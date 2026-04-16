Autosportfederatie FIA besloot eerder deze week in te grijpen en een motortruc van Mercedes en Red Bull te verbieden. De twee teams maakten tijdens de kwalificaties gebruik van een noodsysteem dat ze tijdelijk meer snelheid opleverde. De vraag is of de FIA zich hiermee niet in de vingers heeft gesneden, en een nieuw probleem heeft gecreëerd.

Daags na de Japanse Grand Prix lekte uit dat Ferrari had geklaagd over een trucje dat Mercedes en Red Bull zouden gebruiken in de kwalificaties. Ze zouden een noodsysteem inschakelen, waardoor ze tijdelijk meer performance hadden. Dit systeem is hier niet voor bedoeld, maar het stond nergens in de regels dat het niét mocht. Eerder deze week besloot de FIA in te grijpen, en werd het trucje verboden.

Waar gaat het fout?

Het nieuws kwam aan het licht door The Race, en in de podcast van het medium wordt de ingreep besproken. Verslaggever Scott Mitchell-Malm vraagt zich daar af of de FIA niet per ongeluk een andere maas in de wet heeft geopend: "Als het op deze manier logischer lijkt, dan zal het alleen logisch zijn totdat de eerste fabrikant beweert dat ze een noodsituatie hebben tijdens een kwalificatierondje, en dat die noodsituatie zich vervolgens vanzelf oplost."

Het lijkt op het eerste gezicht een goede ingreep van de FIA, maar ze hebben vooral meer ruimte voor interpretatie gecreëerd: "Op deze manier kan het best logisch lijken te zijn, maar je stelt jezelf wel bloot aan wat als een noodsituatie kan worden beschouwd."

Wat moet de FIA gaan doen?

Als de teams dus toch weer besluiten gebruik te maken van het trucje, dan moet de FIA dus goed de grenzen gaan bewaken: "Uiteindelijk ligt dat gewoon bij de FIA. Ze kunnen dit goed in de gaten gaan houden, want ze beschikken over alle data."

Begin volgende maand zal blijken of de teams nog gebruikmaken van deze truc. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië gaat het seizoen pas verder met de race in Miami begin mei.