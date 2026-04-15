Vertrekt de strateeg van Verstappen naar Ferrari? "Dat is onzin"

Vertrekt de strateeg van Verstappen naar Ferrari? "Dat is onzin"

Er lijkt voorlopig geen sprake te zijn van een vertrek van Hannah Schmitz bij Red Bull Racing. De strategische spil van het team werd de afgelopen dagen nog in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, maar die geruchten kunnen volgens meerdere bronnen direct de prullenbak in.

Na het vertrek van Gianpiero Lambiase - de race-engineer van Max Verstappen - richting McLaren, gonsde het van de geruchten rondom Schmitz. Maar een vertrek bij Red Bull lijkt voorlopig uitgesloten. Met name de verhalen dat Ferrari werk zou maken van de wereldberoemde strateeg, blijken volgens ingewijden nergens op gebaseerd te zijn. Daarmee lijkt er voorlopig geen sprake van een nieuwe leegloop bij Red Bull.

Geruchten naar prullenbak verwezen

Volgens F1-journalist Thomas Maher klopt er weinig van de verhalen die de ronde doen. “Bronnen zijn heel duidelijk: de geruchten die Hannah Schmitz aan Ferrari koppelen, slaan nergens op”, klinkt het stellig op X.

Daarmee wordt er een einde gemaakt aan de speculaties die ontstonden nadat oud-hoofdmonteur Kenny Handkammer suggereerde dat Schmitz mogelijk op weg was naar Maranello. Volgens Maher is daar echter geen enkele sprake van.

Ook vanuit Italië geen beweging

Ook vanuit Italiaanse hoek worden de geruchten ontkracht. F1-journalist Giuliano Duchessa stelt dat er bij Ferrari simpelweg niets speelt rondom Schmitz en denkt simpelweg dat het een verzonnen verhaal is.

“Voor zover ik weet is er niet eens een poging gedaan om haar te benaderen, laat staan dat er plannen zijn om haar binnen te halen”, aldus Duchessa. “Eerlijk gezegd denk ik dat dit hele verhaal gewoon uit de lucht gegrepen is”, besluit hij.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.985

    Ik heb begrepen dat Ferrari wel degelijk Hannah wilde halen, maar blijkbaar hebben ze hierbij de verkeerde strategie toegepast....

    • + 2
    • 15 apr 2026 - 17:26
    • Skoda F1

      Posts: 689

      100% de verkeerde strategie! Butt 🎼they gonna do it anyway 🎵 they gonna do it anyway 🎶..

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 17:40
    • f(1)orum

      Posts: 9.985

      RPM

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 17:47
    • Joeppp

      Posts: 8.504

      Mode 3?

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 18:04
  • Larry Perkins

    Posts: 64.345

    Hannah is moeder van twee jonge schoolgaande dochters en moet natuurlijk ook voor de opvoeding van de kinderen zorgen.
    Haar man Markus had wel naar Ferrari kunnen gaan, maar hij is geen strateeg...

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 18:04
    • Joeppp

      Posts: 8.504

      Dan past haar man daar het beste.

      • + 3
      • 15 apr 2026 - 18:19
    • Larry Perkins

      Posts: 64.345

      Ha, da's ook weer waar!

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 18:26
    • Pietje Bell

      Posts: 34.318

      Heb ff Gegoogled, want ik dacht dat ze nog heel klein waren. Niet dus.

      Eerste dochter: geboren in 2019, dus dit jaar al 7 jaar.
      Tweede dochter: geboren in 2021, dus dit jaar alweer 5 jaar.

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 18:36
    • elflitso

      Posts: 1.851

      @Pietje, nou nog een paar jaar en dan kunnen de meiden gecontracteerd worden.;)

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 20:07

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

