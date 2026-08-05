user icon
icon

Domenicali gaat Zandvoort missen: "Hebben de lat hoger gelegd"

<< Naar nieuwsoverzicht
Domenicali gaat Zandvoort missen: "Hebben de lat hoger gelegd"

De Formule 1 maakt zich na de zomerstop op voor een emotioneel raceweekend in Zandvoort. Volgens CEO Stefano Domenicali staat de Dutch Grand Prix niet alleen in het teken van de sportieve strijd, maar vooral van een uitgebreid eerbetoon aan de organisatie achter het evenement. De Italiaan is vol lof over de impact die de Nederlandse Grand Prix sinds de terugkeer op de Formule 1 heeft gehad.

Voor Domenicali betekent de komende editie het einde van een bijzonder hoofdstuk. De terugkeer van de Grand Prix van Nederland vond plaats in een lastige periode na de coronapandemie, maar groeide volgens de Formule 1-baas uit tot een voorbeeld voor de rest van de kalender.

Meer over Stefano Domenicali Domenicali bevestigt: "Formule 1 mogelijk terug in Afrika"

Domenicali bevestigt: "Formule 1 mogelijk terug in Afrika"

4 aug
 Domenicali komt met enorme lofzang voor Antonelli

Domenicali komt met enorme lofzang voor Antonelli

3 aug

'Zandvoort legde de lat direct hoger'

Domenicali benadrukt dat de prestaties van de organisatie niet onderschat mogen worden. "Na de zomerstop trekken we naar Zandvoort, waar een bijzonder hoofdstuk wordt afgesloten. De organisatie heeft een geweldig evenement neergezet en verdient alle waardering. Juist na de coronaperiode hebben zij laten zien hoe je een Grand Prix tot een complete beleving voor de fans maakt."

Volgens de Italiaan kwam de Dutch Grand Prix op het perfecte, maar tegelijkertijd moeilijkste moment terug op de kalender. "We mogen niet vergeten onder welke omstandigheden Zandvoort terugkeerde. In een onzekere periode hebben ze een nieuwe standaard neergezet. Dat is iets waar de hele Formule 1 van heeft geprofiteerd."

'Een voorbeeld voor de rest van de kalender'

Dat de Grand Prix volledig door een private promotor werd georganiseerd, maakt de prestatie volgens Domenicali nog indrukwekkender. "Ze hebben zonder het model waar sommige andere races over beschikken bewezen wat mogelijk is. Dat is enorm belangrijk geweest voor de Formule 1 en daarom willen we tijdens het raceweekend uitgebreid stilstaan bij wat daar is opgebouwd."

De Formule 1-baas verwacht dan ook een feestelijk afscheid. "Het wordt een geweldige viering van alles wat Zandvoort heeft bereikt. In korte tijd is het uitgegroeid tot een van de meest herkenbare evenementen op de kalender. De sfeer, de organisatie en de betrokkenheid van de fans hebben een blijvende indruk achtergelaten. Dat verdient een passend eerbetoon."

Ondertussen groeit de concurrentie om een plek op de Formule 1-kalender verder. Steeds meer landen melden zich voor een Grand Prix, maar volgens Domenicali doet dat niets af aan de betekenis van Zandvoort. De Nederlandse organisatie heeft volgens hem bewezen dat ook een relatief korte periode op de kalender voldoende kan zijn om een blijvende stempel op de sport te drukken.

Need5Speed

Posts: 4.224

Zandvoort heeft vooral bewezen dat de fees die je als organisator moet betalen om een F1 race te organiseren zo verschrikkelijk hoog zijn dat je zelfs als alles perfect gaat maar net met moeite quitte speelt.

"Zandvoort heeft zich voorbeeldig gehouden terwijl wij ze een poot uitdraaiden", dat ha... [Lees verder]

  • 8
  • 5 aug 2026 - 09:28
F1 Nieuws Formule 1 F1 Stefano Domenicali GP Nederland 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 4.224

    Zandvoort heeft vooral bewezen dat de fees die je als organisator moet betalen om een F1 race te organiseren zo verschrikkelijk hoog zijn dat je zelfs als alles perfect gaat maar net met moeite quitte speelt.

    "Zandvoort heeft zich voorbeeldig gehouden terwijl wij ze een poot uitdraaiden", dat had hij moeten zeggen.

    • + 8
    • 5 aug 2026 - 09:28
    • snailer

      Posts: 34.127

      Dat wilde ik net zeggen. Niet rendabel. Hooguit kostendekkend. Dus waarom er risico's mee nemen.

      Als Dominicalie spreegt over de lat hoog leggen, dan bedoelt hij: "We willen zo veel mogelijk geld hebben".

      Voor Zandvoort te veel eld dus.

      • + 3
      • 5 aug 2026 - 09:42
    • walteij

      Posts: 2.120

      Gewon even wat cijfertjes ipv onderbuik:
      Uit de jaarrekening van Dutch Grand Prix blijkt dat:

      de editie van 2023 circa €83 miljoen omzet genereerde;
      daar ongeveer €75 miljoen kosten tegenover stonden;
      vóór belasting ongeveer €8 miljoen winst resteerde;
      na belasting ongeveer €6 miljoen netto winst overbleef.

