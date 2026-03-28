Leclerc krijgt enorme woede-uitbarsting: "Het is een fucking grap!"

Ook Charles Leclerc lijkt geen grote fan te zijn van de huidige Formule 1-regels. De Monegaskische Ferrari-coureur stond bekend als een echte kwalificatiespecialist, maar onder de huidige reglementen lijkt die skill nutteloos te zijn. Na het mislopen van de pole position in Japan, barstte Leclerc in woede uit.

Leclerc leek zich vandaag te kunnen mengen in de strijd om de pole position. De Monegask daagde Mercedes-coureurs Andrea Kimi Anonelli en George Russell uit, en begon goed aan zijn laatste vliegende ronde in de kwalificatie. In de eerste sector noteerde Leclerc een paarse tijd, maar later in de ronde maakte hij een foutje waardoor hij veel tijd verloor en de pole op zijn buik kon schrijven.

Meer over Charles Leclerc Leclerc verandert van mening over nieuwe auto's: "Eigenlijk..."

Leclerc verandert van mening over nieuwe auto's: "Eigenlijk..."

15 maa
 Ferrari door de mangel gehaald: "Hebben een overwinning weggegooid"

Ferrari door de mangel gehaald: "Hebben een overwinning weggegooid"

22 maa

Hoe reageerde Leclerc op de situatie?

Na afloop van de kwalificatie barstte Leclerc in woede uit over de boordradio. Scheldend richtte hij zich tot zijn team: "Ik kan deze kwalificatie echt niet uitstaan! Het is een fucking grap! Ik ga veel sneller door de bochten, ik ga vroeger op het gas en dan verlies ik weer alles op het rechte stuk! Het is echt absurd!"

Wat is er allemaal veranderd?

Leclerc was in de voorgaande jaren een coureur die het verschil kon maken in de kwalificaties. Zelfs in mindere auto's wist hij regelmatig de snelste tijd te noteren, maar dit jaar lijkt het spectaculaire spel van de kwalificatie te zijn veranderd. De coureurs kunnen door de grote invloed van de batterijen niet meer voluit gaan. Hij stelde in China al dat risico nemen zich niet langer uitbetaalt in de kwalificatie.

De FIA had door dat er iets moest veranderen, en ze hebben ingegrepen bij de laadcapaciteit bij het terugwinnen van energie. Deze is verlaagd van 9 naar 8 megajoule, maar dat leek nauwelijks effect te hebben in de sessie van vandaag.

Waar eindigde Leclerc?

Leclerc sloot de kwalificatie uiteindelijk af op een teleurstellende vierde plaats, met een achterstand van 0,627 seconden op de poletijd van Antonelli. De teleurstelling was dan ook zeer groot bij Ferrari en Leclerc, die moeten hopen op een geweldige start in de race.

F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Japan 2026

Reacties (16)

  • Roodkapje

    Posts: 135

    Charles, wat zei Max in 2023?

    • + 5
    • 28 maa 2026 - 12:18
    • RH

      Posts: 779

      Hetzelfde wat de rest ook zei, alleen is daar niet naar geluisterd. Het binnenhalen van Audi, Ford en GM was belangeijker, al begrijp ik hun interesse hierin niet.

      Blijkbaar moet je echt in opstand komen

      • + 6
      • 28 maa 2026 - 12:21
  • Mrduplex

    Posts: 1.726

    Zo!! De echte coureurs kunnen zich niet meer inhouden!
    Heerlijk!
    Wat een blamage is dit geworden zeg!

    • + 14
    • 28 maa 2026 - 12:18
    • Roodkapje

      Posts: 135

      Ze weten het nog redelijk te verbloemen met de beelden op tv maar als je de sessie op de onboards gaat kijken dan hoop je dat iemand 5 minuten een kussen op je hoofd drukt.

      • + 4
      • 28 maa 2026 - 12:20
  • Wingleader

    Posts: 3.388

    Men heeft een geweldige klasse vermoord met de introductie van de hybride systemen. Vroeger was niet alles beter, maar F1 zeker wel.

