De Formule 1-wereld schrok gisteren wakker van het nieuws dat Gianpiero Lambiase Red Bull gaat verruilen voor McLaren. Er ontstond een soort domino-effect en McLaren-teambaas Andrea Stella werd in verband gebracht met een vertrek. Volgens Craig Slater slaat dat echter nergens op.

De vraag die blijft hangen, is of Lambiase op deze manier promotie maakt aangezien zijn nieuwe functie veel lijkt op die hij nu vervult bij Red Bull. Daarnaast werden de geruchten over Stella al snel ontkend door Italiaanse media.

Interessant waarom hij weggaat

F1-verslaggever Craig Slater legt bij zijn werkgever Sky Sports uit wat hij heeft gehoord: "Het is eigenlijk interessant waarom hij weggaat. Op het eerste gezicht is het geen duidelijke promotie. Er is geen exacte functieomschrijving voor wat hij gaat doen. Zoals het mij uitgelegd is, wordt hij hoofd race‑engineering, wat hij momenteel ook is bij Red Bull. Het is niet zo dat hij Andrea Stella gaat vervangen als teambaas."

Stella en Ferrari werden aan elkaar gelinkt, voornamelijk doordat Fred Vasseur niet zeker is van zijn positie. "Sommigen zullen in de overstap van Lambiase een signaal zien dat Stella teruggaat naar Ferrari. Dat is absolute onzin, heb ik gehoord van een belangrijk figuur binnen McLaren. Stella blijft honderd procent als teambaas, was betrokken bij het beslissingsproces en heeft deels mee aangestuurd op het aantrekken van Lambiase."

Lambiase gaat taken overnemen

Het werk bij McLaren gaat minder worden voor Stella. "Lambiase zal een aantal verplichtingen van Stella overnemen. Bij McLaren zeggen ze dat Stella vindt dat de huidige situatie sterk lijkt op wat hij begin jaren 2000 had met Michael Schumacher bij Ferrari. Stella heeft geen enkele indicatie gegeven dat hij weg zou willen bij McLaren."

Ook Max Verstappen wordt meegenomen door Slater. "Je moet je afvragen: is het standpunt van Verstappen over zijn toekomst op de lange termijn veranderd? Betekent dit dat Lambiase meer aan zijn eigen carrière moest denken? Hij is een van de vier figuren van wie Verstappen zei dat ze essentieel waren voor zijn carrière. Bij die vier personen horen zijn vader Jos Verstappen, zijn manager Raymond Vermeulen en adviseur Helmut Marko. Marko is al vertrokken en nu gaat ook Lambiase weg. Max zei in interviews in het verleden: als Lambiase weggaat, dan ga ik ook weg."