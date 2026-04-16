Max Verstappen bereidt zich voor op een drukke avond. De Red Bull-coureur zal zich vanavond in Amsterdam melden voor een speciaal evenement van Viaplay, maar hij zal niet lang in zijn vaderland blijven hangen. Na de opnames snelt hij namelijk weer naar Schiphol, en vliegt hij door naar Duitsland. Verstappen komt aankomend weekend immers weer in actie op de Nürburgring.

Verstappen heeft een rustige periode achter de rug. De Formule 1-wereld bevindt zich nu in een soort aprilbreak door het schrappen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië. Het gaf Verstappen de kans om te rusten, te testen op de Nürburgring en te kijken naar zijn GT3-team op Paul Ricard. Vanavond zal hij zich melden in een overvol theater in Amsterdam, waar de opnames voor 'Een avond met Max Verstappen' van Viaplay op het programma staan.

Blijft Verstappen hangen in Amsterdam?

Verstappen vliegt aan het einde van de middag vanaf het vliegveld van Cannes naar Schiphol. Hij zal naar verwachting rond 19:00 arriveren op Nederlandse bodem, vanaf waar hij dan weer doorreist naar Theater Amsterdam, waar de opnames plaatsvinden. De tickets voor de theatershow waren razendsnel uitverkocht, en voor de fans is dit hét moment om hun vragen te stellen aan Verstappen.

Verstappen zal niet blijven borrelen, want hij zal morgen in actie komen tijdens de trainingen voor de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Het is de verwachting dat Verstappen rond 22:30 weer in het vliegtuig stapt, en koers zet naar de luchthaven van Keulen. Verstappen vloog in de afgelopen maanden vaker naar dit vliegveld, omdat het in de buurt ligt van de iconische Nürburgring Nordschleife.

Jagen op succes op de Nürburgring

Als de opnames niet uitlopen, en de vlucht op tijd vertrekt, arriveert Verstappen vlak voor middernacht in Duitsland. Hij zal snel zijn bed gaan opzoeken, want morgen zal hij weer in het middelpunt van de aandacht staan op de Ring. Hij neemt hier samen met Lucas Auer deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring.

Morgen staat er een trainingsdag op het programma, en op zaterdag en zondag worden er 4-uursraces verreden. De race van zaterdag is vooral belangrijk voor Verstappen, want hier krijgt hij voor het eerst kans om in het donker te rijden. Het vormt de laatste voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring.