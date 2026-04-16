Max Verstappen bereidt zich voor op zijn terugkeer op de iconische Nürburgring Nordschleife. Hij neemt dit weekend deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring, en hij weet dat hij hiermee een enorm risico neemt. Grijnzend geeft hij toe dat hij dit wel leuk vindt.

Verstappen neemt volgende maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en hij wil zo goed mogelijk voorbereid zijn op het grote avontuur. Hij testte al op de Ring, en nam vorige maand deel aan de NLS2-race. Door het schrappen van de F1-races in Bahrein en Saoedi-Arabië heeft hij meer tijd, en kan hij aankomend weekend samen met Lucas Auer twee races gaan afwerken op de Nürburgring.

Maakt Verstappen zich zorgen?

Het iconische circuit in de Eifel staat ook wel bekend als de Groene Hel, en een zware crash zit in een klein hoekje. Verstappen maakt zich er weinig zorgen over, zo verklaart hij in een interview met ESPN: "Ik ben me ervan bewust dat ik een zware crash kan hebben hier, maar ik ben niet bang. Ik vind het eigenlijk wel leuk."

Voor Verstappen is het racen op de Nordschleife simpelweg genieten: "Ik geniet er echt van om daar te rijden, het bezorgt me een lach op mijn gezicht. Elke keer als ik uitstap, ben ik blij. Dat is ook wat ik najaag, om eerlijk te zijn, ik wil het gewoon naar mijn zin hebben. Ik weet dat het een gevaarlijk circuit is, maar ik neem graag dat risico."

Zorgen zijn niet nieuw

De Nürburgring geldt als één van de gevaarlijkste circuits ter wereld. Al in de jaren '60 en '70 vonden veel coureurs de Nordschleife te gevaarlijk. Sir Jackie Stewart stelde zelfs dat coureurs die het een leuk circuit vinden, niet snel genoeg gaan.

Verstappen stelt echter dat de aanpassingen aan het circuit ervoor zorgen dat hij nu vol kan pushen: "Ik ben het vanuit het F1-oogpunt wel eens met die woorden, vooral in de jaren '60 en '70, maar de baan is veel veranderd, vergeleken met toen. Dus ja, het is een beetje anders."

"Ik denk dat het nu helemaal in orde is. Ja, ik bedoel, je kan overal crashen. Heel veel circuits zijn gevaarlijk... Ik bedoel, Suzuka is ook gevaarlijk. Het hangt er gewoon vanaf hoe je ernaar kijkt."