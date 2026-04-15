De geruchtenmachine in de Formule 1 draait weer op volle toeren, maar één ding lijkt voorlopig duidelijk: Max Verstappen is nog lang niet klaar. De Nederlander beschikt over een megacontract en lijkt zijn toekomst stevig in eigen handen te hebben, zeker na de machtsverschuiving bij Red Bull. Toch zorgt de vroege ‘silly season’ nu al voor flink wat speculatie over de toekomst van meerdere grote namen op de grid.

Volgens geluiden uit de paddock is Verstappen van plan om zijn huidige traject gewoon voort te zetten. Met een contract dat nog enkele jaren doorloopt en een jaarsalaris van om en bij de 65 miljoen euro, heeft hij weinig reden om te vertrekken. Bovendien leeft het gevoel dat de Formule 1 op termijn opnieuw spannender en competitiever wordt, wat voor extra motivatie kan zorgen. Het Spaanse Marca schetste een beeld van hoe de werkelijke rijdersmarkt er voorlopig uit ziet en concludeert dat Verstappen de sleutel in handen heeft.

Verstappen houdt regie, Hamilton blijft jagen

De positie van Verstappen binnen Red Bull lijkt alleen maar sterker te zijn geworden, zeker na het vertrek van Christian Horner. De Nederlander zou intern meer invloed hebben en bepaalt in grote mate mee de koers van het team. Een vertrek lijkt dan ook niet aan de orde, ondanks de vele geruchten die de ronde doen.

Ook Lewis Hamilton lijkt zijn toekomst al uitgestippeld te hebben. De Brit blijft verbonden aan Scuderia Ferrari en heeft daarbij één duidelijk doel voor ogen: zijn achtste wereldtitel. Alternatieven lijken er nauwelijks te zijn, tenzij er zich een onverwachte kans voordoet bij een topteam – al lijkt een overstap naar Red Bull momenteel uitgesloten door de aanwezigheid van Verstappen.

Sainz twijfelt, Alonso houdt opties open

Voor Carlos Sainz ligt de situatie een stuk minder vast. De Spanjaard zou kunnen dromen van een terugkeer naar Red Bull, het team waar hij ooit doorbrak, maar een langer verblijf bij Williams lijkt voorlopig de meest logische piste. Stabiliteit kan voor hem momenteel zwaarder wegen dan een sprong in het onbekende.

Bij Fernando Alonso blijft het dan weer afwachten wat hij beslist richting het einde van het seizoen. De ervaren rot kan nog een jaar doorgaan bij Aston Martin, in de hoop dat de nieuwe Honda-motor vanaf 2027 voor een doorbraak zorgt. Gezien zijn fysieke niveau en motivatie lijkt zelfs een langer verblijf in de sport niet uitgesloten. Eén ding is zeker: de ‘silly season’ is dit jaar vroeger losgebarsten dan ooit, maar concrete beslissingen laten voorlopig nog op zich wachten.