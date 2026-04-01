Voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok is van mening dat Aston Martin moet stoppen met elkaar de schuld geven. Het seizoen loopt nog totaal niet voor Aston Martin en ze wijzen naar alles en iedereen, maar niet naar zichzelf. Chandhok vindt dat ze hiermee te ver gaan.

Aston Martin hoopte de gehele Formule 1-paddock te verrassen met een enorm sterke wagen, maar er is tot nu toe niets van waar gekomen. Lance Stroll heeft nog geen race uit kunnen rijden en Fernando Alonso is afgelopen weekend voor de eerste keer dit seizoen gefinisht. De Honda-krachtbronnen zorgen voor trillingen, en dat zorgt ervoor dat de auto soms amper te besturen is.

Het lukt niet

Volgens Chandhok moet het team er het beste van maken. "Ze hebben een goede ploeg mensen aangetrokken, hè? Wat kunnen ze eraan doen? Ze kunnen de motoren niet veranderen. Ze kunnen de tijd niet zomaar terugdraaien. Ze zitten er nu eenmaal middenin. Ze moeten gewoon proberen samen te werken."

Volgens Chandhok werkt samenwerken het beste in plaats van constant naar elkaar te wijzen. "Ze moeten proberen om niet met de vinger te wijzen, denk ik. Ze moeten een manier vinden om op een harmonieuze manier uit deze situatie te komen. En dat is niet makkelijk." Aston Martin en Honda hebben tot nu toe allesbehalve een gelukkig huwelijk.

Medelijden met Stroll

Chandhok heeft medelijden met Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll, die enorm veel geld heeft geïnvesteerd in de renstal. "Ik heb veel medelijden met Lawrence Stroll. Hij heeft enorm veel geld in dit project geïnvesteerd. Ze hebben een ongelooflijke fabriek gebouwd, een nieuwe windtunnel. Ze zijn deze weg ingeslagen, ze hebben zich gecommitteerd aan een nieuwe versnellingsbak, en het hele project was gericht op nieuwe reglementen, om ze van een middenvelder naar een topvijfteam te brengen. En dat is niet gelukt."

Toch gaat het de goede kant op, aldus Chandhok. "Ze beginnen de problemen te begrijpen. Elke week proberen ze iets anders om de trillingen te verminderen, want wij denken dat dat het grootste probleem is dat vanuit de motor komt, maar als het een fundamenteel ontwerp is dat in de motor is verwerkt, is het erg moeilijk om dat snel te veranderen. En ja, ze krijgen wel wat meer ontwikkeltijd voor die motor, maar ik heb begrepen dat het geen snelle veranderingen zullen zijn."