Het team van Red Bull Racing heeft in hun hele historie slechts twee teambazen gehad. Toch had dit zomaar anders kunnen lopen, want de inmiddels overleden Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz had grootste plannen. Jean Todt stelt namelijk dat Red Bull op zijn handtekening jaagde.

Red Bull stond twintig jaar onder leiding van teambaas Christian Horner. De Brit werd vorig jaar ontslagen, en werd opgevolgd door de Fransman Laurent Mekies. Als de sterren net iets anders hadden gestaan, had Red Bull zomaar een derde, grote teambaas kunnen hebben. Mateschitz zou namelijk hebben gesproken met voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt. De legendarische Fransman onthult dat zelf, en zorgt daarmee voor de nodige verbazing.

Wat waren de plannen?

Todt doet zijn onthullingen in de High Performance Podcast: "Ik heb de FIA ontdekt. Tijdens mijn periode bij de FIA heb ik de Verenigde Naties ontdekt, en daarvoor het Brain Institute. Eén ding is wel zeker: in 2008 besloot ik dat het tijd was om iets terug te geven. Mijn interesse ligt in het teruggeven."

Dan schiet Todt iets te binnen: "Toevallig herinner ik me iets: toen ik Ferrari verliet, wilde Dietrich Mateschitz dat ik me bij hem aansloot. Hij kwam zelfs twee keer bij mij thuis in Parijs lunchen. Hij wilde het echt heel graag, hij was er heel enthousiast over. Hij hield er niet van om te reizen, maar hij kwam naar ons huis."

Wat kon Todt doen bij Red Bull?

Mateschitz had grootste plannen met Todt: "Hij wilde dat ik het team ging leiden en de motorsportactiviteiten van Red Bull ging runnen. Ik zei nee, want voor mij was het hoofdstuk afgesloten. Ik leidde een iconisch merk, Ferrari, met succes. In zekere zin kon ik het niet beter doen, en ik wilde ook andere dingen gaan doen."

"Het was voor mij tijd om iets terug te geven. Dat was de periode in mijn leven, en dat is nog steeds zo, waarin ik iets wil teruggeven, in een wereld van competitie en geld. Mensen willen dat nog weleens vergeten."