Sky-analist haalt uit naar Aston Martin: "Kijk eens naar jezelf!"

Voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok is van mening dat Aston Martin moet stoppen met elkaar de schuld geven. Het seizoen loopt nog totaal niet voor Aston Martin en ze wijzen naar alles en iedereen, maar niet naar zichzelf. Chandhok vindt dat ze hiermee te ver gaan.

Aston Martin hoopte de gehele Formule 1-paddock te verrassen met een enorm sterke wagen, maar er is tot nu toe niets van waar gekomen. Lance Stroll heeft nog geen race uit kunnen rijden en Fernando Alonso is afgelopen weekend voor de eerste keer dit seizoen gefinisht. De Honda-krachtbronnen zorgen voor trillingen, en dat zorgt ervoor dat de auto soms amper te besturen is.

Het lukt niet

Volgens Chandhok moet het team er het beste van maken. "Ze hebben een goede ploeg mensen aangetrokken, hè? Wat kunnen ze eraan doen? Ze kunnen de motoren niet veranderen. Ze kunnen de tijd niet zomaar terugdraaien. Ze zitten er nu eenmaal middenin. Ze moeten gewoon proberen samen te werken."

Volgens Chandhok werkt samenwerken het beste in plaats van constant naar elkaar te wijzen. "Ze moeten proberen om niet met de vinger te wijzen, denk ik. Ze moeten een manier vinden om op een harmonieuze manier uit deze situatie te komen. En dat is niet makkelijk." Aston Martin en Honda hebben tot nu toe allesbehalve een gelukkig huwelijk. 

Het lukt niet

Chandhok heeft medelijden met Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll, die enorm veel geld heeft geïnvesteerd in de renstal. "Ik heb veel medelijden met Lawrence Stroll. Hij heeft enorm veel geld in dit project geïnvesteerd. Ze hebben een ongelooflijke fabriek gebouwd, een nieuwe windtunnel. Ze zijn deze weg ingeslagen, ze hebben zich gecommitteerd aan een nieuwe versnellingsbak, en het hele project was gericht op nieuwe reglementen, om ze van een middenvelder naar een topvijfteam te brengen. En dat is niet gelukt."

Toch gaat het de goede kant op, aldus Chandhok. "Ze beginnen de problemen te begrijpen. Elke week proberen ze iets anders om de trillingen te verminderen, want wij denken dat dat het grootste probleem is dat vanuit de motor komt, maar als het een fundamenteel ontwerp is dat in de motor is verwerkt, is het erg moeilijk om dat snel te veranderen. En ja, ze krijgen wel wat meer ontwikkeltijd voor die motor, maar ik heb begrepen dat het geen snelle veranderingen zullen zijn."

Regenrace

F1 Nieuws Karun Chandhok Aston Martin

Reacties (11)

  • DenniSNL1980

    Posts: 448

    "Medelijden met Stroll", dat is toch een uitspraak die ik nooit verwacht had te lezen.

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 15:02
    • Larry Perkins

      Posts: 63.998

      Medelijden met Stroll.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 15:47
    • Larry Perkins

      Posts: 63.998

      Oh, ik heb het nu al twee keer gelezen @DenniSNL1980...

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 15:49
    • Regenrace

      Posts: 2.539

      Medelijden met Stroll?
      De man die al 10 jaar zijn matig getalenteerde zoon een hand boven het hoofd houdt en van anderen eist dat ze zijn eigenhandig gecreëerde teamzwakte dubbel en dwars compenseren?

      De man die had kunnen weten dat de Honda race-afdeling zo ongeveer ontmanteld was maar kennelijk onvoldoende oppositie in eigen kring organiseerde om hem daarop te wijzen. Terwijl ie een prima motordeal met Mercedes in handen had.

      De man die zo visionair is dat ie ook de autofabriek maar niet op de rit krijgt.

