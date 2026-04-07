Er lijkt zich een verrassende wending aan te dienen voor de toekomst van de Formule 1 in Nederland. Als het aan het TT Circuit Assen ligt, verdwijnt de sport na Zandvoort niet uit ons land – maar verhuist die simpelweg naar Drenthe.

2026 zal voorlopig het laatste jaar worden waarin de race in Zandvoort deelneemt op de F1-kalender. Nadien zal de Grand Prix in de badplaats verdwijnen, nadat de organisatie zelf besloot om de stekker eruit te trekken. Maar Assen ziet daarin kansen om mogelijk de race voor zichzelf te claimen. Die opvallende onthulling kwam op tafel bij Vandaag Inside, waar Johan Derksen met nieuws naar buiten kwam over de ambities in Assen. Volgens hem wordt er achter de schermen serieus werk gemaakt van een F1-overname.

Meer over GP Nederland 2026 Gekkenhuis verwacht in Zandvoort: laatste tickets zaterdag en zondag uitverkocht

Assen aast op Formule 1 na Zandvoort

“Bij de TT zijn ze er volop mee bezig om de Formule 1 naar Drenthe te halen zodra Zandvoort stopt”, stelt Derksen in het programma. “Het komt uiteindelijk neer op geld, maar ze hebben mij verzekerd dat het financieel haalbaar is.”

De plannen lijken dus concreter dan gedacht. Zeker nu de toekomst van Zandvoort nog altijd onderwerp van gesprek is, positioneert Assen zich nadrukkelijk als alternatief binnen Nederland.

‘Alle voorwaarden zijn aanwezig’

Volgens Derksen beschikt het TT Circuit bovendien al over een stevig fundament om de stap te zetten. “Ze zeggen dat ze eigenlijk alles al hebben”, klinkt het. “Er ligt een vliegveld in de buurt, de bereikbaarheid is goed en aan het circuit zelf hoeft nauwelijks iets aangepast te worden.”

Mocht het daadwerkelijk zover komen, dan zou de Formule 1 dus niet verdwijnen uit Nederland, maar simpelweg van kust naar binnenland verhuizen. Voorlopig blijft het bij plannen, maar in Assen lijken ze er alvast klaar voor.