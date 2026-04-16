Dit vindt Verstappen van het Red Bull-vertrek van Lambiase

Max Verstappen heeft zich voor het eerst uitgesproken over het aanstaande vertrek van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. De Nederlandse Red Bull-coureur gunt zijn goede vriend deze overstap, en sprak zich er uitgebreid over uit tijdens een speciaal evenement van Viaplay in een theater in Amsterdam.

Precies één week geleden kwam naar buiten dat Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase de overstap gaat maken naar McLaren. Hij zal zijn contract bij Red Bull nog gaan uitdienen, maar na volgend jaar is het avontuur definitief ten einde. Verstappen had nog niet gereageerd, maar in een volle theaterzaal bij Viaplay deed hij dat wel: "Hij heeft me verteld wat voor aanbod hij heeft gekregen. Ik zei tegen hem: 'Je zou stom zijn om dat niet te doen.'"

Wat hebben de twee besproken?

Verstappen heeft er geen moeite mee dat Lambiase nu deze stap gaat zetten. Sterker nog, hij is de ervaren Britse engineer dankbaar voor alles wat ze samen hebben meegemaakt: "We hebben samen alles al bereikt. En dan krijg je zo'n geweldig aanbod, ook met het oog op zijn familie en de zekerheid die hij daardoor krijgt."

In het verleden had Verstappen nog gesteld dat hij zou stoppen als Lambiase zou stoppen. De twee zijn dan ook goede vrienden, en Lambiase vroeg zelfs 'toestemming' aan Verstappen voor de transfer: "Hij vroeg aan mij een soort toestemming en ik zei dat hij het honderd procent zeker moest doen. Hij wilde dat heel erg graag uit mijn mond horen."

Nieuwe samenwerking met Lambiase?

Verstappen liet daarnaast ook weten dat hij het niet uitsluit dat hij in de toekomst weer samen gaat werken met Lambiase, die binnen de sport ook bekendstaat als 'GP'. Om geruchten voor te zijn, liet Verstappen ook weten dat een nieuwe samenwerking ook buiten de Formule 1 kan zijn.

Verstappen wordt sinds het nieuws van Lambiase's vertrek in verband gebracht met een stap naar een ander team. In de afgelopen dagen werd hij al in verband gebracht met onder meer McLaren, Mercedes en zelfs Aston Martin. Verstappen beschikt bij Red Bull nog over een contract tot en met 2028.

Reacties (3)

  • Larry Perkins

    Posts: 64.381

    Hoop voor dat de gasten tijdens het speciale evenement van Viaplay in Theater Amsterdam ook dingen te horen kregen die nog niet bekend waren...

    + 0
    • 16 apr 2026 - 22:21
    • elflitso

      Posts: 1.853

      Dat is alleen voor de €24,99 abonnees!;)

      + 0
      • 16 apr 2026 - 22:40
  • AUDI_F1

    Posts: 3.681

    De meeste engelse journalisten willen graag dat Verstappen ermee stop. En helemaal niet meer terugkomt in de F1.

    + 1
    • 16 apr 2026 - 23:21

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

