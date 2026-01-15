user icon
Voormalig FIA-steward Danny Sullivan heeft het nodige stof doen opwaaien met een bijzondere uitspraak over Max Verstappen en voormalig wedstrijdleider Michael Masi. Hij stelt dat Verstappen zijn eerste wereldtitel praktisch cadeau heeft gekregen. Hiermee gooit hij olie op een vuurtje dat amper wordt geblust.

Verstappens eerste wereldtitel in de Formule 1 blijft nog altijd voor controverse zorgen. Verstappen vocht in 2021 een intens titelduel uit met Lewis Hamilton, en deze strijd ontspoorde regelmatig. Beide coureurs vochten met het mes tussen de tanden, en dat leverde veel controverse op. Bij het ingaan van de seizoensfinale in Abu Dhabi hadden ze evenveel punten achter hun naam staan, waardoor de winnaar van het onderlinge duel automatisch wereldkampioen zou worden.

Het duel werd in het voordeel van Verstappen beslist na een controversieel besluit van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi na een Safety Car. Het zorgde voor extreem veel kritiek en hervormingen bij de FIA. Masi verloor zijn baan, en vertrok naar zijn thuisland Australië. De spraakmakende race ligt inmiddels bijna vijf jaar achter ons, maar kenners blijven er hun mening over geven.

FIA-steward doorbreekt de stilte

Dat geldt ook voor IndyCar-legende en voormalig FIA-steward Danny Sullivan. De 75-jarige Amerikaan was in 2021 tijdens een paar races driver steward, en geeft nu een scherpe mening over de seizoensfinale in 2021.

Sullivan geeft zijn mening in een interview met Epartrade: "De stewards hadden geen stem bij dat besluit. Mensen schreeuwden naar hem (Masi, red.) dat ze niet wilden dat de race onder gele vlaggen zou finishen, want dat zou er niet goed uitzien."

"Daarom liet hij vijf auto's de Safety Car passeren, waarmee hij Max eigenlijk een kans gaf. Volgens de regels had hij alle gelapte auto's erlangs moeten laten. Als ze dat hadden gedaan, dan hadden ze de race niet kunnen finishen. Ze waren dan onder geel gefinisht, want de andere gelapte auto's lagen te ver naar achter."

'Verstappen kreeg de titel cadeau'

Volgens Sullivan kreeg Verstappen de titel cadeau: "Hij liet er vijf auto's langs en plaatste Max vlak achter Lewis. Max had een extra pitstop gemaakt, en Lewis niet. Lewis reed rond met banden van 44 rondjes oud. Er was geen kans dat hij hem achter zich kon houden. Masi heeft de titel praktisch cadeau gedaan aan Max met die beslissing."

iOosterbaan

Posts: 2.087

Laten we zo zeggen: de verkeerde man won Abu Dhabi 2021, de juiste man won de 2021 titel...

  • 24
  • 15 jan 2026 - 14:21
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.245

    "Voormalig FIA-steward Danny Sullivan heeft het nodige stof doen opwaaien met een bijzondere uitspraak over Max Verstappen en voormalig wedstrijdleider Michael Masi. Hij stelt dat Verstappen zijn eerste wereldtitel praktisch cadeau heeft gekregen."

    Niets van dat alles.....Max heeft '21 verdient......verdient......verdient...... verdient.

    Maar gelukkig wordt het hier keer op keer op keer op keer op keer weer opgerakeld.....Stel dat we het vergeten.

    • + 4
    • 15 jan 2026 - 14:16
    • Larry Perkins

      Posts: 62.563

      verdiend... verdiend... verdiend... verdiend...

      • + 12
      • 15 jan 2026 - 14:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.245

      Op mijn telefoon is het toch echt verdiend met 'n t hoor.

      • + 1
      • 15 jan 2026 - 14:23
    • Larry Perkins

      Posts: 62.563

      Ouw-Nokia?

      • + 5
      • 15 jan 2026 - 14:29
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.245

      Yep.

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 15:32
    • StevenQ

      Posts: 10.019

      Ook aan Danny kunnen we zeggen: zonder wat Hamilton en Bottas deden in Silverstone en Hongarije was die laatste race niet eens meer spannend geweest, want in die races zorgde Mercedes ervoor dat Hamilton 41 punten inliep op Max

      • + 2
      • 15 jan 2026 - 17:20
    • Larry Perkins

      Posts: 62.563

      Heb ff een ouwe Nokia opgezocht @Ouw, de letters staan daar korrelig weergegeven maar als je goed kijkt lees je: "Max verdient de wereldtitel in 2026."

      Dat zou best eens kunnen kloppen...

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 17:38
  • DutchTifosi

    Posts: 2.798

    "ah shit, here we go again"

    • + 2
    • 15 jan 2026 - 14:20
    • AUDI_F1

      Posts: 3.510

      Ja ja is te verwachten dat er af en toe zulke berichten komen. Gewoon negeren.

