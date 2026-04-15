Domenicali haalt uit na F1-kritiek: "Een inhaalactie is een inhaalactie!"

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft hard uitgehaald naar de kritiek op de nieuwe regels. Sinds dit jaar gelden er nieuwe bandenregels in de koningsklasse van de autosport, en daar is lang niet iedereen fan van. Domenicali vindt dat deze kritiek te ver gaat, en stelt dat mensen een kort geheugen hebben.

De nieuwe Formule 1-regels hebben voor zeer veel controverse gezorgd. De regels moeten voor meer actie zorgen, maar hebben juist een averechts effect. Waar de coureurs eerst vol konden pushen, moeten ze nu meer rekening houden met hun batterij. Daarnaast moeten ze zich bezighouden met energiemanagement, waardoor ze soms veel langzamer rijden dan hun tegenstanders. Het zorgt voor veel inhaalacties, al komt dat dus vooral door het enorme verschil in vermogen.

Hoe kijkt de F1-top naar de kritiek?

Het zorgt voor veel kritiek vanuit de coureurs, fans en volgers. Formule 1-CEO Stefano Domenicali vindt het nogal overdreven, en haalt uit in een interview met Autosport: "Met het inhalen zeggen sommige mensen dat het kunstmatig is. Maar wat is kunstmatig? Ik bedoel, inhalen is inhalen. Mensen hebben een kort geheugen, want in het turbotijdperk in de jaren '80, toen volgde ik de Formule 1 al, moest je lift and coast doen en waren er verschillende turbo's en snelheden. Je moest dat managen, want de brandstoftanks waren te klein."

Domenicali vindt dan ook dat 'oude' fans die kritiek leveren niet zo moeten zeuren: "Misschien hebben een aantal van de oude mensen die nu kritiek leveren en commentaar geven een kort geheugen, want in de jaren '80 met de turbo's was dit de gang van zaken."

Luistert Domenicali wel naar Verstappen?

Toch is Domenicali niet helemaal doof voor de kritiek. De felle woorden zijn immers niet alleen afkomstig van conservatieve fans, maar ook van legendes zoals Max Verstappen en Fernando Alonso. Verstappen dreigde na afloop van de Japanse Grand Prix zelfs met een pensioen, en Domenicali heeft laten weten dat hij luistert naar de woorden van de Nederlander.

  • Need5Speed

    Posts: 3.682

    Ik weet niet wat hij heeft geïnhaleerd?

    • 15 apr 2026 - 12:47
  • NicoS

    Posts: 20.597

    Zolang een coureur niet de controle heeft over de auto, en per ongeluk inhaalt, hoe kan je dan van een inhaalactie praten.
    Die man praat z’n eigen straatje schoon, dat is overduidelijk….

    • 15 apr 2026 - 12:51
  • f(1)orum

    Posts: 9.981

    Don maniakaali heeft gesproken.

    • 15 apr 2026 - 12:58
  • Erwinnaar

    Posts: 5.645

    De man is niet heel erg bij de les en denkt dat vele oudere fans achterlijk zijn. Nou dat ben ik zeker niet en vele met mij/ons.

    Hij moet zich schamen en zich maar eens even realiseren dat in zijn periode bij Ferrari als team manager en Jean Todt als teambaas schitterende successen geboekt zijn met Schumacher. Daar kwam weinig turbo aan te pas maar wel stuurmanskunst en passie voor de sport als sportmerk. Alles klopte toen, geluid, de looks, team als geheel en de prestaties.
    Zulke tijden zullen NOOIT meer terugkomen als hij zulke onzin uitkraamt als in het artikel en mag hij zijn eigen geheugen dus even flink afstoffen. Wat een sof zeg.

    • 15 apr 2026 - 13:03
    • Mrduplex

      Posts: 1.735

      Kan zelf niet wachten op Monza en Spa met eau rouge.
      Dan zal ie wel stil worden😂😂

      • 15 apr 2026 - 13:12
  • Larry Perkins

    Posts: 64.328

    Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1: "Veel geld is veel geld, maakt niet uit over wiens rug je dat binnen harkt...

    • 15 apr 2026 - 13:16
  • Nomar

    Posts: 858

    De arrogantie druipt er af bij deze man, wij maken zelf wel uit of we kritiek op dit toneelstukje hebben Stefano.

    • 15 apr 2026 - 13:21
  • Skoda F1

    Posts: 686

    "Een inhaalactie is een inhaalactie" aldus de weduwnaar van lola Ferrari!.

