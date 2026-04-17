Norris vertrouwt op McLaren: "Dit team is sterker dan ooit"

Lando Norris weigert de handdoek te gooien na de moeizame start van McLaren in het nieuwe Formule 1-tijdperk. Ondanks de sterke opmars van Mercedes en Ferrari is de regerend wereldkampioen ervan overtuigd dat zijn team het tij nog kan keren richting de Grand Prix van Miami.

McLaren kende een stroef begin van het seizoen, met Norris zonder podiumplaatsen in de eerste drie races. Teamgenoot Oscar Piastri kwam in Japan nog het dichtst in de buurt van succes met een tweede plek, maar zag een mogelijke overwinning uit handen glippen na een Safety Car.

Meer over McLaren 'Red Bull en McLaren werken aan ruildeal Verstappen en Piastri'

'Red Bull en McLaren werken aan ruildeal Verstappen en Piastri'

14 apr
 'McLaren-teambaas Stella tekent voorcontract bij Ferrari'

'McLaren-teambaas Stella tekent voorcontract bij Ferrari'

9 apr

Norris weigert McLaren af te schrijven

“Ook al staan we er nu niet waar we willen staan, geloof ik nog steeds dat we een sterk seizoen kunnen draaien”, klinkt het strijdvaardig uit de mond van Norris in gesprek met Sky Sports. “We blijven vol inzetten op het kampioenschap. Opgeven en vooruitkijken naar volgend jaar is geen mentaliteit die werkt.”

De Brit wijst op eerdere seizoenen waarin McLaren zich wist te herpakken. “We hebben al vaker laten zien dat we ons gedurende een jaar enorm kunnen verbeteren. In de afgelopen seizoenen groeiden we telkens richting het einde en dat geeft vertrouwen. En dit team is sterker dan ooit en weet wat nodig is om die stap opnieuw te zetten.”

Werk aan de winkel richting Miami

Volgens Norris ligt de focus momenteel op het oplossen van kinderziektes en het maximaliseren van de rijtijd. “We zitten niet in een dramatische situatie, maar we moeten wel stappen zetten om weer mee te doen voor overwinningen”, legt hij uit. “Daarvoor hebben we een auto nodig die elk weekend kan presteren.”

“Daarnaast hebben problemen ons in het begin van het seizoen afgeremd. Elke ronde telt, zeker met deze nieuwe generatie auto’s en power units. Als je die kilometers mist, loop je meteen achter”, vervolgt Norris. “We gebruiken deze pauze om dat gat te dichten met simulatorwerk en extra tests. Er wacht ons veel werk, maar we zijn er klaar voor.”

Ook Piastri houdt vertrouwen in een ommekeer. “We moeten nog stappen zetten om structureel vooraan mee te doen, maar dat ligt binnen onze mogelijkheden”, stelt de Australiër. “Dit team heeft al bewezen dat het situaties kan omdraaien.”

“Ik heb er alle vertrouwen in dat we opnieuw die weg inslaan”, besluit hij. “We staan er beter voor dan in eerdere vergelijkbare situaties en ik ben benieuwd waar dat ons kan brengen in de rest van het seizoen.”

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.455
  • Podiums 44
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

McLaren
