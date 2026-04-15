Er lijkt voorlopig geen sprake te zijn van een vertrek van Hannah Schmitz bij Red Bull Racing. De strategische spil van het team werd de afgelopen dagen nog in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, maar die geruchten kunnen volgens meerdere bronnen direct de prullenbak in.

Na het vertrek van Gianpiero Lambiase - de race-engineer van Max Verstappen - richting McLaren, gonsde het van de geruchten rondom Schmitz. Maar een vertrek bij Red Bull lijkt voorlopig uitgesloten. Met name de verhalen dat Ferrari werk zou maken van de wereldberoemde strateeg, blijken volgens ingewijden nergens op gebaseerd te zijn. Daarmee lijkt er voorlopig geen sprake van een nieuwe leegloop bij Red Bull.

Geruchten naar prullenbak verwezen

Volgens F1-journalist Thomas Maher klopt er weinig van de verhalen die de ronde doen. “Bronnen zijn heel duidelijk: de geruchten die Hannah Schmitz aan Ferrari koppelen, slaan nergens op”, klinkt het stellig op X.

Daarmee wordt er een einde gemaakt aan de speculaties die ontstonden nadat oud-hoofdmonteur Kenny Handkammer suggereerde dat Schmitz mogelijk op weg was naar Maranello. Volgens Maher is daar echter geen enkele sprake van.

Ook vanuit Italië geen beweging

Ook vanuit Italiaanse hoek worden de geruchten ontkracht. F1-journalist Giuliano Duchessa stelt dat er bij Ferrari simpelweg niets speelt rondom Schmitz en denkt simpelweg dat het een verzonnen verhaal is.

“Voor zover ik weet is er niet eens een poging gedaan om haar te benaderen, laat staan dat er plannen zijn om haar binnen te halen”, aldus Duchessa. “Eerlijk gezegd denk ik dat dit hele verhaal gewoon uit de lucht gegrepen is”, besluit hij.