Domenicali luistert naar Verstappen: "Maar moet wel de sport respecteren"

Stefano Domenicali heeft zich uitgesproken over zijn recente gesprekken met Max Verstappen en andere coureurs. De CEO van de Formule 1 noemt die contacten heel transparant zijn, maar benadrukt tegelijkertijd dat rijders ook oog moeten houden voor het grotere geheel binnen de sport.

Na drie raceweekenden onder het nieuwe reglement staat de sport op een kruispunt. Op 20 april komen de teambazen opnieuw bijeen om mogelijke aanpassingen te bespreken, waarbij vooral het energiemanagement onder de loep ligt om de veiligheid en het racen te verbeteren.

Domenicali: ‘Coureurs moeten breder kijken’

Volgens Domenicali is het logisch dat niet iedere coureur hetzelfde naar de huidige situatie kijkt. “Mijn gesprekken met de rijders zijn heel open en ze weten dat hun mening telt. Ik wil juist dat ze betrokken zijn bij de ontwikkeling van de sport”, klinkt het in gesprek met Motorsport.com.

Tegelijkertijd plaatst de Italiaan een duidelijke kanttekening. “Voor rijders die vooraan meedoen, voelt alles vaak goed. Anderen ervaren meer frustratie, omdat zij liever op een andere manier racen. Dat begrijp ik, maar ze moeten ook beseffen waar deze sport hen heeft gebracht. De Formule 1 heeft hen kansen gegeven om zich wereldwijd te ontwikkelen en daar hoort ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij.”

Verstappen betrokken, maar woorden wegen zwaar

Domenicali benadrukt dat zijn band met Verstappen goed is en dat de Nederlander actief meedenkt over verbeteringen. “We spreken elkaar vaak en begrijpen elkaar. Ook recent nog heeft hij ideeën aangedragen en zich constructief opgesteld. Er is absoluut geen sprake van een conflict.”

Wel wijst de F1-baas op de impact van uitspraken van toppers als Verstappen. “Hij is een meervoudig wereldkampioen en een voorbeeld voor velen. Zijn woorden hebben gewicht, dus het is belangrijk dat hij zich bewust is van hoe die geïnterpreteerd kunnen worden. Dat geldt overigens voor alle coureurs.”

‘Gras is niet altijd groener’

Met de toenemende interesse van Verstappen in andere raceklassen, zoals GT3 en endurance, wordt vaak gesuggereerd dat alternatieven aantrekkelijker zijn. Domenicali plaatst daar echter zijn vraagtekens bij. “Mensen denken vaak dat het ergens anders beter is, maar dat blijkt in de praktijk lang niet altijd zo. Je moet waarderen wat je hebt opgebouwd.”

Tot slot blijft de Italiaan positief over het huidige product, al sluit hij verbeteringen niet uit. “Ik vind het racen goed om te zien. Natuurlijk kijken we naar aanpassingen, zeker voor de kwalificatie, maar dat moet op een constructieve manier gebeuren. De coureurs zijn het kroonjuweel van deze sport, maar ze maken ook deel uit van een groter geheel dat we samen moeten beschermen.”

NicoS

Posts: 20.597

Aan de auto’s is weinig mis, het probleem zit bij de aandrijving ervan….

  • 9
  • 15 apr 2026 - 11:28
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Stefano Domenicali Red Bull Racing

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.025

    "Domenicali luistert naar Verstappen: "Maar moet wel de sport respecteren"

    Wat 'n k*praat van "de parasiet".
    De sport zoals wij die kennen is met deze nieuwe formule zwaar klote.
    Respect moet je verdienen zeggen ze weleens......nou, niet met deze auto's!

    • + 3
    • 15 apr 2026 - 11:23
    • NicoS

      Posts: 20.597

      Aan de auto's is weinig mis, het probleem zit bij de aandrijving ervan….

      • + 9
      • 15 apr 2026 - 11:28
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.025

      Dat dus.

      • + 2
      • 15 apr 2026 - 11:43
  • shakedown

    Posts: 1.770

    Het racen is niet om aan te gluren. Getuige de terug lopende kijk cijfers. Alleen in Italië gaande kijk cijfers omhoog. Maarja die waren al erg laag, en met het goed doen van Antonelli krijgt die juist een boost. (en terecht)

    Denk dat het eindelijk door begint te dringen bij de FIA dat het best handig kan zijn om naar Verstappen en consorten te luisteren.

    De FIA moet gaan beseffen wat deze coureurs de sport heeft gebracht. Het is een wisselwerken. De F1 heeft de coureurs groot gemaakt en deze coureurs hebben de F1 groot gemaakt.

    • + 6
    • 15 apr 2026 - 11:30
    • Larry Perkins

      Posts: 64.328

      Sterker nog, als de Formule 1 niet had bestaan, waren deze coureurs wel in een andere raceklasse groot geworden!

