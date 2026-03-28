user icon
icon

Hamilton plaatst vraagtekens bij dominantie van Mercedes

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Het team van Mercedes leek vandaag even te wankelen in de kwalificatie op het circuit van Suzuka, maar Andrea Kimi Antonelli wist toch de pole te pakken. Ferrari-coureur Lewis Hamilton moest veel tijd toegeven, maar hij twijfelt of alles wel eerlijk verloopt. Hij vertrouwt de motor van Mercedes niet.

Het team van Mercedes heerst onder de nieuwe Formule 1-regels, en ze lijken het enige team te zijn dat dit regelpakket leuk vindt. Ze hebben een sterke motor gebouwd, en lijken iedereen de baas te zijn. Veel andere coureurs zijn klaar met de regels, terwijl ook het voordeel van Mercedes in twijfel wordt getrokken.

Kleurt Mercedes buiten de lijntjes?

De Duitse renstal rijdt immers rond met een controversiële motor. Hamilton weet dat er zal worden gesproken over de regels, maar laat aan de internationale media weten dat er misschien meer speelt: "Ik verwacht niet veel van die meetings. Ik hoop wel dat er wat veranderingen aan zitten te komen, want er zijn op het gebied van performance natuurlijk wel wat verschillen. We vertrouwen de motor van Mercedes vooral niet. Wat dat precies is, of het aan de turbo ligt, of aan iets anders, dat weet ik niet. Maar ik heb er geen hoge verwachtingen van."

Geen hoge verwachtingen?

Het zou volgens Hamilton ook verkeerd zijn als hij nu ineens wél gaat zeggen dat hij kan vechten met Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen wil zo realistisch mogelijk blijven: "Met zoveel koks in de keuken, is de kans natuurlijk niet zo heel erg groot dat we niet tot een goede uitkomst komen."

Hoe groot was de achterstand van Hamilton?

De pole in Japan werd gepakt door Antonelli, die zelfs een voorsprong van 0,298 seconden had op zijn teamgenoot Russell. Hamilton had het zelf veel zwaarder, en hij bleef zelf haken op de zesde plaats. De Britse Ferrari-coureur moest 0,789 seconden toegeven op de poletijd van Antonelli. Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc leek heel even kans te maken op de pole, maar kwam door een foutje niet verder dan de vierde tijd.

Rimmer

Posts: 13.197

Gewoon lekker genieten Lewis. Dit waren toch de leukste auto’s ooit? Of is P6 en achter Charles nu ineens niet leuk meer? Met die auto’s en power units is niks mis hoor, ook die van Mercedes niet. Die zijn alleen een stukje beter. Maar ja, Mercedes is niet voor niets al decennia in vrijwel al... [Lees verder]

  • 7
  • 28 maa 2026 - 16:28
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari Mercedes GP Japan 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.197

    Gewoon lekker genieten Lewis. Dit waren toch de leukste auto’s ooit? Of is P6 en achter Charles nu ineens niet leuk meer? Met die auto’s en power units is niks mis hoor, ook die van Mercedes niet. Die zijn alleen een stukje beter. Maar ja, Mercedes is niet voor niets al decennia in vrijwel alle raceklassen actief. Wat die ervaring en kennis oplevert zien we dit jaar. Jij wilde naar Ferrari dus lekker genieten en niet zeuren.

    • + 7
    • 28 maa 2026 - 16:28
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.234

      Als coureur kun je genieten, en constructieve feedback geven hoe je als team vooruit komt. Net zoals dat je als coureur kunt genieten van gevechten, en kritiek kunt leveren op reglementen. Het is niet logisch te stellen dat leuk vinden = geen kritiek of leuk vinden = stoppen met ontwikkelen.

      Als we jouw idee door zouden trekken, dan kan geen enkel persoon/coureur/team zich meer ontwikkelen op het moment dat hij/zij heeft uitgesproken iets leuk te vinden. Dat is volgens mij niet realistisch.

      Niet of of, maar en en.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 17:22
  • Pietje Bell

    Posts: 33.954

    Formula 1
    @F1
    Kimi Antonelli secures the @pirellisport
    Pole Position Lap in Japan! 😮‍💨

    Let's ride onboard with the Mercedes driver for his lap of the iconic Suzuka 🤩👇

    #F1 #JapaneseGP

    This is not a full onboard lap; it cuts to external shots before 130R to avoid showing
    super clipping and speed loss due to energy management regulations.     !!!

    x.com/F1/status/2037861761630503293

    Eén van de reacties:
    dystainak
    @dystainak
    AHAHAHAHA cutting to the offboard to avoid showing the engine clipping.
    This sport has become an embarrassment.

    Btw, please don’t block me since I know you guys love your censorship.
    That wouldn’t really be “fan focused” like you claim you are.

    AHAHAHAHA, overschakelen naar de offboard-camera om de motor niet in beeld
    te brengen. Deze sport is een schande geworden.

    Trouwens, blokkeer me alsjeblieft niet, want ik weet dat jullie dol zijn op censuur.
    Dat zou niet echt "fangericht" zijn, zoals jullie beweren.

    x.com/dystainak/status/2037862104569422279

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 16:34
  • Pleen

    Posts: 874

    Lewis baalt enorm dat hij nu zijn 8e F1-titel wederom misloopt.

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 16:37
    • 919

      Posts: 4.103

      De plotse opleving van #TeamLH zal dan ook kortdurend zijn.

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 16:43
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.549

    Morgen wat duels met Leclerc en je hebt je weer geamuseerd.

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 16:45
  • racepace1

    Posts: 660

    We gaan het zien..... binnenkort

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 17:34
  • Patrace

    Posts: 6.609

    Goh, ik heb Hamilton niet over de Mercedes motor gehoord toen hij er zelf meerdere wereldtitels mee aan elkaar reeg.

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 17:44
    • ILMOP

      Posts: 1.248

      Precies! Ik neem zijn geklaag en dat van andere rijders daarom niet serieus. Ze beginnen allemaal te miepen zodra ze niet meer voorin het veld rijden.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 17:53

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.566
  • Podiums 133
  • Grand Prix 234
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar