Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft hard uitgehaald naar de kritiek op de nieuwe regels. Sinds dit jaar gelden er nieuwe bandenregels in de koningsklasse van de autosport, en daar is lang niet iedereen fan van. Domenicali vindt dat deze kritiek te ver gaat, en stelt dat mensen een kort geheugen hebben.

De nieuwe Formule 1-regels hebben voor zeer veel controverse gezorgd. De regels moeten voor meer actie zorgen, maar hebben juist een averechts effect. Waar de coureurs eerst vol konden pushen, moeten ze nu meer rekening houden met hun batterij. Daarnaast moeten ze zich bezighouden met energiemanagement, waardoor ze soms veel langzamer rijden dan hun tegenstanders. Het zorgt voor veel inhaalacties, al komt dat dus vooral door het enorme verschil in vermogen.

Hoe kijkt de F1-top naar de kritiek?

Het zorgt voor veel kritiek vanuit de coureurs, fans en volgers. Formule 1-CEO Stefano Domenicali vindt het nogal overdreven, en haalt uit in een interview met Autosport: "Met het inhalen zeggen sommige mensen dat het kunstmatig is. Maar wat is kunstmatig? Ik bedoel, inhalen is inhalen. Mensen hebben een kort geheugen, want in het turbotijdperk in de jaren '80, toen volgde ik de Formule 1 al, moest je lift and coast doen en waren er verschillende turbo's en snelheden. Je moest dat managen, want de brandstoftanks waren te klein."

Domenicali vindt dan ook dat 'oude' fans die kritiek leveren niet zo moeten zeuren: "Misschien hebben een aantal van de oude mensen die nu kritiek leveren en commentaar geven een kort geheugen, want in de jaren '80 met de turbo's was dit de gang van zaken."

Luistert Domenicali wel naar Verstappen?

Toch is Domenicali niet helemaal doof voor de kritiek. De felle woorden zijn immers niet alleen afkomstig van conservatieve fans, maar ook van legendes zoals Max Verstappen en Fernando Alonso. Verstappen dreigde na afloop van de Japanse Grand Prix zelfs met een pensioen, en Domenicali heeft laten weten dat hij luistert naar de woorden van de Nederlander.