    • + 10
    • 28 maa 2026 - 12:23
    • NicoS

      Posts: 20.455

      Nee hoor, ik lees dat de echte olldschool fans het fantastisch vinden, dus die coureurs moeten niet zeuren, het is geweldig!

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 12:26
    • Roodkapje

      Posts: 135

      Meen je niet Nicos

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 12:27
    • Skoda F1

      Posts: 604

      Ik zit ernaar te kijken en lees vervolgens ook dat de fans het helemaal geweldig vinden! En denk bij mezelf: Nu wordt ik dus echt oud. .

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 12:31
    • NicoS

      Posts: 20.455

      Nee natuurlijk vinden de echte fans het niets, want als je dit leuk vindt dan snap je niet wat racen is.
      Maar er zijn mensen die het prachtig vinden, snap het ook niet, maar het zal wel.

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 12:33
    • Snelrondje

      Posts: 8.966

      Ach, er is een groepje dat zo gefrustreerd is op Max fans dat het racen zelfs opgeofferd mag worden om hen dwars te zitten. Past wel bij de huidige tijd van korte lontjes en gebrek aan humor.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 12:51
    • F1jos

      Posts: 5.113

      De Netflix fans vinden het geweldig, hun voorkeur gaan naar geen lawaai en de drama van nep racen

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 12:58
  • jd2000

    Posts: 7.638

    Moet zeggen dat bij mij na ongeveer 56 jaar de behoefte om races te kijken en te bezoeken de animo drastisch is afgenomen. Gewoon ronduit belachelijk dat je na een perfecte snelle bocht afgestraft wordt op het rechte stuk met minder vermogen. Als je dat leuk vindt be my guest. Het fijne is dat ik door het kijken van samenvattingen meer slaapuren maakt en meer vrije tijd hebt,

    • + 6
    • 28 maa 2026 - 12:25
    • Snork

      Posts: 22.407

      Ik ben een F1 fan vanaf 1986, ik was toen 14 jaar oud. Altijd de F1 op de voet gevolgd en ook wel kritisch geweest op veranderingen, zoals de introductie van active suspension, wat een enorm gat trok met minder kapitaalkrachtige teams, of de overgang van V8 naar V6-hybrid.
      Ik was blij dat Max in de F1 kwam, en ik ben sinds vorig jaar ook met extra interesse naar Antonelli aan het kijken. En die doet het dit jaar erg goed.
      Maar: ik kan deze manier van racen niet aanzien. Ik vind er echt geen zak aan, ondanks dat Kimi het geweldig doet. Het is zoals Charles Leclerc het zegt een “joke”. Inhalen omdat de één meer energie dan de ander heeft, topsnelheden die van 325 km/u terugvallen naar 270
      Km/u door superclipping. Waar zit ik nog naar te kijken?
      Ik heb dit jaar meer tijd voor andere zaken en kijk alleen nog de samenvattingen van de races. Dan heb ik al genoeg gezien.
      Jammer, maar helaas.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 12:56
  • Nomar

    Posts: 854

    Wat is het nu Charles? De ene keer vind je het toch wel prima en vermakelijk en nu is het weer een f#cking grap, neem eens een standpunt in.

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 12:26
    • NicoS

      Posts: 20.455

      Komt omdat de circuits verschillend zijn, en op sommige circuits het nog enigszins acceptabel is, maar dit rijders circuit is ongeschikt voor deze auto’s.
      En omdat de FIA de coureurs op de vingers heeft getikt om niet negatief te praten over de sport, maar echte coureurs zullen uiteindelijk hun mond niet houden.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 12:46
    • Spearhead

      Posts: 470

      Het enige leuke waar Charles naar refereerde toen hij zei dat het wel best leuk racen was, waren de gevechten met Hamilton. Hij had het volgens mij niet op de huidige regels. Ik kan me trouwens moeilijk voorstellen dat er effectief coureurs zijn die deze regels echt leuk vinden.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 12:49

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.706
  • Podiums 51
  • Grand Prix 175
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

