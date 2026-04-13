Gianpiero Lambiase gaat Red Bull Racing verlaten voor McLaren, maar Jack Plooij denkt dat hij nog elders wil werken. Bij het Ziggo Sport Race Café wordt er volop gediscussieerd over de toekomst van de engineer van Max Verstappen.

Lambiase wordt bij McLaren Chief Racing Officer en neemt ook wat belangrijke taken over van Andrea Stella. Lambiase gaat de teambaas dus niet vervangen, maar juist ondersteunen. Toch denkt Plooij dat de engineer van Max Verstappen verder wil groeien en uiteindelijk teambaas gaat worden.

Verstappen blijft bij Red Bull

Robert Doornbos denkt dat Verstappen blijft bij Red Bull. "Ik denk dat Max bij het team ook wel heeft gezegd: 'ik blijf loyaal, maar ik zie ook wel waar mijn eindstation is.' Het contract loopt nog een paar jaar door, maar heeft hij het nog wel naar zijn zin? Ik begreep ook van Jos dat Gianpiero ook met hen heeft overlegd. Hij heeft gezegd dat hij een kans heeft gekregen..." De kans waar Doornbos het over heeft, zou zijn: "Uiteindelijk om teambaas te worden. Dat is het hoogst haalbare in de Formule 1."

Jack Plooij denkt echter dat Lambiase bij een ander team de teambaas wil worden. "Ik denk dat hij ook de droom heeft om ooit teambaas te worden bij Ferrari, want voor alle Italianen die in de F1 werken, is dat de droom. Bij Ferrari, in die rode auto. Die droom heeft hij ook." Het eindstation van de Italiaanse engineer zou dus nog niet behaald zijn. Momenteel is Lambiase 45 jaar oud, dus hij heeft nog heel wat jaartjes te gaan.

Hoezo wordt Lambiase geen teambaas?

Racecafé-presentator Shelly Sterk vertelt dat Lambiase geen teambaas wordt bij McLaren, maar Doornbos en Plooij denken van wel. "Hoezo niet? Stella gaat naar Ferrari. Die kans is heel groot. Dat zullen ze hem gegarandeerd hebben geboden. Anders neem je die stap niet", aldus Plooij. Doornbos valt hem bij. "Financieel is het een megasprong vooruit, maar het biedt ook kansen. Als je ergens zo veel jaren hebt gezeten, dan wordt het ook tijd voor wat anders. Red Bull moet op zoek naar een vervanger en het zijn best grote schoenen om te vullen."