Stefano Domenicali heeft zich uitgesproken over zijn recente gesprekken met Max Verstappen en andere coureurs. De CEO van de Formule 1 noemt die contacten heel transparant zijn, maar benadrukt tegelijkertijd dat rijders ook oog moeten houden voor het grotere geheel binnen de sport.

Na drie raceweekenden onder het nieuwe reglement staat de sport op een kruispunt. Op 20 april komen de teambazen opnieuw bijeen om mogelijke aanpassingen te bespreken, waarbij vooral het energiemanagement onder de loep ligt om de veiligheid en het racen te verbeteren.

Domenicali: ‘Coureurs moeten breder kijken’

Volgens Domenicali is het logisch dat niet iedere coureur hetzelfde naar de huidige situatie kijkt. “Mijn gesprekken met de rijders zijn heel open en ze weten dat hun mening telt. Ik wil juist dat ze betrokken zijn bij de ontwikkeling van de sport”, klinkt het in gesprek met Motorsport.com.

Tegelijkertijd plaatst de Italiaan een duidelijke kanttekening. “Voor rijders die vooraan meedoen, voelt alles vaak goed. Anderen ervaren meer frustratie, omdat zij liever op een andere manier racen. Dat begrijp ik, maar ze moeten ook beseffen waar deze sport hen heeft gebracht. De Formule 1 heeft hen kansen gegeven om zich wereldwijd te ontwikkelen en daar hoort ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij.”

Verstappen betrokken, maar woorden wegen zwaar

Domenicali benadrukt dat zijn band met Verstappen goed is en dat de Nederlander actief meedenkt over verbeteringen. “We spreken elkaar vaak en begrijpen elkaar. Ook recent nog heeft hij ideeën aangedragen en zich constructief opgesteld. Er is absoluut geen sprake van een conflict.”

Wel wijst de F1-baas op de impact van uitspraken van toppers als Verstappen. “Hij is een meervoudig wereldkampioen en een voorbeeld voor velen. Zijn woorden hebben gewicht, dus het is belangrijk dat hij zich bewust is van hoe die geïnterpreteerd kunnen worden. Dat geldt overigens voor alle coureurs.”

‘Gras is niet altijd groener’

Met de toenemende interesse van Verstappen in andere raceklassen, zoals GT3 en endurance, wordt vaak gesuggereerd dat alternatieven aantrekkelijker zijn. Domenicali plaatst daar echter zijn vraagtekens bij. “Mensen denken vaak dat het ergens anders beter is, maar dat blijkt in de praktijk lang niet altijd zo. Je moet waarderen wat je hebt opgebouwd.”

Tot slot blijft de Italiaan positief over het huidige product, al sluit hij verbeteringen niet uit. “Ik vind het racen goed om te zien. Natuurlijk kijken we naar aanpassingen, zeker voor de kwalificatie, maar dat moet op een constructieve manier gebeuren. De coureurs zijn het kroonjuweel van deze sport, maar ze maken ook deel uit van een groter geheel dat we samen moeten beschermen.”