De uitspraken van Max Verstappen over zijn toekomst blijven nazinderen in de Formule 1-paddock. De Nederlander liet in Japan doorschemeren dat hij gaat nadenken over zijn toekomst, mede door zijn kritiek op de nieuwe reglementen. George Russell kreeg de vraag prompt op zich afgevuurd en reageerde opvallend nuchter op het mogelijke vertrek van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen uitte de voorbije weken stevige kritiek op de richting van de sport en trok zelfs vergelijkingen met andere raceklasses. Ook buiten het circuit, tijdens een optreden in Amsterdam, gaf hij aan dat er iets moet veranderen.

‘Formule 1 is groter dan één coureur’

Russell maakt zich echter geen illusies over de impact van een mogelijk vertrek van Verstappen. “De Formule 1 zal altijd blijven draaien, ongeacht welke coureur er rijdt”, klinkt het tegenover diverse pers. Toch benadrukt de Mercedes-coureur dat het verlies van Verstappen gevoeld zou worden. “Je wil iemand als Max er absoluut bij hebben, want racen tegen hem is iets waar iedereen van geniet.”

Tegelijkertijd plaatst Russell de situatie in perspectief door terug te grijpen naar zijn eigen ervaringen. “In 2022 zaten wij met die porpoising-auto’s en dat was echt geen pretje om mee te rijden. Die wagens waren zwaar, log en in snelle bochten bijzonder lastig. Maar Max had daar toen weinig problemen mee, simpelweg omdat hij races won.”

‘Verstappen zit in andere fase van zijn carrière’

Volgens Russell speelt ook de positie op de grid een grote rol in hoe coureurs naar de auto kijken. “De klachten die hij nu heeft, verschillen van die van teams als Mercedes, Ferrari en McLaren, omdat wij momenteel vooraan meedoen. Dat is normaal: frustraties horen erbij, zeker als je niet krijgt wat je wil uit de auto.”

Daarbij wijst Russell op de unieke situatie van Verstappen. “Hij heeft alles bereikt waar de meeste coureurs alleen maar van kunnen dromen. Vier wereldtitels, alles afgevinkt. Dan kom je op een punt dat je jezelf afvraagt wat je nog wilt.” Volgens de Brit ligt het antwoord voor de hand. “Als hij zijn geluk ergens anders vindt, bijvoorbeeld op de Nordschleife, snap ik dat volledig. Ik zou die kans ook grijpen. Maar voorlopig focus ik me op mijn eerste titel. Als ik er vier had, dacht ik misschien net zo.”