      Nog interessanter:

      over de eerste twee races (2021 + 2022) werd gezamenlijk ongeveer €9,2 miljoen winst gemaakt;
      na drie races was het eigen vermogen van de organisatie gegroeid tot ongeveer €15 miljoen.
      RTL concludeerde zelfs dat als de resterende races vergelijkbaar presteren, de organisatie over zes races uiteindelijk ruim €30 miljoen winst zou kunnen realiseren.

      Rekenen we de kosten van de aanpassingen op het circuit mee, is er inderdaad ongeveer break-even gespeeld, maar mede dankzij die aanpassingen is Zandvoort een interessanter (en veiliger) circuit geworden voor andere raceklassen, zoals FE. Nu nog kijken of dat soort races ook voldoende (nee, niet net zoveel als voor F1) publiek trekken. Het voortbestaan van Zandvoort als racecircuit is dankzij de verbouwingen die voor de F1 broodnodig waren, hiermee een stuk beter gegarandeerd dan voor de verbouwingen.

      Gaan we iets verder kijken en neem je de horeca mee, dan zie je dat die vooral heel veel inkomsten hebben gegenereerd om het circuit heen.

      Het circuit en de circuit organisatie zijn er beter van geworden, de horeca heeft een flink graantje meegepikt, alleen de gemeente Zandvoort zelf heeft er weinig van opgestreken.

      Is er mega winst gemaakt, nee zeker niet, maar er is voldoende winst gemaakt en het circuit heeft weer bestaansrecht opgebouwd, zowel in de racewereld als in de politiek (en dat laatste is verdomd moeilijk in geld uit te drukken).

      • + 5
      • 5 aug 2026 - 10:36
    • Beemerdude

      Posts: 8.455

      @walteij; eens hoor, maar met de kanttekening dat de marge % zo laag is dat 10% minder toeschouwers gelijk een negatief resultaat oplevert. Ik geef de organisatie groot gelijk, als je 75 miljoen investeert waar je vol risico over loopt dan is een bruto resultaat van 8 miljoen wel erg magertjes.
      Plat gezegd kun je stellen dat de F1 races de renovatie hebben betaald. Plus nog wat zakken gevuld natuurlijk, wat logisch is.

      • + 3
      • 5 aug 2026 - 12:33
    • snailer

      Posts: 34.127

      dat zijn de 'oude' cijfers, wanteij. In je berekening zitten niet de nieuwe cijfers.

      Zandvoort wil mee 'verdienen'. En dat gaat niet om een ton.
      En dat bedrag dat ze willen is 100% kosten voor Zandvoort. Daarbij stijgen alle kosten door inflatie.

      De nieuwe berekeningen wijzen op 0% winst. Daar doen ze het niet voor. En dat is terecht.

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 12:49
    • snailer

      Posts: 34.127

      wijzen op moet zijn... dat het steeds meer richting 0% gaat. Dat is de trend.

      • + 0
      • 5 aug 2026 - 12:50
    • walteij

      Posts: 2.120

      @Snailer
      Mijn cijfers zijn inderdaad wat ouder en gaan ook uit van een uitverkocht Zandvoort. De kans daarop is dit jaar nog redelijk, terwijl het de 1e 3 edities een garantie was.
      Maar, de grootste 'winst' zit voor mijn gevoel niet in de centen, maar in het feit dat Zandvoort als Circuit weer op de kaart staat, waar het eerder langzaam richting irrelevantie schoof. Ja, GT3 en Historic grand prix zijn nu de grootste publiekstrrekkerd, maar er zijn heel veel andere activiteiten op Zandvoort vroeger en nu, maar met de wijzigingen die zijn doorgevoerd, kunnen we nu weer zeker 20 jaar goed vooruit en zul je geen enkele raceklasse meer horen mopperen over de faciliteiten op Zandvoort. Ook de politiek ziet dat een goed racecircuit goede dingen kan betekenen voor het land, dat het goede reclame is, positief voor het beeld dat de rest over ons landje heeft.

      Dat is voor race-liefhebbend Nederland veel meer waard dan die jaarrekening. We mogen blij zijn dat CM.com en de andere organisatoren wat winst hebben weten te halen. Daarmee hou je de deur op een net iets grotere kier voor grote evenementen dan wanneer ze verlies hadden gedraaid.

      • + 2
      • 5 aug 2026 - 13:10
    • Need5Speed

      Posts: 4.224

      Nou ja, goed nieuws voor de rugstreeppad en de zandhagedis ook al worden ze sowieso niet bedreigd (ze doen niet aan sociale media).

      • + 1
      • 5 aug 2026 - 13:22
  • Erwinnaar

    Posts: 5.801

    Leuk hoor maar vooral op de kaart vanwege hossende massa , links rechts. Volstrekt Liberty media waardig. Show. Als Las Vegas. En een kickstart vanwege Verstappen. Applaus verdiend.

    • + 2
    • 5 aug 2026 - 10:46
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.873

    Max zijn populariteit heeft ervoor gezorgd dat de F1 terug kwam naar Zandvoort.
    Maar de mooiste pluimen gaan toch naar de organisatie die er idd 'n mooi festijn van gemaakt hebben....en daarvoor hulde.

    Ook het oer Hollandse vervoermiddel kreeg de globale aandacht....de fiets.
    Duizenden en duizenden fietsen....

    • + 1
    • 5 aug 2026 - 11:29
  • Ernie5335

    Posts: 5.948

    Het was leuk zo lang het duurde...

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 15:34

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar