user icon
icon

'FIA maakt grote fout met verbieden motortruc Mercedes en Red Bull'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Autosportfederatie FIA besloot eerder deze week in te grijpen en een motortruc van Mercedes en Red Bull te verbieden. De twee teams maakten tijdens de kwalificaties gebruik van een noodsysteem dat ze tijdelijk meer snelheid opleverde. De vraag is of de FIA zich hiermee niet in de vingers heeft gesneden, en een nieuw probleem heeft gecreëerd.

Daags na de Japanse Grand Prix lekte uit dat Ferrari had geklaagd over een trucje dat Mercedes en Red Bull zouden gebruiken in de kwalificaties. Ze zouden een noodsysteem inschakelen, waardoor ze tijdelijk meer performance hadden. Dit systeem is hier niet voor bedoeld, maar het stond nergens in de regels dat het niét mocht. Eerder deze week besloot de FIA in te grijpen, en werd het trucje verboden.

Waar gaat het fout?

Het nieuws kwam aan het licht door The Race, en in de podcast van het medium wordt de ingreep besproken. Verslaggever Scott Mitchell-Malm vraagt zich daar af of de FIA niet per ongeluk een andere maas in de wet heeft geopend: "Als het op deze manier logischer lijkt, dan zal het alleen logisch zijn totdat de eerste fabrikant beweert dat ze een noodsituatie hebben tijdens een kwalificatierondje, en dat die noodsituatie zich vervolgens vanzelf oplost."

Het lijkt op het eerste gezicht een goede ingreep van de FIA, maar ze hebben vooral meer ruimte voor interpretatie gecreëerd: "Op deze manier kan het best logisch lijken te zijn, maar je stelt jezelf wel bloot aan wat als een noodsituatie kan worden beschouwd."

Wat moet de FIA gaan doen?

Als de teams dus toch weer besluiten gebruik te maken van het trucje, dan moet de FIA dus goed de grenzen gaan bewaken: "Uiteindelijk ligt dat gewoon bij de FIA. Ze kunnen dit goed in de gaten gaan houden, want ze beschikken over alle data."

Begin volgende maand zal blijken of de teams nog gebruikmaken van deze truc. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië gaat het seizoen pas verder met de race in Miami begin mei.

F1 Nieuws Mercedes Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.685

    Poeh, maak het zo dat als je het noodsysteem hebt getriggerd de rondetijd automatisch niet geldt. Probleem opgelost.

    • + 6
    • 16 apr 2026 - 09:47
  • snailer

    Posts: 32.406

    Er is maar 1 grote fout. De huidige regels.

    Dit besluit vormt op de gloeiende plaat niet eens een druppel.

    • + 6
    • 16 apr 2026 - 10:48
    • Sander

      Posts: 1.720

      Deze druppel valt volledig naast de gloeiende plaat.

      • + 1
      • 16 apr 2026 - 11:04

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar