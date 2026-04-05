Coulthard: 'Verstappen moet langer nadenken over pensioen'

Coulthard: 'Verstappen moet langer nadenken over pensioen'

Max Verstappen heeft de afgelopen maanden al een paar keer gehint naar een pensioen, maar volgens oud-coureur David Coulthard moet de viervoudig wereldkampioen wachten met een beslissing maken. Verstappen is allesbehalve tevreden met de huidige reglementen. 

Verstappen staat momenteel negende in het wereldkampioenschap en dat is absoluut niet de plek waar hij zich terug wil vinden. Het seizoen verloopt erg moeizaam tot nu toe en met één uitvalbeurt en meerdere pechmomenten moet de Nederlander nog hard aan de bak.

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

Verstappen moet nog niet met pensioen

In de Up to Speed-podcast vertelt Coulthard dat Verstappen nog niet moet stoppen. "Het grote verschil tussen rijden in de Formule 1 en in andere raceklassen is het salaris. Laten we eerlijk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat rijders op het hoogste niveau in de grootste kampioenschappen van Amerika goed worden betaald, maar hun loon komt niet in de buurt van de salarissen van Max Verstappen, Lewis Hamilton of Charles Leclerc. Ik zeg niet dat zij het voor het geld doen, maar je past je levensstijl aan aan wat je verdient. Er is wellicht een uitgebreider gesprek nodig dan alleen beslissen dat je niet meer graag doet wat je nu doet."

Toch denkt Naomi Schiff dat Verstappen het allang niet meer voor het geld hoeft te doen. "Er zijn zeker coureurs voor wie het prima is om gewoon hun loon te verdienen, en Max is daar zeker niet een van. Hij heeft waarschijnlijk al genoeg verdiend." 

Frustratie onder de coureurs is een groot probleem

Dat Verstappen wil stoppen, is absoluut geen goed teken voor de Formule 1. "Ik denk dat er zeker frustratie is bij de coureurs. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad, tijdens de tests en de races. Er moet duidelijk veel worden opgelost. Ik denk dat de FIA en de Formule 1 zich daar zeer van bewust zijn. De vraag is nu wat er kan worden ondernomen en hoe snel dat kan gebeuren."

"Ze zullen niet negeren wat Max Verstappen zegt. Ze willen iemand als hij niet verliezen en ook de interesse van de fans niet kwijtspelen. Ze moeten dus op een bepaalde manier reageren. We weten dat er al een kleine aanpassing aan de kwalificatie is gedaan, door te beperken hoeveel de batterij van de auto per ronde kan worden opgeladen. Welke andere veranderingen kunnen ze nog doorvoeren?"

Michael Schumacher

Posts: 2.270

Oke.

  • 4
  • 5 apr 2026 - 18:21
F1 Nieuws Max Verstappen David Coulthard Red Bull Racing

Reacties (19)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.654

    Warom zou Verstappen voor het geld in de F1 blijven als er geen plezier is te beleven, en dat je ver onder je kunnen rijd omdat de auto niet sneller is. Gelukkig heeft ie zijn eigen FT3 team ook nog.

    • + 2
    • 5 apr 2026 - 11:48
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.925

      Ik zou heel graag 'n jaar willen aanmodderen of 'n houten poot willen hebben voor 50.000.000 pingels hoor.

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 13:41
  • Wingleader

    Posts: 3.398

    Verstappen heeft het salaris niet nodig, ben ik van overtuigd. Het aanpassen van de regels gaat veel te lang duren met de huidige configuratie. Men kan niet veel veranderen ben ik bang. Nee we zitten vast aan dit yoyo rijden. Ik ben al afgehaakt, Verstappen gaat ook afhaken.

    • + 3
    • 5 apr 2026 - 12:06
  • Larry Perkins

    Posts: 64.128

    Are fans losing patience with F1? | Up To Speed
    (33,16 minuten)

    Over het salaris van Max vanaf minuut 3,45.

    https://youtu.be/I_PfUMkTRkc

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 13:25
  • SennaS

    Posts: 11.947

    De groten als schumi, lewis en fernando kozen niet voor de aller snelste auto bij hun overstap maar gingen een uitdaging aan om samen met een middenmoot team naar grote hoogtes te komen, na jarenlang te ploeteren. Dat is de spirit en getuigt van een race hart.

