Norris extreem kritisch: "Het maakt ze niets uit wat we vinden"

Norris extreem kritisch: "Het maakt ze niets uit wat we vinden"

Lando Norris is als vijfde geëindigd tijdens de Grand Prix. De regerend wereldkampioen is allesbehalve tevreden met de huidige stand van zaken in de Formule 1. De Brit is allesbehalve tevreden met de batterijen die in de nieuwe F1-bolides zitten. 

Norris startte de Grand Prix van Japan als vijfde en na een goede start stond hij op de derde positie. De wereldkampioen zakte langzaam terug en pitte net voor de safety car. Hierdoor zakte hij terug naar de achtste positie en wist hij uiteindelijk naar de vijfde positie te klimmen. 

Norris zal nooit over de batterijen praten

"Ik zal het nooit benoemen", zo is de wereldkampioen extreem kritisch op de batterijen tegenover Viaplay. De Brit blijft erg sarcastisch over de race in Japan. "Het was de beste race die ik ooit heb gezien." Buiten het verhaal van de batterij, die erg snel leegging bij Norris, was hij niet geheel ontevreden. 

De race van Norris was niet zó slecht als hij het benoemde, zo komt hij daar later ook op terug. "Het waren gewoon een paar positieve punten en een goede race van ons, want ik denk dat we wisten dat we waarschijnlijk niet hadden verwacht zo sterk te zijm, maar we zijn het hele weekend behoorlijk goed geweest en we weten dat er nog wat dingen aankomen die ons zullen helpen om nog iets sneller te gaan. Dus dat we nu al om dit soort posities strijden en dat we vandaag om de overwinning hebben gestreden, was heel goed." Voornamelijk zijn teamgenoot Oscar Piastri maakte kans op de overwinning. 

De coureurs hoeven het niet leuk te vinden

Norris is van mening dat de coureurs de Formule 1 niet leuk hoeven te vinden. "Het heeft eerlijk gezegd geen zin om het te zeggen. Het maakt niet uit wat we zeggen. Omdat het alleen maar uitmaakt of de fans ervan genieten. De coureurs hoeven het duidelijk niet leuk te vinden."

M@ximumOverdrive

Posts: 7.175

Ik kan me niet heugen dat zoveel kampioenen tegelijk kritisch zijn geweest op nieuwe regels

  • 10
  • 29 maa 2026 - 14:52
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Japan 2026

Reacties (10)

  • M@ximumOverdrive

    Posts: 7.175

    Ik kan me niet heugen dat zoveel kampioenen tegelijk kritisch zijn geweest op nieuwe regels

    • + 9
    • 29 maa 2026 - 14:52
    • hupholland

      Posts: 9.784

      ah, nu is Norris ineens natuurlijk wel een echte kampioen. Een kampioen die vandaag weer ver achter zn teamgenoot zat. Wat dat betreft ben ik meer geïnteresseerd in de mening van Piastri. De man met 7 titels (de helft van totaal 14 die de huidige coureurs samen hebben) vond het 2 weken geleden nog helemaal geweldig. Maar was na vandaag misschien ook wat minder enthousiast.
      En 4-voudig kampioen Verstappen vond een paar weken geleden nog dat coureurs maar uit de pits moesten starten toen McLaren aandroeg dat de starts wellicht voor problemen zouden gaan zorgen. Kortom, zo eensgezind zijn ze niet en veiligheid is vaak alleen maar een zorg als dat zo uitkomt.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 15:08
    • Stoffelman

      Posts: 6.311

      Ze zijn wel kritisch, maar niet allemaal om dezelfde reden.
      En zolang ze winnen verstomd hun kritiek.
      Het lijkt wel op een competitie.

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 15:17
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.043

      @HH
      Net als Leclerc vond Hamilton het 'gevecht' dat zij in China hadden leuk, het speelkwartier, zeg maar. Niet de wijze waarop sinds '26 geracet dient te worden...

      • + 3
      • 29 maa 2026 - 15:20
    • Smock

      Posts: 318

      Hup Holland: wie heeft gezegd dat Norris nooit een echte kampioen is geweest? Oja, ook dit jaar zal Norris weer gewoon boven Piastri eindigen, en nee; niet omdat Piastri tegengewerkt wordt door McLaren

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 15:23
  • Erik FW34

    Posts: 3.862

    Beetje vreemde insteek. Lijkt mij dat iedereen het leuk moet vinden, ook de coureurs. Ik hoef geen show, ik wil echt racen zien.

    • + 3
    • 29 maa 2026 - 15:05
  • Skoda F1

    Posts: 610

    Ja genieten man! Al doe je het niet voor je zelf doe het voor andere die het wel leuk vinden..

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 15:08
  • OrangeArrows

    Posts: 3.368

    Er gaat en zeker nog wel dingen worden aangepast dit of volgend jaar. Denk dat de FIA ook wel beseft dat de uitwerking van de nieuwe regels niet het gewenste resultaat oplevert ook al gaan ze dat niet openlijk toegeven. Dominantie Mercedes, klagende coureurs die niet voluit kunnen racen, clipping wat voor gevaarlijke situaties zorgt enzovoort.

    • + 1
    • 29 maa 2026 - 15:24
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.254

    Gewoon terug gaan naar 70/30 verhouding. 70%=brandstof. Maar de f1 en fom denken alleen maar aan hun imago voor onze linkse rakkers helaas.

    • + 1
    • 29 maa 2026 - 15:42
  • Skimi

    Posts: 1.111

    Fomule1 moet vrezen voor een Indycar situatie waarbij coureurs niet meer naar de F1 willen ivm de huidige regelgeving. Natuurlijk zijn de salarissen en exposure nog wel groot maar de echte glans van coureur zijn is eraf

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 16:06

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.445
  • Podiums 44
  • Grand Prix 154
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

