Voormalig FIA-steward Danny Sullivan heeft het nodige stof doen opwaaien met een bijzondere uitspraak over Max Verstappen en voormalig wedstrijdleider Michael Masi. Hij stelt dat Verstappen zijn eerste wereldtitel praktisch cadeau heeft gekregen. Hiermee gooit hij olie op een vuurtje dat amper wordt geblust.

Verstappens eerste wereldtitel in de Formule 1 blijft nog altijd voor controverse zorgen. Verstappen vocht in 2021 een intens titelduel uit met Lewis Hamilton, en deze strijd ontspoorde regelmatig. Beide coureurs vochten met het mes tussen de tanden, en dat leverde veel controverse op. Bij het ingaan van de seizoensfinale in Abu Dhabi hadden ze evenveel punten achter hun naam staan, waardoor de winnaar van het onderlinge duel automatisch wereldkampioen zou worden.

Het duel werd in het voordeel van Verstappen beslist na een controversieel besluit van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi na een Safety Car. Het zorgde voor extreem veel kritiek en hervormingen bij de FIA. Masi verloor zijn baan, en vertrok naar zijn thuisland Australië. De spraakmakende race ligt inmiddels bijna vijf jaar achter ons, maar kenners blijven er hun mening over geven.

FIA-steward doorbreekt de stilte

Dat geldt ook voor IndyCar-legende en voormalig FIA-steward Danny Sullivan. De 75-jarige Amerikaan was in 2021 tijdens een paar races driver steward, en geeft nu een scherpe mening over de seizoensfinale in 2021.

Sullivan geeft zijn mening in een interview met Epartrade: "De stewards hadden geen stem bij dat besluit. Mensen schreeuwden naar hem (Masi, red.) dat ze niet wilden dat de race onder gele vlaggen zou finishen, want dat zou er niet goed uitzien."

"Daarom liet hij vijf auto's de Safety Car passeren, waarmee hij Max eigenlijk een kans gaf. Volgens de regels had hij alle gelapte auto's erlangs moeten laten. Als ze dat hadden gedaan, dan hadden ze de race niet kunnen finishen. Ze waren dan onder geel gefinisht, want de andere gelapte auto's lagen te ver naar achter."

'Verstappen kreeg de titel cadeau'

Volgens Sullivan kreeg Verstappen de titel cadeau: "Hij liet er vijf auto's langs en plaatste Max vlak achter Lewis. Max had een extra pitstop gemaakt, en Lewis niet. Lewis reed rond met banden van 44 rondjes oud. Er was geen kans dat hij hem achter zich kon houden. Masi heeft de titel praktisch cadeau gedaan aan Max met die beslissing."