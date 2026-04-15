De geruchtenmachine in de Formule 1 draait weer op volle toeren, maar één ding lijkt voorlopig duidelijk: Max Verstappen is nog lang niet klaar. De Nederlander beschikt over een megacontract en lijkt zijn toekomst stevig in eigen handen te hebben, zeker na de machtsverschuiving bij Red Bull. Toch zorgt de vroege ‘silly season’ nu al voor flink wat speculatie over de toekomst van meerdere grote namen op de grid.

Volgens geluiden uit de paddock is Verstappen van plan om zijn huidige traject gewoon voort te zetten. Met een contract dat nog enkele jaren doorloopt en een jaarsalaris van om en bij de 65 miljoen euro, heeft hij weinig reden om te vertrekken. Bovendien leeft het gevoel dat de Formule 1 op termijn opnieuw spannender en competitiever wordt, wat voor extra motivatie kan zorgen. Het Spaanse Marca schetste een beeld van hoe de werkelijke rijdersmarkt er voorlopig uit ziet en concludeert dat Verstappen de sleutel in handen heeft.

Verstappen houdt regie, Hamilton blijft jagen

De positie van Verstappen binnen Red Bull lijkt alleen maar sterker te zijn geworden, zeker na het vertrek van Christian Horner. De Nederlander zou intern meer invloed hebben en bepaalt in grote mate mee de koers van het team. Een vertrek lijkt dan ook niet aan de orde, ondanks de vele geruchten die de ronde doen.

Ook Lewis Hamilton lijkt zijn toekomst al uitgestippeld te hebben. De Brit blijft verbonden aan Scuderia Ferrari en heeft daarbij één duidelijk doel voor ogen: zijn achtste wereldtitel. Alternatieven lijken er nauwelijks te zijn, tenzij er zich een onverwachte kans voordoet bij een topteam – al lijkt een overstap naar Red Bull momenteel uitgesloten door de aanwezigheid van Verstappen.

Sainz twijfelt, Alonso houdt opties open

Voor Carlos Sainz ligt de situatie een stuk minder vast. De Spanjaard zou kunnen dromen van een terugkeer naar Red Bull, het team waar hij ooit doorbrak, maar een langer verblijf bij Williams lijkt voorlopig de meest logische piste. Stabiliteit kan voor hem momenteel zwaarder wegen dan een sprong in het onbekende.

Bij Fernando Alonso blijft het dan weer afwachten wat hij beslist richting het einde van het seizoen. De ervaren rot kan nog een jaar doorgaan bij Aston Martin, in de hoop dat de nieuwe Honda-motor vanaf 2027 voor een doorbraak zorgt. Gezien zijn fysieke niveau en motivatie lijkt zelfs een langer verblijf in de sport niet uitgesloten. Eén ding is zeker: de ‘silly season’ is dit jaar vroeger losgebarsten dan ooit, maar concrete beslissingen laten voorlopig nog op zich wachten.

Damon Hill

Posts: 19.762

Ik zou het eigenlijk wel prima vinden als Alonso er een keer mee stopt. De beste man is nu serieus oud en ja - naast Lance Stroll lijken zijn prestaties nog best oké - maar ook die worden minder en minder en uiteindelijk hebben ze gewoon een matige line-up waarmee Alonso ook nog achteraan eerloo... [Lees verder]

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Red Bull Racing Ferrari

Reacties (12)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.556

    Jos: "Marca praat veel BS"

    • + 1
    • 15 apr 2026 - 08:55
    • Regenrace

      Posts: 2.575

      Morgen gaan we weer husselen en volgen er nieuwe combinaties. Blijf dit "nieuws' volgen want ook overmorgen gaan we weer husselen.

      • + 1
      • 15 apr 2026 - 10:32
  • Pietje Bell

    Posts: 34.297

    Max en sommige andere coureurs hebben afgelopen maandag tòch een virtuele
    bijeenkomst gehad met de FIA en Formula One Management en technische kopstukken,
    om te praten over eventuele aanpassingen aan de technische reglementen.

    Het is de bedoeling dat er op 20 april door de teambazen knopen worden doorgehakt,
    waarna de besluiten bekrachtigd dienen te worden door de World Motorsport Council.

    Dit hebben gisterenavond enkele sites naar buiten gebracht.

    • + 2
    • 15 apr 2026 - 08:57
  • The Wolf

    Posts: 616

    Krijg een deja-vu gevoel, lijkt wel 2025:
    Max gaat, Max blijft, Max gaat, Max blijft....
    Ik zeg dat hij gaat....

    • + 1
    • 15 apr 2026 - 08:59
    • The Wolf

      Posts: 616

      Tenzij hij blijft,
      dan niet....

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 09:00
    • The Wolf

      Posts: 616

      Maar aan de andere kant,
      als hij gaat,
      dan weer wél,
      als hij gaat dan gaat hij,
      zie daar maar 'ns een speld tussen te krijgen,
      lukt je niet..

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 09:01
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.022

      Maar als hij gaat.....waar gaat hij dan naartoe?

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 09:49
    • The Wolf

      Posts: 616

      Mercedes, of McLaren, of Ferrari, GT3, ETRC (European Truck Racing Championship)

      • + 1
      • 15 apr 2026 - 09:56
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.022

      Gezien zijn afkomst denk ik aan caravan-trek-races....net als vroeger op Zandvoort.

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 10:10
  • Schumi86

    Posts: 606

    Haha ja tuurlijk waarom niet.

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 09:14
  • Need5Speed

    Posts: 3.680

    De geruchten worden steeds wilder!

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 09:25
  • Damon Hill

    Posts: 19.761

    Ik zou het eigenlijk wel prima vinden als Alonso er een keer mee stopt. De beste man is nu serieus oud en ja - naast Lance Stroll lijken zijn prestaties nog best oké - maar ook die worden minder en minder en uiteindelijk hebben ze gewoon een matige line-up waarmee Alonso ook nog achteraan eerloos zijn rondjes rijdt. Het liefst zou ik bij AM een totaal nieuwe line-up zien, maar dat gaat niet gebeuren.

    En een pensioen van Hamilton zou ik ook niet erg vinden. Lewis heeft een mega carrière gehad, maar wordt nu ook serieus een jaartje ouder en is gewoon duidelijk de mindere t.o.v. Leclerc. Dat is niet erg, dat is zelfs logisch gezien zijn leeftijd, maar juist door die leeftijd gaan de verschillen alleen maar groter worden. Dan is het imo tijd om het stuurtje te geven aan een jong en fris iemand, misschien Bearmann die alsmaar beter en beter wordt en wat mij betreft klaar is voor een grote stap.

    Voor wat betreft Max hoop ik gewoon dat die afschuwelijke 2026-reglementen iets aangepast kunnen worden en hij weer een beetje lol krijgt in het racen. Bij welk team dat is, maakt me niet eens zoveel uit. Soms is na een hele lange periode bij één team zitten een keer wisselen ook helemaal niet gek. Aan interesse geen gebrek. Als hij bij Mercedes aan zou kloppen denk ik dat Toto niet lang hoeft na te denken en bereid is om zelfs ten koste van een flinke zak geld Russell te laten gaan (want Antonelli laat hij niet gaan, die heeft de toekomst).

    • + 3
    • 15 apr 2026 - 10:30

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

