Max Verstappen heeft zich voor het eerst uitgesproken over het aanstaande vertrek van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. De Nederlandse Red Bull-coureur gunt zijn goede vriend deze overstap, en sprak zich er uitgebreid over uit tijdens een speciaal evenement van Viaplay in een theater in Amsterdam.

Precies één week geleden kwam naar buiten dat Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase de overstap gaat maken naar McLaren. Hij zal zijn contract bij Red Bull nog gaan uitdienen, maar na volgend jaar is het avontuur definitief ten einde. Verstappen had nog niet gereageerd, maar in een volle theaterzaal bij Viaplay deed hij dat wel: "Hij heeft me verteld wat voor aanbod hij heeft gekregen. Ik zei tegen hem: 'Je zou stom zijn om dat niet te doen.'"

Wat hebben de twee besproken?

Verstappen heeft er geen moeite mee dat Lambiase nu deze stap gaat zetten. Sterker nog, hij is de ervaren Britse engineer dankbaar voor alles wat ze samen hebben meegemaakt: "We hebben samen alles al bereikt. En dan krijg je zo'n geweldig aanbod, ook met het oog op zijn familie en de zekerheid die hij daardoor krijgt."

In het verleden had Verstappen nog gesteld dat hij zou stoppen als Lambiase zou stoppen. De twee zijn dan ook goede vrienden, en Lambiase vroeg zelfs 'toestemming' aan Verstappen voor de transfer: "Hij vroeg aan mij een soort toestemming en ik zei dat hij het honderd procent zeker moest doen. Hij wilde dat heel erg graag uit mijn mond horen."

Nieuwe samenwerking met Lambiase?

Verstappen liet daarnaast ook weten dat hij het niet uitsluit dat hij in de toekomst weer samen gaat werken met Lambiase, die binnen de sport ook bekendstaat als 'GP'. Om geruchten voor te zijn, liet Verstappen ook weten dat een nieuwe samenwerking ook buiten de Formule 1 kan zijn.

Verstappen wordt sinds het nieuws van Lambiase's vertrek in verband gebracht met een stap naar een ander team. In de afgelopen dagen werd hij al in verband gebracht met onder meer McLaren, Mercedes en zelfs Aston Martin. Verstappen beschikt bij Red Bull nog over een contract tot en met 2028.