    • + 3
    • 5 apr 2026 - 14:58
  • Pietje Bell

    Posts: 34.158

    Gisteren postte iemand (vermoedelijk Kelly) het volgende:
    "Sophie organiseert een familielunch op Paasmaandag, en Kelly, P, Lily en Max zullen
    erbij zijn... het vliegtuig vertrekt om 9:30 uur en keert om 17:00 uur terug naar Monaco."

    Zojuist postte iemand die op de tafel van Christine de Massy de namen van Max en
    Kelly heeft ontdekt dat ze daar dus vandaag lunchen.
    Christine heeft met haar familie 1e kerstdag bij Max doorgebracht, dus dit zou wel
    eens kunnen kloppen.

    i.ibb.co/zVGWgR1h/(...)26-04-05-163941.png

    • + 0
    • 5 apr 2026 - 16:53
    • Pietje Bell

      Posts: 34.158

      Ik ben dus niet de enige die geen enkele naam kon ontdekken, haha.

      i.ibb.co/KzFzqFhp/(...)26-04-05-170741.png

      Ondertussen is Kelly's vriendin uit LA overgekomen en was gisteravond met Kelly een eindje aan het rijden in haar Topolino.

      imgur.com/0oxb7oU

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 17:21
    • Larry Perkins

      Posts: 64.128

      Eten ze een bloemenbak met de familielunch?
      In de jaren '40-'45 at men ook tulpenbollen, maar toen had men niets anders...

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 17:47
    • Pietje Bell

      Posts: 34.158

      Hahaha, ik dacht hetzelfde. Bovendien staan die borden volgens mij op de stoelen. Waar komt het eten dan te staan??? Of moeten ze voor de stoelen knielen om iets van hun bord te kunnen eten? En wat krijgen ze te eten? Vragen, vragen, vragen.

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 18:01
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.270

      Oke.

      • + 4
      • 5 apr 2026 - 18:21
    • Pietje Bell

      Posts: 34.158

      Vandaag hebben Victoria en haar gezin bij oma Fifi Pasen gevierd en de vraag is dan ook waarom Max met zijn gezin daar morgen pas naar toe gaat. Lijkt me een broodje aap verhaal, want dat is toch veel leuker met z'n allen. Tenzij ze het morgen nog een keer dunnetjes overdoen met z'n allen.

      i.ibb.co/fGdKN2MT/(...)26-04-05-184812.png

      i.ibb.co/21F6J7cZ/(...)26-04-05-184835.png

      Oma Sophie heeft eten laten komen. Dat ziet er lekker uit zeg!

      i.ibb.co/N6NQzXhM/(...)26-04-05-185029.png

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 18:58
    • Larry Perkins

      Posts: 64.128

      Oma Fifi - die vernoemd is naar de helaas vroeg afgemaakte Amerikaanse Pitbull Terriër van de familie - is langs één kant doof en daarom mag er maar één gezin tegelijk langskomen...

      Is die hele serie kinderen door Victoria geworpen?

      Eten: Die paashaas is geslacht toen die al in verre staat van ontbinding was...

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 19:46
    • Pietje Bell

      Posts: 34.158

      Beetje apart dat ze haar oma Fifi noemen, want zo noemden Kelly en P haar in het
      begin.
      Dat andere jongetje en meisje zijn van Victoria's vriend Tom zijn tweelingzus. Dat jongetje is op dezelfde dag als Luka (de oudste, 5 jaar) geboren en dat meisje 2 weken na Haily, bijna 2 jaar. Grappig.

      Vlnr: jongetje x, Luka, Lio, Haily en meisje x.

      i.ibb.co/fGdKN2MT/(...)26-04-05-184812.png

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 20:22
  • Pietje Bell

    Posts: 34.158

    En Max wordt alwéér oom! Kelly's zus Julia en haar man Daniel kondigden zojuist vanuit
    Santorini, Griekenland aan dat zij in verwachting zijn van hun eerste kind.
    Ze werden als eerste gefeliciteerd door Victoria, Kelly en Sophie.

    i.ibb.co/BKGyCMqT/(...)26-04-05-211053.png

    • + 0
    • 5 apr 2026 - 21:21

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