      • + 1
      • 15 apr 2026 - 12:32
  • Pietje Bell

    Posts: 34.307

    " Dat begrijp ik, maar ze moeten ook beseffen waar deze sport hen heeft gebracht.
    De Formule 1 heeft hen kansen gegeven om zich wereldwijd te ontwikkelen en daar
    hoort ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij.”"

    Wat praat die kerel poep zeg! En dan deze zin:

    " “Mensen denken vaak dat het ergens anders beter is, maar dat blijkt in de praktijk lang niet altijd zo.
    Je moet waarderen wat je hebt opgebouwd.”"

    Ja, het is NU in ELKE race klasse beter dan in de F1.

    Je moet waarderen wat je hebt opgebouwd??
    Hij bedoelt zeker wat jullie "hebben afgebroken".

    • + 4
    • 15 apr 2026 - 11:32
  • Ferrari412T1

    Posts: 504

    Coureurs maken deel uit van een groter gedeelte wat ze moeten beschermen? Ja tuurlijk...de FIA zou het moeten beschermen, maar hebben er een potje van gemaakt met deze onnozele regels en wijzigingen.

    • + 3
    • 15 apr 2026 - 11:40
  • Joeppp

    Posts: 8.501

    De coureurs zijn het kroonjuweel van deze sport, maar ze maken ook deel uit van een groter geheel dat we samen moeten beschermen.”

    Volgens mij is het juist Verstappen die het grotere geheel beschermd. De Bobo's, beleidsmakers, officials, managers etc hebben de sport omzeep geholpen wat niet goed is voor het grotere geheel. Wanneer Max nu zou stoppen en bij Liberty zou gaan werken zouden ze dan wel naar hem luisteren omdat hij dan geen coureur meer is? Het grotere geheel is dat de beste coureurs met de snelste auto's racen op een baan voor de overwinning wat zoveel spektakel oplevert dat het commercieel goed te vermarkten is zodat iedereen er aan verdiend. Het spektakelstuk is weg omdat het niet meer de snelste auto's zijn. Dan moet je als organisator toegeven dat je verkeerde keuzes hebt gemaakt en niet constant zo flauw doen dat het maar een coureur is met een mening.

    • + 8
    • 15 apr 2026 - 11:47
  • mordor

    Posts: 2.146

    Trekpop Stefano door de bocht. Je moet je doodschamen dat je coureurs in gevaar brengt met je duracel competitie

    • + 3
    • 15 apr 2026 - 11:58
  • Larry Perkins

    Posts: 64.328

    Podcast met Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1:

    Autosport's Exclusive Interview with F1 CEO Stefano Domenicali
    (18,28 minuten)

    https://youtu.be/-mtERIzKwwQ

    Belangrijke onderwerpen die in dit interview aan bod kwamen:
    - De regelgeving van 2026: inzicht in de nieuwe regels voor aandrijfeenheden, de balans tussen elektrificatie en verbrandingsmotoren, en de voortdurende aanpassingen om optimale prestaties en veiligheid te garanderen.
    - Fandemografie en -groei: Hoe de Formule 1 omgaat met de uiteenlopende reacties van traditionele racepuristen die zich richten op technische grenzen, en nieuwe fans die zich aangetrokken voelen tot de entertainmentwaarde van de sport.
    - Het F1-merk uitbreiden: inspanningen om jongere generaties aan te spreken en over te stappen op een consumentgericht model, met de nadruk op mediagroei in de VS en partnerschappen met grote merken zoals Apple, Disney en Lego.
    - Omgaan met kritiek van coureurs: Domenicali's reactie op de uitgesproken kritiek van topcoureurs zoals Max Verstappen over de richting van de sport onderstreept het belang van constructieve dialoog en respect voor het platform dat hen naar een hoger niveau tilt.

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 12:26
  • The Wolf

    Posts: 621

    Domenicali; "We luisteren naar 'm, maar Max moet wél braaf de diarree slikken die we 'm voorschotelen, geldt ook voor de 'oude' fans"

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 13:31
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.186

    De hoge bazen respecteren de sport zelf niet eens....

    Het is toch een geweldige show volgens hen?
    Daar gaat het al mis. En goed mis ook.

    Maar ik heb er vrede mee. Ik heb mijn vrije zondagen weer terug. Ik hoef geen rekening te houden met of er een race is en hoelaat. Niet meer krampachtig alle media vermijden omdat ik niet op wilde staan voor een race in Japan.

    Ik volg alleen de uitslag hier nog en vind het wel even prima voorlopig. Jammer voor Viaplay. Geen €22,- p/m meer voor hen.

    Graag de jaren negentig auto's weer terug met de bijbehorende V12, 10 mag ook. Dan kunnen we het weer eens over een tv abonnement hebben.

    Helaas ook geen Amber meer om naar te kijken. ;)

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 14:17

