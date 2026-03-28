Ook Charles Leclerc lijkt geen grote fan te zijn van de huidige Formule 1-regels. De Monegaskische Ferrari-coureur stond bekend als een echte kwalificatiespecialist, maar onder de huidige reglementen lijkt die skill nutteloos te zijn. Na het mislopen van de pole position in Japan, barstte Leclerc in woede uit.

Leclerc leek zich vandaag te kunnen mengen in de strijd om de pole position. De Monegask daagde Mercedes-coureurs Andrea Kimi Anonelli en George Russell uit, en begon goed aan zijn laatste vliegende ronde in de kwalificatie. In de eerste sector noteerde Leclerc een paarse tijd, maar later in de ronde maakte hij een foutje waardoor hij veel tijd verloor en de pole op zijn buik kon schrijven.

Hoe reageerde Leclerc op de situatie?

Na afloop van de kwalificatie barstte Leclerc in woede uit over de boordradio. Scheldend richtte hij zich tot zijn team: "Ik kan deze kwalificatie echt niet uitstaan! Het is een fucking grap! Ik ga veel sneller door de bochten, ik ga vroeger op het gas en dan verlies ik weer alles op het rechte stuk! Het is echt absurd!"

Wat is er allemaal veranderd?

Leclerc was in de voorgaande jaren een coureur die het verschil kon maken in de kwalificaties. Zelfs in mindere auto's wist hij regelmatig de snelste tijd te noteren, maar dit jaar lijkt het spectaculaire spel van de kwalificatie te zijn veranderd. De coureurs kunnen door de grote invloed van de batterijen niet meer voluit gaan. Hij stelde in China al dat risico nemen zich niet langer uitbetaalt in de kwalificatie.

De FIA had door dat er iets moest veranderen, en ze hebben ingegrepen bij de laadcapaciteit bij het terugwinnen van energie. Deze is verlaagd van 9 naar 8 megajoule, maar dat leek nauwelijks effect te hebben in de sessie van vandaag.

Waar eindigde Leclerc?

Leclerc sloot de kwalificatie uiteindelijk af op een teleurstellende vierde plaats, met een achterstand van 0,627 seconden op de poletijd van Antonelli. De teleurstelling was dan ook zeer groot bij Ferrari en Leclerc, die moeten hopen op een geweldige start in de race.