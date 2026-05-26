Voormalig Formule 1-legende Brawn gaat aan de slag in MotoGP

Voormalig Formule 1-legende Brawn gaat aan de slag in MotoGP

Ross Brawn keert terug in de motorsport. De 71-jarige Brit, jarenlang één van de invloedrijkste namen in de Formule 1, heeft na zijn pensioen een nieuwe uitdaging gevonden in de MotoGP. Kort na de Grand Prix van Canada werd bekendgemaakt dat Brawn zich aansluit bij Pramac Racing, waar hij zowel een bestuursfunctie als een adviserende rol gaat vervullen.

Met de komst van Brawn haalt Pramac een absolute grootheid binnen. De Brit bouwde in de Formule 1 een indrukwekkend palmares op als teambaas van Brawn GP, technisch directeur bij Ferrari en later CEO van Formula One Management. In totaal was hij betrokken bij liefst 22 wereldtitels, verdeeld over elf constructeurstitels en elf rijderstitels.

Pramac haalt schat aan ervaring binnen

Bij Pramac zijn de verwachtingen hooggespannen. Het MotoGP-team ziet in Brawn de ideale persoon om de organisatie verder te laten groeien aan de top van de motorsport. Volgens het team sluiten zijn manier van werken en visie perfect aan bij de ambities voor de toekomst.

Teambaas Paolo Campinoti reageert dan ook enthousiast op de komst van de Brit. “Ik ben enorm trots dat Ross zich bij Pramac Racing aansluit”, klinkt het. “We kennen elkaar al jarenlang en er is altijd veel wederzijds respect geweest. Zijn ervaring, kennis en winnaarsmentaliteit kunnen een enorme impuls geven aan de verdere ontwikkeling van dit team.”

Brawn kijkt uit naar nieuwe uitdaging

Ook Brawn zelf heeft zin in zijn rentree, al benadrukt hij dat hij een rol op de achtergrond zal vervullen. De voormalig Ferrari-kopman wordt strategisch adviseur en treedt toe tot de Raad van Bestuur van het team.

“Ik kijk ernaar uit om onderdeel te worden van Pramac Racing”, aldus Brawn. “Motorsport draait uiteindelijk om mensen, samenwerking en de wil om steeds beter te worden. Ik hoop Paolo en het team te kunnen ondersteunen met de ervaring die ik in al die jaren heb opgedaan.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Ross Brawn

Reacties (7)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 5.288

    Als dit officieel doorgaat, zou dat echt een opvallende zet zijn van Pramac Racing. Maar eerlijk gezegd: ik kan op dit moment geen betrouwbare bevestiging vinden dat Ross Brawn daadwerkelijk bij Pramac tekent als strategisch adviseur of bestuurslid.

    Voor Pramac — dat nu midden in het Yamaha-opbouwproject zit — zou zo’n strateeg enorm waardevol kunnen zijn. Zeker nu ze zichzelf meer als “semi-fabrieksteam” positioneren in plaats van puur satellietteam.

    • + 0
    • 26 mei 2026 - 12:25
  • snailer

    Posts: 33.177

    Is hij dan geen legende meer?

    • + 0
    • 26 mei 2026 - 12:59
    • Bertrand Gachot

      Posts: 659

      @snailer, ik had hetzelfde! inderdaad, ze houden hier ook graag vast aan fout / ongelukkige woordkeuzes als "Voormalig wereldkampioen" etc.

      • + 0
      • 26 mei 2026 - 13:03
  • Bertrand Gachot

    Posts: 659

    Wat heeft de heer Brawn op zijn kerfstok? Hij wordt hier omschreven als een voormalig legende. Voormalig betekent hier: “niet langer beschouwd als legende”. Bijvoorbeeld bij doping, fraude of ernstige misdragingen.

    • + 0
    • 26 mei 2026 - 13:00
    • snailer

      Posts: 33.177

      Denk dat de optie dopinggebruik mindervalide is.

      • + 0
      • 26 mei 2026 - 13:34
    • Larry Perkins

      Posts: 65.270

      In de MotoGP is hij een rookie, dat zal het zijn...

      • + 0
      • 26 mei 2026 - 13:44
  • Joeppp

    Posts: 8.611

    Die kan de F1 ook niet meer aanzien en stapt over naar de MotoGp. ( sorry Politik, kan het niet laten)

    • + 0
    • 26 mei 2026 - 14:44

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Ross Brawn
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 23 nov 1954 (71)
  • Geb. plaats Ashton-under-Lyne, Lancashire, England, Groot Brittannië
Bekijk volledig profiel
