Ross Brawn keert terug in de motorsport. De 71-jarige Brit, jarenlang één van de invloedrijkste namen in de Formule 1, heeft na zijn pensioen een nieuwe uitdaging gevonden in de MotoGP. Kort na de Grand Prix van Canada werd bekendgemaakt dat Brawn zich aansluit bij Pramac Racing, waar hij zowel een bestuursfunctie als een adviserende rol gaat vervullen.

Met de komst van Brawn haalt Pramac een absolute grootheid binnen. De Brit bouwde in de Formule 1 een indrukwekkend palmares op als teambaas van Brawn GP, technisch directeur bij Ferrari en later CEO van Formula One Management. In totaal was hij betrokken bij liefst 22 wereldtitels, verdeeld over elf constructeurstitels en elf rijderstitels.

Pramac haalt schat aan ervaring binnen

Bij Pramac zijn de verwachtingen hooggespannen. Het MotoGP-team ziet in Brawn de ideale persoon om de organisatie verder te laten groeien aan de top van de motorsport. Volgens het team sluiten zijn manier van werken en visie perfect aan bij de ambities voor de toekomst.

Teambaas Paolo Campinoti reageert dan ook enthousiast op de komst van de Brit. “Ik ben enorm trots dat Ross zich bij Pramac Racing aansluit”, klinkt het. “We kennen elkaar al jarenlang en er is altijd veel wederzijds respect geweest. Zijn ervaring, kennis en winnaarsmentaliteit kunnen een enorme impuls geven aan de verdere ontwikkeling van dit team.”

Brawn kijkt uit naar nieuwe uitdaging

Ook Brawn zelf heeft zin in zijn rentree, al benadrukt hij dat hij een rol op de achtergrond zal vervullen. De voormalig Ferrari-kopman wordt strategisch adviseur en treedt toe tot de Raad van Bestuur van het team.

“Ik kijk ernaar uit om onderdeel te worden van Pramac Racing”, aldus Brawn. “Motorsport draait uiteindelijk om mensen, samenwerking en de wil om steeds beter te worden. Ik hoop Paolo en het team te kunnen ondersteunen met de ervaring die ik in al die jaren heb opgedaan.”