Nederlandse GP blijft mogelijk: "Assen wil Zandvoort vervangen"

Nederlandse GP blijft mogelijk: "Assen wil Zandvoort vervangen"

Er lijkt zich een verrassende wending aan te dienen voor de toekomst van de Formule 1 in Nederland. Als het aan het TT Circuit Assen ligt, verdwijnt de sport na Zandvoort niet uit ons land – maar verhuist die simpelweg naar Drenthe.

2026 zal voorlopig het laatste jaar worden waarin de race in Zandvoort deelneemt op de F1-kalender. Nadien zal de Grand Prix in de badplaats verdwijnen, nadat de organisatie zelf besloot om de stekker eruit te trekken. Maar Assen ziet daarin kansen om mogelijk de race voor zichzelf te claimen. Die opvallende onthulling kwam op tafel bij Vandaag Inside, waar Johan Derksen met nieuws naar buiten kwam over de ambities in Assen. Volgens hem wordt er achter de schermen serieus werk gemaakt van een F1-overname.

Meer over GP Nederland 2026 Gekkenhuis verwacht in Zandvoort: laatste tickets zaterdag en zondag uitverkocht

Gekkenhuis verwacht in Zandvoort: laatste tickets zaterdag en zondag uitverkocht

2 apr

Assen aast op Formule 1 na Zandvoort

“Bij de TT zijn ze er volop mee bezig om de Formule 1 naar Drenthe te halen zodra Zandvoort stopt”, stelt Derksen in het programma. “Het komt uiteindelijk neer op geld, maar ze hebben mij verzekerd dat het financieel haalbaar is.”

De plannen lijken dus concreter dan gedacht. Zeker nu de toekomst van Zandvoort nog altijd onderwerp van gesprek is, positioneert Assen zich nadrukkelijk als alternatief binnen Nederland.

‘Alle voorwaarden zijn aanwezig’

Volgens Derksen beschikt het TT Circuit bovendien al over een stevig fundament om de stap te zetten. “Ze zeggen dat ze eigenlijk alles al hebben”, klinkt het. “Er ligt een vliegveld in de buurt, de bereikbaarheid is goed en aan het circuit zelf hoeft nauwelijks iets aangepast te worden.”

Mocht het daadwerkelijk zover komen, dan zou de Formule 1 dus niet verdwijnen uit Nederland, maar simpelweg van kust naar binnenland verhuizen. Voorlopig blijft het bij plannen, maar in Assen lijken ze er alvast klaar voor.

  • misstappen

    Posts: 3.508

    Ik las "Johan Derksen".. heb het einde van het artikel niet gehaald..

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 16:09
  • 919

    Posts: 4.215

    NEE!!!!

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 16:12
  • f(1)orum

    Posts: 9.934

    Tja, misschien dat de F1 dan kan dienen als voorprogramma van de MotoGP.....

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 16:16
  • zoefroef

    Posts: 1.696

    In assen hebben ze iddceen plan klaarliggen, in alle opzichten beter dan Zandvoort.

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 16:23
    • Erwinnaar

      Posts: 5.634

      Voor de huidige batterij f1 zou het zeker wat zijn.

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 16:50
  • Larry Perkins

    Posts: 64.139

    Johan Derksen in een polariserende, populistische ouwe clown uit het stenentijdperk, die af en toe best grappig is. Kijk er altijd weer van op dat er eencelligen zijn die zijn mening (onbewuste grappen) serieus nemen...

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 16:29
  • jd2000

    Posts: 7.646

    Eerlijk is eerlijk, Gêne en Derksen hebben van dommigheid en kroeg gebrabbel een verdienmodel gemaakt.. Please geen F1 op dit mooie circuit,anders hebben door faillissement ook geen MotoGP meer in de toekomst

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 16:47
  • Awesome

    Posts: 225

    Waarom zou je in godsnaam een F1 willen organiseren op Assen?
    Hou het lekker bij MotoGp.

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 17:11

1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

