onzeker!

    • + 2
    • 17 apr 2026 - 17:37
    • AUDI_F1

      Posts: 3.684

      Maar dan nog, wie zegt dat Verstappen ermee stopt? Dat weet alleen Verstappen zelf en misschien Mekkies. Maar zeker niet die horde roeptoeterende eiland bewoners, die alleen maar roepen verstappen Sabatical of stoppen. Ik denk dat ie gewoon lekker door gaat.

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 17:44
    • snailer

      Posts: 32.423

      Hoe dan ook hoop ik een klein beetje dat Verstappen stopt.

      DIt slappe aftreksel aan F1 kijk ik niet meer naar. Maar zoals Ouw al heel vaak heeft gezegd. GT3 is wel lekker racen.

      Ik was zo dom die eerste stind van verstappen voor een deel te bekijken. Echt echt echt racen. Heb me dus voorgenomen af en toe een stint mee te pakken. 4 uur duurt me te lang. laat staan 2 uur. Maar tot een uurtje na de start waar er nog flink wordt gevochten voor posities... Ja. dat is weer eens echt racen.

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 18:13
    • snailer

      Posts: 32.423

      Laat staan 24 uur....

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 18:14
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.048

      Ik kijk al jaren naar de GT3 snailer en ik moet zeggen met veel plezier.

      Elk land heeft zijn eigen races en teams en ook op internationaal niveau zijn er races.

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 18:17

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

