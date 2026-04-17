Vandaag is het zover: Max Verstappen begint aan zijn laatste voorbereidingen op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij neemt deel aan de twee kwalificatieraces, en het worden belangrijke tests. Er zijn namelijk een aantal grote verschillen vergeleken met zijn vorige NLS-deelnames.

Verstappen vloog gisteravond direct na de Viaplay-opnames in een theater in Amsterdam door naar Duitsland. Vandaag zal hij zich melden op de Nürburgring Nordschleife, waar hij vandaag samen met zijn nieuwe teamgenoot Lucas Auer de eerste voorbereidingen zal treffen. Vandaag zijn er een aantal uurtjes gereserveerd voor test- en trainingssessies. Het is belangrijk, want er zijn een aantal verschillen vergeleken met de vorige races.

De coureurs gebruiken dit weekend namelijk een andere lay-out, en dat betekent dat de totale afstand van één rondje nog langer is. Door een aantal veranderingen in hoe ze over het Grand Prix-circuit rijden, bedraagt de totale afstand van de ronde dit weekend 25,378 kilometer. Het is een goede voorbereiding, want deze lay-out wordt in mei ook gebruikt tijdens de 24 uur van de Nürburgring.

Waarom zijn deze races zo belangrijk?

Verstappen zal dus kennis moeten maken met deze lay-out, en zal vandaag direct gaan zoeken naar de limieten. De Nederlander kan zich daarna gaan opmaken voor de eerste kwalificatie van het weekend, want morgenochtend wordt er gekwalificeerd voor de eerste kwalificatierace. Deze race is belangrijk voor Verstappen, want er wordt in de avonduren gereden. Dat betekent dat Verstappen eindelijk meters kan gaan maken in het donker, wat een compleet nieuwe ervaring voor hem is.

Op zondag staan er dan twee kwalificaties op het programma; want er wordt ook een Top Kwalificatie verreden om de strijd om de pole position te behalen. De tweede kwalificatierace wordt wel onder het daglicht verreden, en Verstappen kan hier dus de nodige meters gaan maken.

Alle meters zijn bruikbaar

Verder is het voor Verstappen vooral een weekend om meer meters te maken op de Ring. Hij kan alle meters gebruiken ter voorbereiding van de 24 uur van de Nürburgring goed gebruiken, en daar draait voor hem ook om. Hij gaat alles op alles zetten om zo goed mogelijk voorbereid aan de start te verschijnen van de 24-uursrace, want stiekem wil Verstappen natuurlijk winnen.