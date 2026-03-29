Lando Norris is als vijfde geëindigd tijdens de Grand Prix. De regerend wereldkampioen is allesbehalve tevreden met de huidige stand van zaken in de Formule 1. De Brit is allesbehalve tevreden met de batterijen die in de nieuwe F1-bolides zitten.

Norris startte de Grand Prix van Japan als vijfde en na een goede start stond hij op de derde positie. De wereldkampioen zakte langzaam terug en pitte net voor de safety car. Hierdoor zakte hij terug naar de achtste positie en wist hij uiteindelijk naar de vijfde positie te klimmen.

Norris zal nooit over de batterijen praten

"Ik zal het nooit benoemen", zo is de wereldkampioen extreem kritisch op de batterijen tegenover Viaplay. De Brit blijft erg sarcastisch over de race in Japan. "Het was de beste race die ik ooit heb gezien." Buiten het verhaal van de batterij, die erg snel leegging bij Norris, was hij niet geheel ontevreden.

De race van Norris was niet zó slecht als hij het benoemde, zo komt hij daar later ook op terug. "Het waren gewoon een paar positieve punten en een goede race van ons, want ik denk dat we wisten dat we waarschijnlijk niet hadden verwacht zo sterk te zijm, maar we zijn het hele weekend behoorlijk goed geweest en we weten dat er nog wat dingen aankomen die ons zullen helpen om nog iets sneller te gaan. Dus dat we nu al om dit soort posities strijden en dat we vandaag om de overwinning hebben gestreden, was heel goed." Voornamelijk zijn teamgenoot Oscar Piastri maakte kans op de overwinning.

De coureurs hoeven het niet leuk te vinden

Norris is van mening dat de coureurs de Formule 1 niet leuk hoeven te vinden. "Het heeft eerlijk gezegd geen zin om het te zeggen. Het maakt niet uit wat we zeggen. Omdat het alleen maar uitmaakt of de fans ervan genieten. De coureurs hoeven het duidelijk niet leuk te vinden."