    • 15 apr 2026 - 13:23
  • Statman

    Posts: 64

    Ik stond laatst in de file op de A2 en toen ging mijn baan net even sneller dan de baan ernaast en heb ik een Lamborghini ingehaald.

    • 15 apr 2026 - 13:25
    • The Wolf

      Posts: 621

      no f..cking way, als ik dat geweten had dan had ik met een zak popcorn langs de kant gestaan, spannender dan F1

      • 15 apr 2026 - 13:29
    • F1jos

      Posts: 5.142

      De batterij van de Lamborghini is zeker leeg.

      • 15 apr 2026 - 14:15
  • Damon Hill

    Posts: 19.762

    Lekker zo doorgaan. Maak de sport maar kapot. Hopelijk hebben dan ook meerdere coureurs de ballen om te staken of helemaal op te stappen. Moet je je voorstellen dat het rijtje; Verstappen, Leclerc, Norris en Piastri ineens stopt, samen met misschien Hamilton en Alonso die sowieso oud zijn, dan is de nood zo hoog dat ze het misschien zelf in gaan zien hoe verkeerd dit is, samen met keihard dalende kijkcijfers.

    Als inhalen gaat om wie het beste zijn batterijen spaart kun je per definitie natuurlijk niet meer van "racen" spreken.

    • 15 apr 2026 - 13:29
  • Mr.Rofl

    Posts: 906

    Aan iedereen die vind dat Maffia Don onzin praat. Gebruik je pinpas als stemformulier!

    • 15 apr 2026 - 13:34
  • Pietje Bell

    Posts: 34.307

    " "Met het inhalen zeggen sommige mensen dat het kunstmatig is.

    Maar wat is kunstmatig? Ik bedoel, inhalen is inhalen. "


    Dat is niet het hoofdpunt van kritiek!! Het gaat erom dat inhalen geen nut heeft, want
    even later word je weer ingehaald omdat je batterij leeg is!!
    En geen inhaal actie in een bocht kunnen doen, omdat je daar de batterij op moet laden!!

    Maar goed, die ****** kijkt alleen maar naar het aantal inhaalacties en niet hoe ze tot
    stand komen.
    Afgelopen met de mooie inhaalacties in de bochten door dit geklooi.

    • 15 apr 2026 - 13:37
  • Beamer

    Posts: 1.875

    Zo ken ik er nog wel een paar....

    Racen is voor mij één coureur die tot het uiterste gaat om in te halen, terwijl de andere coureur tot het uiterste gaat om zijn plek te verdedigen. Als een coureur 50 rondjes een snellere coureur achter zich weet te houden, vind ik dat ook geweldig om te zien, ook al resulteert dat in geen enkele inhaalactie. Zolang beide coureurs maar tot het uiterste gaan.

    • 15 apr 2026 - 13:40
  • Totje294

    Posts: 223

    Een inhaalactie waarbij de ene auto stilstaat is niet hetzelfde als een inhaalactie na een fel bevochten duel. Dus, beste Domenicali, non rompere i cogl**ni e fai in modo che la F1 torni ad essere un emozione!

    • 15 apr 2026 - 13:52
  • Fibonacci

    Posts: 1.038

    Alle veranderingen in F1 ooit naast elkaar gelegd: nooit eerder zagen we een aanpassing die de snelheid op het rechte eind een bocht in zo drastisch omlaag bracht dat de kern van autoracen werd aangetast. Dat ten eerste. Ten tweede zegt Domenicali dat het best goede races waren 'omdat de kijkcijfers goed waren'. Kijk, precies om deze twee redenen haak ik af en weet ik waarom Domenicali de boel bij elkaar wil houden.

    • 15 apr 2026 - 14:04
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.185

    Stefano de politicus, recht praten wat ontzettend krom is!
    Superclipping is een dooddoener. Alsof je remhulp aan hebt staan in een acade racer. Help, een bocht, laten we eens kijken hoe we daar zo langzaamaan door kunnen gaan.

    Als ik dat wil, ga ik wel karten. Daar rijd ik al supeclippend rond omdat ik te bang ben die bocht voluit aan te vallen.

    Dat is rijden als een oud wijf en heeft 0,0 met racen te maken.

    Daarom hield ik het voor gezien na de samenvatting van Australië.
    Dit is geen F1 wat ik wil zien. Punt.

    • 15 apr 2026 - 14:07

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

