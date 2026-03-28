Het team van Mercedes leek vandaag even te wankelen in de kwalificatie op het circuit van Suzuka, maar Andrea Kimi Antonelli wist toch de pole te pakken. Ferrari-coureur Lewis Hamilton moest veel tijd toegeven, maar hij twijfelt of alles wel eerlijk verloopt. Hij vertrouwt de motor van Mercedes niet.

Het team van Mercedes heerst onder de nieuwe Formule 1-regels, en ze lijken het enige team te zijn dat dit regelpakket leuk vindt. Ze hebben een sterke motor gebouwd, en lijken iedereen de baas te zijn. Veel andere coureurs zijn klaar met de regels, terwijl ook het voordeel van Mercedes in twijfel wordt getrokken.

Kleurt Mercedes buiten de lijntjes?

De Duitse renstal rijdt immers rond met een controversiële motor. Hamilton weet dat er zal worden gesproken over de regels, maar laat aan de internationale media weten dat er misschien meer speelt: "Ik verwacht niet veel van die meetings. Ik hoop wel dat er wat veranderingen aan zitten te komen, want er zijn op het gebied van performance natuurlijk wel wat verschillen. We vertrouwen de motor van Mercedes vooral niet. Wat dat precies is, of het aan de turbo ligt, of aan iets anders, dat weet ik niet. Maar ik heb er geen hoge verwachtingen van."

Geen hoge verwachtingen?

Het zou volgens Hamilton ook verkeerd zijn als hij nu ineens wél gaat zeggen dat hij kan vechten met Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen wil zo realistisch mogelijk blijven: "Met zoveel koks in de keuken, is de kans natuurlijk niet zo heel erg groot dat we niet tot een goede uitkomst komen."

Hoe groot was de achterstand van Hamilton?

De pole in Japan werd gepakt door Antonelli, die zelfs een voorsprong van 0,298 seconden had op zijn teamgenoot Russell. Hamilton had het zelf veel zwaarder, en hij bleef zelf haken op de zesde plaats. De Britse Ferrari-coureur moest 0,789 seconden toegeven op de poletijd van Antonelli. Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc leek heel even kans te maken op de pole, maar kwam door een foutje niet verder dan de vierde tijd.