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 15:43
    • schwantz34

      Posts: 41.714

      Ben je aan de reeskak?

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 17:12
  • iOosterbaan

    Posts: 2.087

    Laten we zo zeggen: de verkeerde man won Abu Dhabi 2021, de juiste man won de 2021 titel...

    • + 24
    • 15 jan 2026 - 14:21
  • Larry Perkins

    Posts: 62.563

    En hier zijn de filmpjes weer... Enjoy!

    That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
    (14,26 minuten)
    https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

    Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
    (1,14 minuten)
    https://youtu.be/v9X-XPJipFs

    Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
    (2,23 minuten)
    https://youtu.be/UETFGbhdy40

    Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
    (28,06 minuten)
    https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

    Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
    (2,41 minuten)
    https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

    Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
    (1 uur en 40 minuten)
    https://youtu.be/eaTpY420R_0

    Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
    (25,37 minuten)
    https://youtu.be/V6Cfal0-rds

    • + 5
    • 15 jan 2026 - 14:23
    • John6

      Posts: 11.475

      Thanks @Larry ik was hier al bang voor dat we het nog vele malen zullen zien de video's, prachtig is dat toch dat er zoveel lui er steeds weer over moeten beginnen.

      • + 1
      • 15 jan 2026 - 17:41
    • Larry Perkins

      Posts: 62.563

      Het is sneu van die lui maar tegelijkertijd geniet ik dan ook opnieuw van de herinneringen aan de seizoensfinale @John6.

      Die Sullivan is echt heel sneu als je de post van @Housmans (uit 2022) hieronder leest!

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 17:57
  • Henery

    Posts: 456

    Weet iemand misschien hoeveel ouwe koeien er nog in de sloot liggen?

    • + 3
    • 15 jan 2026 - 14:42
  • Housmans

    Posts: 327

    Sullivan in 2022:

    "Je probeert altijd de juiste beslissingen te nemen en alle regels te volgen. Ik vind het echt oneerlijk om Masi daarvan de schuld te geven. Hij nam de beslissing op basis van iets wat we al twee jaar bespreken, finishen onder de groene vlag"

    • + 15
    • 15 jan 2026 - 14:57
    • Quovadis

      Posts: 284

      Inderdaad Housmans,
      ik had deze ook nog (weliswaar in het engels, maar toch)
      Dus wie hier de boel weer om zit te draaien......alles voor de clicks denk ik

      • + 6
      • 15 jan 2026 - 15:13
  • Jermaine

    Posts: 7.143

    wat een onzin

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 16:27
  • WickieDeViking

    Posts: 106

    Volgens artikel 48.12 van het F1 sportreglement:

    “Any lapped cars may now overtake”

    Het reglement zegt dus “any” (welk gelapt voertuig de wedstrijdleider aanwijst), niet “all” (alle gelapte auto’s automatisch). Dat betekent dat de wedstrijdleider zelf kan beslissen welke gelapte auto’s worden doorgelaten, op het moment dat hij het veilig acht.

    Daarom is die regel ook veranderd na 2021.

    • + 3
    • 15 jan 2026 - 17:06
  • Cherokee

    Posts: 5.346

    Het klopt natuurlijk wel wat hij zegt. Dat staat helemaal los van wie die titel nu verdiende, want gezien de puntenstand deden ze dat eigenlijk beide wel. Feit is gewoon dat op het moment dat Masi die beslissing nam, de uitkomst vast stond. Lewis was kansloos en Max kon niet anders dan winnen. Maakt dat de beslissing verkeerd? Dat is moeilijk te zeggen, het kon reglementair zo, maar fraai was het niet. Draai het eens om, dan had half Nederland in de gordijnen gehangen. Hoe je het ook wendt of keert, het was geen fraai staaltje F1.

    • + 2
    • 15 jan 2026 - 17:43
    • WickieDeViking

      Posts: 106

      Het klopt natuurlijk niet wat hij zegt.

      Het reglement zei letterlijk:

      “Any lapped cars may now overtake”

      Dat betekent “welk gelapt voertuig de wedstrijdleider aanwijst”, niet “alle” gelapte auto’s automatisch. Het was dus volledig aan Masi om te beslissen welke gelapte auto’s hij doorgelaten liet worden. Reglementair was zijn beslissing toegestaan. Dat is ook de reden waarom het reglement na 2021 is aangepast.

      Het was wel een beslissing die voor veel mensen emotioneel of esthetisch discutabel was, maar technisch was hij niet verplicht alle gelapte auto’s erlangs te laten.

      • + 1
      • 15 jan 2026 - 18:07
  • M@X

    Posts: 1.317

    Heeft Masi zelf ooit al gereageerd wat de reden is dat hij deze, toegestane, keuze heeft gemaakt?

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 18:19

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

