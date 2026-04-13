Plooij: "Lambiase wil teambaas van Ferrari worden"

Plooij: "Lambiase wil teambaas van Ferrari worden"

Gianpiero Lambiase gaat Red Bull Racing verlaten voor McLaren, maar Jack Plooij denkt dat hij nog elders wil werken. Bij het Ziggo Sport Race Café wordt er volop gediscussieerd over de toekomst van de engineer van Max Verstappen

Lambiase wordt bij McLaren Chief Racing Officer en neemt ook wat belangrijke taken over van Andrea Stella. Lambiase gaat de teambaas dus niet vervangen, maar juist ondersteunen. Toch denkt Plooij dat de engineer van Max Verstappen verder wil groeien en uiteindelijk teambaas gaat worden. 

Verstappen blijft bij Red Bull

Robert Doornbos denkt dat Verstappen blijft bij Red Bull. "Ik denk dat Max bij het team ook wel heeft gezegd: 'ik blijf loyaal, maar ik zie ook wel waar mijn eindstation is.' Het contract loopt nog een paar jaar door, maar heeft hij het nog wel naar zijn zin? Ik begreep ook van Jos dat Gianpiero ook met hen heeft overlegd. Hij heeft gezegd dat hij een kans heeft gekregen..." De kans waar Doornbos het over heeft, zou zijn: "Uiteindelijk om teambaas te worden. Dat is het hoogst haalbare in de Formule 1."

Jack Plooij denkt echter dat Lambiase bij een ander team de teambaas wil worden. "Ik denk dat hij ook de droom heeft om ooit teambaas te worden bij Ferrari, want voor alle Italianen die in de F1 werken, is dat de droom. Bij Ferrari, in die rode auto. Die droom heeft hij ook." Het eindstation van de Italiaanse engineer zou dus nog niet behaald zijn. Momenteel is Lambiase 45 jaar oud, dus hij heeft nog heel wat jaartjes te gaan. 

Hoezo wordt Lambiase geen teambaas?

Racecafé-presentator Shelly Sterk vertelt dat Lambiase geen teambaas wordt bij McLaren, maar Doornbos en Plooij denken van wel. "Hoezo niet? Stella gaat naar Ferrari. Die kans is heel groot. Dat zullen ze hem gegarandeerd hebben geboden. Anders neem je die stap niet", aldus Plooij. Doornbos valt hem bij. "Financieel is het een megasprong vooruit, maar het biedt ook kansen. Als je ergens zo veel jaren hebt gezeten, dan wordt het ook tijd voor wat anders. Red Bull moet op zoek naar een vervanger en het zijn best grote schoenen om te vullen."

F1 Nieuws Robert Doornbos Gianpiero Lambiase Jack Plooij Ferrari McLaren Red Bull Racing

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Edgar

    Posts: 1.751

    Lambiase is toch Engels?....

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 08:50
    • f(1)orum

      Posts: 9.970

      Klopt, maar hij is ook Italiaans Staatsburger

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 08:59
  • StevenQ

    Posts: 10.406

    Gianpierro Liambase geboren 14 oktober 1980 in LONDON ENGLAND

    • + 1
    • 13 apr 2026 - 08:57
    • Tony

      Posts: 1.616

      Max Emilian Verstappen geboren 30 september 1997 in HASSELT BELGIE.

      • + 1
      • 13 apr 2026 - 10:39
  • Larry Perkins

    Posts: 64.261

    Jack Plomp aan het woord...
    Alles wat hij roeptoetert kun je zo in de plomp gooien, met hemzelf erbij!
    (hoeft niet natuurlijk, je kunt er ook gewoon om lachen)

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 09:15
    • poedersuiker

      Posts: 865

      Plooy en Mol zijn inmiddels al 4,5 jaar niet meer relevant wat betreft de F1, ze proberen met hun radiozendertje krampachtig aan iets vast te houden wat ze verloren zijn. Een F1 race kijken ze net zoals wij op de TV en zijn al sinds Abu Dhabi 2021 niet meer in de Paddock geweest. Iedereen in de Paddock zijn deze mannen vergeten.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 10:40
    • The Wolf

      Posts: 584

      Der Zahnarzt ist im F1 Paddock von niemandem vergessen worden, ein riesiger Clown, aus dessen Mund nur Scheisse kommt. So jemanden vergisst doch niemand, oder?

      • + 1
      • 13 apr 2026 - 10:45
  • The Wolf

    Posts: 584

    Jack Plooij denkt dat Robert Doornbos denkt dat....
    Ik denk namelijk dat Olav Mol denkt dat Jos Verstappen denkt dat Lambiase de droom heeft om Paus te worden, Paus Gianpiero... Ik denk dat hun dat denken. Wat denken jullie?

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 09:33
    • Need5Speed

      Posts: 3.670

      Zonder de zegen van Juan Pablo Montoya zullen we het wel nooit te weten komen.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 09:37
    • f(1)orum

      Posts: 9.970

      Denken. Denken. Wat is dit allemaal; dammen of schaken?

      F1 is geen denksport en al heel lang ook geen tanksport....

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 09:59
  • Rimmer

    Posts: 13.229

    GP had vorig jaar te maken met een ernstig zieke vrouw. Hij heeft daarnaast de afgelopen jaren meermaals aangegeven graag in de buurt van huis te willen werken.
    Hij gaat naar McLaren omdat het dicht bij huis blijft maar wel een enorme kans biedt icm een miljoenen salaris.
    Hij gaat pas per 2028 en zal niet een jaar contract getekend hebben bij McLaren.
    Als Der Zahnarzt nu de beweringen doet dat GP naar Ferrari wil dan zal dat hoe dan ook pas over jaren en jaren en jaren zijn. Maar goed, Der Zahnarzt heeft altijd gelijk dus GP wordt teambaas in Maranello.

    • + 3
    • 13 apr 2026 - 09:47
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.993

      Der zahnarzt wordt wel degelijk serieus genomen hier...anders kom je niet op de sait hè.

      En laten we eerlijk zijn, hij is wel heel goed hè...komt altijd met artikelen die wel degelijk hout snijden.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 09:56
    • f(1)orum

      Posts: 9.970

      "Der zahnarzt wordt wel degelijk serieus genomen hier...anders kom je niet op de sait hè."

      Hoezo? Jij komt hier toch ook?

      • + 1
      • 13 apr 2026 - 10:00
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.993

      Ik hoor ondertussen bij het meubilair.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 10:07
  • Round the outside

    Posts: 57

    Plooi zit nog op 1 april

    • + 0
    • 13 apr 2026 - 10:23

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

