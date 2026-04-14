Nieuwe Verstappen-gekte op komst op Nürburgring

Nieuwe Verstappen-gekte op komst op Nürburgring

Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn terugkeer op de Nürburgring Nordschleife. Aankomend weekend neemt hij deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring; de generale repetitie voor de 24-uursrace van volgende maand. Er wordt weer een enorme gekte op de Ring verwacht.

Verstappen heeft in de afgelopen maanden een soort Nürburgring-hype ontketend. Zijn blik reikt veel verder dan alleen de Formule 1, en de 24 uur van de Nürburgring is het eerste grote doel waar hij zich aan gaat wagen. Verstappen bereidt zich zo goed mogelijk voor op dit avontuur, en nam in de afgelopen maanden deel aan tests en een NLS-race.

Vorige maand verscheen hij samen met Jules Gounon en Daniel Juncadella aan de start van de NLS2-race. Ze wonnen het spektakelstuk, al werden ze uren later gediskwalificeerd vanwege een fout met de banden. Het mocht de pret niet drukken, want het was voor Verstappen een perfecte voorbereiding op het echte werk.

Wat gaat er nu gebeuren?

Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft hij nu meer tijd, en passen de kwalificatieraces in zijn planning. Aangezien Juncadella en Gounon deelnemen aan de WEC-race in Imola, deelt Verstappen zijn Mercedes-AMG GT3 aankomend weekend met de Oostenrijker Lucas Auer.

Verstappen kan in de twee 4-uursraces van aankomend weekend gaan wennen aan allerlei nieuwe omstandigheden. De eerste race wordt in de avonduren verreden, en dat biedt Verstappen de kans om eindelijk eens in het donker op de Nordschleife te rijden. Het is iets wat Verstappen al langere tijd wil doen, want hij heeft vrijwel geen ervaring met het in het donker rijden. Het dient als een ideale voorbereiding op het echte werk.

Barst het circus weer los?

Het is de verwachting dat Verstappens deelname weer veel aandacht zal gaan trekken. De Nürburgring is vanuit Nederland slechts een paar uurtjes rijden, dus de oranjefans zullen hun gezicht weer laten zien in de Eifel. Tijdens Verstappens eerdere deelnames aan de race barstte er al een soort gekte los, en stonden er zeer veel mensen rondom zijn auto op de grid.

Ook online is er extreem veel aandacht voor Verstappen. Via de verschillende livestreams keken er miljoenen mensen naar Verstappens stuurmanskunsten op de Ring, en nu de hype alleen maar toeneemt, kan men hetzelfde verwachten in het aankomende weekend.

Eerst de F1-test

Vooralsnog moet men nog even wachten, want de Nürburgring dient deze week nog als het decor voor bandentesten van Pirelli. De Formule 1-teams van Mercedes en McLaren voeren daar vandaag en morgen tests uit.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
  • Flexwing

    Posts: 336

    Kun je ook gelijk tanken en sigaretten halen

    • + 1
    • 14 apr 2026 - 12:22
  • Bertrand Gachot

    Posts: 473

    Ja en Bertje ziet er met de complete reünie groep zolder vanaf en blijft een jaartje weg, ondanks de uitnodiging. Campingvolk, orange army of successupporters veel plezier!

    • + 1
    • 14 apr 2026 - 13:30
    • The Wolf

      Posts: 605

      Of je kunt niet omdat je weer in de bak zit? Heb je weer 'n taxichauffeur met traangas bespoten?

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 13:36
    • The Wolf

      Posts: 605

      Denk erom, voor je het weet maakt Schumi z'n debuut weer...

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 13:37

