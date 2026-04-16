user icon
icon

Verstappen vliegt na bliksembezoek aan Amsterdam door naar de Nürburgring

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen vliegt na bliksembezoek aan Amsterdam door naar de Nürburgring

Max Verstappen bereidt zich voor op een drukke avond. De Red Bull-coureur zal zich vanavond in Amsterdam melden voor een speciaal evenement van Viaplay, maar hij zal niet lang in zijn vaderland blijven hangen. Na de opnames snelt hij namelijk weer naar Schiphol, en vliegt hij door naar Duitsland. Verstappen komt aankomend weekend immers weer in actie op de Nürburgring.

Verstappen heeft een rustige periode achter de rug. De Formule 1-wereld bevindt zich nu in een soort aprilbreak door het schrappen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië. Het gaf Verstappen de kans om te rusten, te testen op de Nürburgring en te kijken naar zijn GT3-team op Paul Ricard. Vanavond zal hij zich melden in een overvol theater in Amsterdam, waar de opnames voor 'Een avond met Max Verstappen' van Viaplay op het programma staan.

Blijft Verstappen hangen in Amsterdam?

Verstappen vliegt aan het einde van de middag vanaf het vliegveld van Cannes naar Schiphol. Hij zal naar verwachting rond 19:00 arriveren op Nederlandse bodem, vanaf waar hij dan weer doorreist naar Theater Amsterdam, waar de opnames plaatsvinden. De tickets voor de theatershow waren razendsnel uitverkocht, en voor de fans is dit hét moment om hun vragen te stellen aan Verstappen.

Verstappen zal niet blijven borrelen, want hij zal morgen in actie komen tijdens de trainingen voor de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Het is de verwachting dat Verstappen rond 22:30 weer in het vliegtuig stapt, en koers zet naar de luchthaven van Keulen. Verstappen vloog in de afgelopen maanden vaker naar dit vliegveld, omdat het in de buurt ligt van de iconische Nürburgring Nordschleife.

Jagen op succes op de Nürburgring

Als de opnames niet uitlopen, en de vlucht op tijd vertrekt, arriveert Verstappen vlak voor middernacht in Duitsland. Hij zal snel zijn bed gaan opzoeken, want morgen zal hij weer in het middelpunt van de aandacht staan op de Ring. Hij neemt hier samen met Lucas Auer deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring.

Morgen staat er een trainingsdag op het programma, en op zaterdag en zondag worden er 4-uursraces verreden. De race van zaterdag is vooral belangrijk voor Verstappen, want hier krijgt hij voor het eerst kans om in het donker te rijden. Het vormt de laatste voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.325

    Jammer dat we tot morgenavond moeten wachten om de theatershow te kunnen bekijken.
    Ben wel benieuwd wat ze 2 uur lang op het podium doen en laten zien.

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 16:29
    • Golf-GTI

      Posts: 1.726

      Max gaat natuurlijk ook z’n danskunsten laten zien, ik begreep oa zijn specialiteit: de regen dans ☔️

      • + 1
      • 16 apr 2026 - 16:38
  • Golf-GTI

    Posts: 1.726

    Lekker extra air miles 🤗

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 16:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.033

    "Verstappen vliegt na bliksembezoek aan Amsterdam door naar de Nürburgring".

    Morgen zal men in Amsterdam niet weten wat er zich gisterenavond heeft afgespeeld.

    Men zal wakker worden en aan de buren vragen wat er gebeurde.

    De buurman zegt dat hij iets opgevangen heeft over 'n grote flits gevolgd door 'n luide knal...
    Wat blijkt nu, Max heeft 'n bliksem bezoek gebracht, maar het was van korte duur...

    • + 0
    • 16 apr 2026 - 16:39

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar