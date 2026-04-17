Lachende Verstappen onthult hoe vriendin denkt over Nürburgring-avontuur

Max Verstappen komt dit weekend weer in actie op de Nürburgring Nordschleife. Hij neemt deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring, en hij wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op de grote race van volgende maand. In huize Verstappen vinden ze het niet altijd leuk dat hij weer afreist naar de Eifel, zo grijnst de Nederlander.

Verstappen staat bekend als een echte huismus. Na de races vliegt hij vrijwel direct naar zijn woonplaats Monaco, en hij reisde gisteravond ook pas op het allerlaatste moment af naar Amsterdam waar hij in het theater vragen beantwoordde tijdens een Viaplay-evenement. Daar moest hij lachen toen hij de vraag kreeg waarom hij toch op de Nürburgring gaat rijden, terwijl hij het liefst thuis is: "Dat moet ik thuis wel aankaarten, hoor!"

Meer over Max Verstappen Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr

Hoe reageert het thuisfront?

Lachend stelt Verstappen vast dat zijn vriendin Kelly Piquet het niet altijd even leuk vindt dat hij een extra race op de Ring inplant. De viervoudig wereldkampioen vervolgt zijn verhaal: "Laatst was het zo van: 'Hé, er vallen twee Grands Prix weg in april!' Toen moest ik wel zeggen van: ja, maar... Dan zegt ze wel: 'Moet dat nou?' En dan zeg ik weer: 'Ja, dat moet!' Haha!"

Wat doet Verstappen als hij thuis is?

Verstappen kreeg de lachers op zijn hand met deze uitspraken, maar gaf ook toe dat hij graag thuis is. Hij was goudeerlijk toen hem werd gevraagd wat hij het liefst doet als hij thuis is: "Tijd met de kleine doorbrengen. Ik ben echt graag thuis. Als je ouder wordt, waardeer je de tijd met vrienden en familie extra."

Drukke weken voor Verstappen

Door het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft Verstappen deze maand meer tijd om thuis door te brengen. Toch is hij deze weken druk, en testte hij al op de Nordschleife, terwijl hij vorige week toekeek hoe zijn GT3-team racete op het circuit van Paul Ricard. Verstappen vloog gisteravond na de opnames van Viaplay direct door naar Duitsland, waar vandaag de trainingen op de Nürburgring op de planning staan.