      De man die moet weten dat alles en iedereen wegkopen al vaak genoeg is geprobeerd maar zelden leidt tot succes. Omdat er ook een diepgeworteld gevoel van verbondenheid voor nodig is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en dat niet met een zak geld geregeld kan worden.
      Dus, nou nee.

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 16:56
  • Larry Perkins

    Posts: 63.998

    "Chandhok heeft medelijden met Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll."

    Vind het vooral waardeloos voor Alonso, want voor hem verdwijnt de tijd...

    • + 3
    • 1 apr 2026 - 15:05
    • Pietje Bell

      Posts: 34.079

      Helemaal mee eens @Larry!

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 15:07
    • Tra893SDk

      Posts: 55

      Alonso heeft het helemaal aan zichzelf te danken dat hij in zijn betere jaren geen kans meer kreeg bij een goed team.

      De situatie waar hij nu in zich is gewoon gevolg van zijn gedrag. Dit heeft deels ook met tekortkomingen te maken (het is iemand die zelf niet weet waar hij geen verstand van herft) en daarmee minder verwijtbaar. Maar met zo veel ervaring had hij wat zeken eerder door moeten hebben.

      Verser is de tijd allang verlopen want hij is niet de Alonso meer die een WK kon winnen. Hij kan winnen van Stroll maar Ocon lukte niet.

      De realiteit van de huidige racerij is verder iets dat zich met vergrote stappen ontwikkeld heeft de afgelopen paar jaar. Couriers zijn veel beter dan een jaar of 10 terug. Op zich is dit logisch, maar je ziet nu ook de leeftijd overal flink naar beneden gaan.

      Dat coureurs als Alonso en Raikkonen, en misschien wel Hamilton (zit vooralsnog redelijk in de buurt van Leclerc) langer door kunnen gaan is leuk maar lijkt meer gebaseerd te zijn op naïviteit.

      Na begin 30 is het over in de top van de sport. Nu is F1 niet dit, en op het moment kun je met talent fyaieke gebrekken aardig compenseren als je geen verdere tekortkomingen hebt. Maar het komt er steeds dichter in de buurt van wat typische topsportoptimalisatie is.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 06:31
  • Larry Perkins

    Posts: 63.998

    Lawrence Stroll heeft geld in overvloed dus medelijden kun je beter hebben met mensen die (ver) onder de armoedegrens moeten leven.

    Bovendien is hij 'slachtoffer' van zijn eigen onkunde, Hij heeft enorm veel geld geïnvesteerd in de faciliteiten en infrastructuur, maar heeft niet beseft dat je veel F1-knowhow moet hebben om een succesvol team op te bouwen.
    Het domme is dat hij een perfect voorbeeld had in Dietrich Mateschitz. Toen hij besloot Jaguar over te nemen schakelde Mateschitz meteen experts (Marko, Horner, e.a.) in om zijn ideeën om te zetten in concrete plannen en die ook laten uitvoeren.

    Pa Stroll heeft dus veel leergeld betaald maar er niet veel van opgestoken...

    • + 2
    • 1 apr 2026 - 15:33
    • Tra893SDk

      Posts: 55

      Szafnauer, Whitmarsh, Krack, Cowell zijn een paar mensen die er zaten over de jaren sinds de transitie vanuit Force India. Dat zijn toch ervaren mensen?

      F1 in de tijd van de start van Red Bull was anders. Veel simpeler. Bovendien was Jaguar gewoon een heel groot team waar Force India gebouwd was op efficiëntie.

      De teams zijn nu ook veel groter dan toen. Dus of het RBR-prohect vandaag de dag herhaald zou kunnen worden is maar de vraag.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 06:19
  • John6

    Posts: 11.553

    Ik vindt dit wel mooi wat er nu aan de hand is bij AM dit bewijst weer eens dat je met heel veel geld niet alles kan kopen, Stroll dacht wel even de titels binnen te hengelen, die komt nu van een hele koude kermis thuis.

    De komende jaren hebben ze hier nog steeds last van, deze problemen die zei allemaal hebben los je niet zomaar even op.

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 17:40

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

