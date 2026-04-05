Max Verstappen heeft de afgelopen maanden al een paar keer gehint naar een pensioen, maar volgens oud-coureur David Coulthard moet de viervoudig wereldkampioen wachten met een beslissing maken. Verstappen is allesbehalve tevreden met de huidige reglementen.

Verstappen staat momenteel negende in het wereldkampioenschap en dat is absoluut niet de plek waar hij zich terug wil vinden. Het seizoen verloopt erg moeizaam tot nu toe en met één uitvalbeurt en meerdere pechmomenten moet de Nederlander nog hard aan de bak.

Verstappen moet nog niet met pensioen

In de Up to Speed-podcast vertelt Coulthard dat Verstappen nog niet moet stoppen. "Het grote verschil tussen rijden in de Formule 1 en in andere raceklassen is het salaris. Laten we eerlijk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat rijders op het hoogste niveau in de grootste kampioenschappen van Amerika goed worden betaald, maar hun loon komt niet in de buurt van de salarissen van Max Verstappen, Lewis Hamilton of Charles Leclerc. Ik zeg niet dat zij het voor het geld doen, maar je past je levensstijl aan aan wat je verdient. Er is wellicht een uitgebreider gesprek nodig dan alleen beslissen dat je niet meer graag doet wat je nu doet."

Toch denkt Naomi Schiff dat Verstappen het allang niet meer voor het geld hoeft te doen. "Er zijn zeker coureurs voor wie het prima is om gewoon hun loon te verdienen, en Max is daar zeker niet een van. Hij heeft waarschijnlijk al genoeg verdiend."

Frustratie onder de coureurs is een groot probleem

Dat Verstappen wil stoppen, is absoluut geen goed teken voor de Formule 1. "Ik denk dat er zeker frustratie is bij de coureurs. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad, tijdens de tests en de races. Er moet duidelijk veel worden opgelost. Ik denk dat de FIA en de Formule 1 zich daar zeer van bewust zijn. De vraag is nu wat er kan worden ondernomen en hoe snel dat kan gebeuren."

"Ze zullen niet negeren wat Max Verstappen zegt. Ze willen iemand als hij niet verliezen en ook de interesse van de fans niet kwijtspelen. Ze moeten dus op een bepaalde manier reageren. We weten dat er al een kleine aanpassing aan de kwalificatie is gedaan, door te beperken hoeveel de batterij van de auto per ronde kan worden opgeladen. Welke andere veranderingen kunnen ze nog doorvoeren?"