Sky Sports-verslaggever plaatst vraagtekens bij vertrek Lambiase

De Formule 1-wereld schrok gisteren wakker van het nieuws dat Gianpiero Lambiase Red Bull gaat verruilen voor McLaren. Er ontstond een soort domino-effect en McLaren-teambaas Andrea Stella werd in verband gebracht met een vertrek. Volgens Craig Slater slaat dat echter nergens op.

De vraag die blijft hangen, is of Lambiase op deze manier promotie maakt aangezien zijn nieuwe functie veel lijkt op die hij nu vervult bij Red Bull. Daarnaast werden de geruchten over Stella al snel ontkend door Italiaanse media. 

Meer over Gianpiero Lambiase Verstappen komt met cynische post op Instagram na nieuws omtrent Lambiase

Verstappen komt met cynische post op Instagram na nieuws omtrent Lambiase

9 apr
 Mokerslag voor Verstappen: 'Lambiase vertrekt naar McLaren'

Mokerslag voor Verstappen: 'Lambiase vertrekt naar McLaren'

9 apr

Interessant waarom hij weggaat

F1-verslaggever Craig Slater legt bij zijn werkgever Sky Sports uit wat hij heeft gehoord: "Het is eigenlijk interessant waarom hij weggaat. Op het eerste gezicht is het geen duidelijke promotie. Er is geen exacte functieomschrijving voor wat hij gaat doen. Zoals het mij uitgelegd is, wordt hij hoofd race‑engineering, wat hij momenteel ook is bij Red Bull. Het is niet zo dat hij Andrea Stella gaat vervangen als teambaas."

Stella en Ferrari werden aan elkaar gelinkt, voornamelijk doordat Fred Vasseur niet zeker is van zijn positie. "Sommigen zullen in de overstap van Lambiase een signaal zien dat Stella teruggaat naar Ferrari. Dat is absolute onzin, heb ik gehoord van een belangrijk figuur binnen McLaren. Stella blijft honderd procent als teambaas, was betrokken bij het beslissingsproces en heeft deels mee aangestuurd op het aantrekken van Lambiase."

Lambiase gaat taken overnemen

Het werk bij McLaren gaat minder worden voor Stella. "Lambiase zal een aantal verplichtingen van Stella overnemen. Bij McLaren zeggen ze dat Stella vindt dat de huidige situatie sterk lijkt op wat hij begin jaren 2000 had met Michael Schumacher bij Ferrari. Stella heeft geen enkele indicatie gegeven dat hij weg zou willen bij McLaren."

Ook Max Verstappen wordt meegenomen door Slater. "Je moet je afvragen: is het standpunt van Verstappen over zijn toekomst op de lange termijn veranderd? Betekent dit dat Lambiase meer aan zijn eigen carrière moest denken? Hij is een van de vier figuren van wie Verstappen zei dat ze essentieel waren voor zijn carrière. Bij die vier personen horen zijn vader Jos Verstappen, zijn manager Raymond Vermeulen en adviseur Helmut Marko. Marko is al vertrokken en nu gaat ook Lambiase weg. Max zei in interviews in het verleden: als Lambiase weggaat, dan ga ik ook weg."

F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase McLaren Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.561

    John Elkann gaat aan Craig Slater vertellen Fredje wint ook dit jaar geen titels, dus zoals het dan gaat zal er een ander gaan komen.

    Eigenlijk als je goed nadenkt dan is John Elkann en Lawrence Stroll een copy in de werkwijze, ze hebben beide heel veel geld te spenderen, willen ook beide alles voor het zeggen hebben.

    En voor beide zal gelden dat ze nog lang op een titel moeten wachten als ze op dezelfde voet doorgaan.

    • + 2
    • 10 apr 2026 - 14:29
  • 919

    Posts: 4.249

    Je moet toch wat roepen om relevant te blijven, dus roep je maar wat. 😄

    • + 0
    • 10 apr 2026 - 14:48

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

