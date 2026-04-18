'FIA bereikt akkoord met coureurs over aanpassen F1-regels'

Het lijkt erop dat er beweging zit in de soap rondom de nieuwe motorregels in de Formule 1. Naar verluidt hebben de FIA en de coureurs een speciale meeting gehad, en de geluiden over eventuele aanpassingen zijn opvallend positief. Of de regels echt worden gewijzigd, is nog maar de vraag. De coureurs hebben immers geen stem in de besluitsvorming.

In de Formule 1 gelden sinds dit jaar nieuwe motorregels, waarbij de elektrische componenten een veel grotere rol spelen dan voorheen. Dit zorgde voor kritiek, vooral afkomstig van Max Verstappen. De coureurs kunnen immers niet langer vol pushen en het opladen van de batterijen zorgt ook voor gevaarlijke situaties. Volgens PlanetF1 vond er vrijdag een speciale meeting tussen de FIA en de coureurs plaats, en ze stellen dat het een 'extreem positief' gesprek was.

Wat is er besproken?

De coureurs en de FIA zouden het eens zijn geworden over mogelijke regelwijzigingen. Wat deze veranderingen precies inhouden, is niet helemaal duidelijk. Het feit dat ze het ergens over eens zijn geworden, zou erop duiden dat er een oplossing is gevonden om het racen te verbeteren. Eerder lekte al uit dat er wordt nagedacht over het inperken van de impact van de elektrische delen van de motoren.

Wordt er geluisterd naar de coureurs?

Volgens PlanetF1 zou Mercedes-coureur en GPDA-voorzitter George Russell een grote rol spelen in het voeren van discussies met de FIA. Hij zou dan namens de coureurs moeten spreken, maar het is nog maar de vraag of het feit dat de coureurs iets willen, echt voor verandering gaat zorgen. De coureurs hebben geen stem bij het aanpassen van de regels, en de teams zullen ook nog met de FIA om tafel gaan.

PlanetF1 stelt dat er aankomende maandag, 20 april, een belangrijke meeting tussen de FIA en de elf Formule 1-teams op het programma staat. Het is de verwachting dat hier wel knopen kunnen worden doorgehakt, maar of de teams het eens worden over dezelfde zaken is nog maar de vraag.

  • AUDI_F1

    Posts: 3.690

    de coureurs hebben geen stem hierin, maar je zou als teambaas toch wel naar je coureurs luisteren, neem ik aan.

    • 18 apr 2026 - 15:19

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

