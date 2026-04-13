Red Bull wilde Ferrari-icoon aanstellen als teambaas

Het team van Red Bull Racing heeft in hun hele historie slechts twee teambazen gehad. Toch had dit zomaar anders kunnen lopen, want de inmiddels overleden Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz had grootste plannen. Jean Todt stelt namelijk dat Red Bull op zijn handtekening jaagde.

Red Bull stond twintig jaar onder leiding van teambaas Christian Horner. De Brit werd vorig jaar ontslagen, en werd opgevolgd door de Fransman Laurent Mekies. Als de sterren net iets anders hadden gestaan, had Red Bull zomaar een derde, grote teambaas kunnen hebben. Mateschitz zou namelijk hebben gesproken met voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt. De legendarische Fransman onthult dat zelf, en zorgt daarmee voor de nodige verbazing.

Wat waren de plannen?

Todt doet zijn onthullingen in de High Performance Podcast: "Ik heb de FIA ontdekt. Tijdens mijn periode bij de FIA heb ik de Verenigde Naties ontdekt, en daarvoor het Brain Institute. Eén ding is wel zeker: in 2008 besloot ik dat het tijd was om iets terug te geven. Mijn interesse ligt in het teruggeven."

Dan schiet Todt iets te binnen: "Toevallig herinner ik me iets: toen ik Ferrari verliet, wilde Dietrich Mateschitz dat ik me bij hem aansloot. Hij kwam zelfs twee keer bij mij thuis in Parijs lunchen. Hij wilde het echt heel graag, hij was er heel enthousiast over. Hij hield er niet van om te reizen, maar hij kwam naar ons huis."

Wat kon Todt doen bij Red Bull?

Mateschitz had grootste plannen met Todt: "Hij wilde dat ik het team ging leiden en de motorsportactiviteiten van Red Bull ging runnen. Ik zei nee, want voor mij was het hoofdstuk afgesloten. Ik leidde een iconisch merk, Ferrari, met succes. In zekere zin kon ik het niet beter doen, en ik wilde ook andere dingen gaan doen."

"Het was voor mij tijd om iets terug te geven. Dat was de periode in mijn leven, en dat is nog steeds zo, waarin ik iets wil teruggeven, in een wereld van competitie en geld. Mensen willen dat nog weleens vergeten."

Larry Perkins

Posts: 64.288

  • 13 apr 2026 - 18:53
F1 Nieuws Jean Todt Ferrari Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.288

    Jean Todt: "Ik heb de FIA ontdekt. Tijdens mijn periode bij de FIA heb ik de Verenigde Naties ontdekt, en daarvoor het Brain Institute."

    In your face, Columbus...

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 18:41
  • Larry Perkins

    Posts: 64.288

    Bovengenoemde podcast…

    Jean Todt: The Mastermind Behind Ferrari and Schumacher’s Dominant Era
    (52,44 minuten, over Red Bull vanaf minuut 39,30)

    https://youtu.be/6502af7O3wo

    (avec plaisir!)

    • + 1
    • 13 apr 2026 - 18:53
  • Larry Perkins

    Posts: 64.288

    "Als de sterren net iets anders hadden gestaan, had Red Bull zomaar een derde, grote teambaas kunnen hebben."

    Vermoed dat iemand ff bij Specsavers binnen moet stappen...

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 18:57
  • Klus

    Posts: 2.448

    Ik weet niet bij wie het voor verbazing zorgt. Bij mij niet in ieder geval.

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 20:42
  • Pietje Bell

    Posts: 34.282

    Yuki is samen met zijn vriendin Kayna op vakantie geweest in Okinawa aan zee.
    Ze waren tijdens de Japanse GP al samen gespot. Uitstekende besteding van
    zijn bijna 5 vrije weken!!

    imgur.com/a/JT7e3Yg (RB fotograaf Vladimir Rys)

    www.instagram.com/p/DW3zu1ikV1_/?img_index=1

    www.instagram.com/p/DXFQ0PQly0n/?img_index=1

    Ben benieuwd wanneer dit geplaatst wordt, want mijn bericht met linken over Kvyat
    in de Super GT met zijn GT3 wagen zijn na uuuren nog steeds niet geplaatst!

    • + 1
    • 13 apr 2026 - 21:50

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

