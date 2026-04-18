Het lijkt erop dat er beweging zit in de soap rondom de nieuwe motorregels in de Formule 1. Naar verluidt hebben de FIA en de coureurs een speciale meeting gehad, en de geluiden over eventuele aanpassingen zijn opvallend positief. Of de regels echt worden gewijzigd, is nog maar de vraag. De coureurs hebben immers geen stem in de besluitsvorming.

In de Formule 1 gelden sinds dit jaar nieuwe motorregels, waarbij de elektrische componenten een veel grotere rol spelen dan voorheen. Dit zorgde voor kritiek, vooral afkomstig van Max Verstappen. De coureurs kunnen immers niet langer vol pushen en het opladen van de batterijen zorgt ook voor gevaarlijke situaties. Volgens PlanetF1 vond er vrijdag een speciale meeting tussen de FIA en de coureurs plaats, en ze stellen dat het een 'extreem positief' gesprek was.

Wat is er besproken?

De coureurs en de FIA zouden het eens zijn geworden over mogelijke regelwijzigingen. Wat deze veranderingen precies inhouden, is niet helemaal duidelijk. Het feit dat ze het ergens over eens zijn geworden, zou erop duiden dat er een oplossing is gevonden om het racen te verbeteren. Eerder lekte al uit dat er wordt nagedacht over het inperken van de impact van de elektrische delen van de motoren.

Wordt er geluisterd naar de coureurs?

Volgens PlanetF1 zou Mercedes-coureur en GPDA-voorzitter George Russell een grote rol spelen in het voeren van discussies met de FIA. Hij zou dan namens de coureurs moeten spreken, maar het is nog maar de vraag of het feit dat de coureurs iets willen, echt voor verandering gaat zorgen. De coureurs hebben geen stem bij het aanpassen van de regels, en de teams zullen ook nog met de FIA om tafel gaan.

PlanetF1 stelt dat er aankomende maandag, 20 april, een belangrijke meeting tussen de FIA en de elf Formule 1-teams op het programma staat. Het is de verwachting dat hier wel knopen kunnen worden doorgehakt, maar of de teams het eens worden over dezelfde zaken is nog maar de vraag.