De Formule 1 maakt zich na de zomerstop op voor een emotioneel raceweekend in Zandvoort. Volgens CEO Stefano Domenicali staat de Dutch Grand Prix niet alleen in het teken van de sportieve strijd, maar vooral van een uitgebreid eerbetoon aan de organisatie achter het evenement. De Italiaan is vol lof over de impact die de Nederlandse Grand Prix sinds de terugkeer op de Formule 1 heeft gehad.

Voor Domenicali betekent de komende editie het einde van een bijzonder hoofdstuk. De terugkeer van de Grand Prix van Nederland vond plaats in een lastige periode na de coronapandemie, maar groeide volgens de Formule 1-baas uit tot een voorbeeld voor de rest van de kalender.

'Zandvoort legde de lat direct hoger'

Domenicali benadrukt dat de prestaties van de organisatie niet onderschat mogen worden. "Na de zomerstop trekken we naar Zandvoort, waar een bijzonder hoofdstuk wordt afgesloten. De organisatie heeft een geweldig evenement neergezet en verdient alle waardering. Juist na de coronaperiode hebben zij laten zien hoe je een Grand Prix tot een complete beleving voor de fans maakt."

Volgens de Italiaan kwam de Dutch Grand Prix op het perfecte, maar tegelijkertijd moeilijkste moment terug op de kalender. "We mogen niet vergeten onder welke omstandigheden Zandvoort terugkeerde. In een onzekere periode hebben ze een nieuwe standaard neergezet. Dat is iets waar de hele Formule 1 van heeft geprofiteerd."

'Een voorbeeld voor de rest van de kalender'

Dat de Grand Prix volledig door een private promotor werd georganiseerd, maakt de prestatie volgens Domenicali nog indrukwekkender. "Ze hebben zonder het model waar sommige andere races over beschikken bewezen wat mogelijk is. Dat is enorm belangrijk geweest voor de Formule 1 en daarom willen we tijdens het raceweekend uitgebreid stilstaan bij wat daar is opgebouwd."

De Formule 1-baas verwacht dan ook een feestelijk afscheid. "Het wordt een geweldige viering van alles wat Zandvoort heeft bereikt. In korte tijd is het uitgegroeid tot een van de meest herkenbare evenementen op de kalender. De sfeer, de organisatie en de betrokkenheid van de fans hebben een blijvende indruk achtergelaten. Dat verdient een passend eerbetoon."

Ondertussen groeit de concurrentie om een plek op de Formule 1-kalender verder. Steeds meer landen melden zich voor een Grand Prix, maar volgens Domenicali doet dat niets af aan de betekenis van Zandvoort. De Nederlandse organisatie heeft volgens hem bewezen dat ook een relatief korte periode op de kalender voldoende kan zijn om een blijvende stempel op de sport te drukken.