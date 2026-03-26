Nieuwe statement van Honda belooft weinig goeds voor Aston Martin

Het team van Aston Martin hoopt dit weekend in Japan iets beter voor de dag te komen. De Britse renstal kampt al het hele seizoen met hardnekkige problemen, die mede worden veroorzaakt door de krachtbronnen van Honda. Bij de Japanse autobouwer komen ze nu met een update, maar die klinkt niet heel hoopgevend.

Aston Martin begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Met technisch meesterbrein Adrian Newey aan het roer en de fabrieksdeal met Honda, die successen kenden met Red Bull, leken alle ingrediënten voor een topjaar in huis te zijn gehaald. Al snel werd duidelijk dat het geen bruidstaart werd, maar een mislukt gebakje. De Honda-motor veroorzaakt trillingen waardoor de coureurs veel last krijgen van hun ledematen. Ze waren dan ook niet in staat om de races uit te rijden.

Wat is de situatie bij Honda?

In hun thuisland Japan hoopt Honda op een goed resultaat van Aston Martin. Het lijkt ijdele hoop te zijn, want Honda-kopstuk Shintaro Orihara klonk niet bepaald positief tijdens zijn perspraatje in Suzuka: "Hoe zal ik het zeggen... We kunnen ons niet verbeteren, we kunnen de performance-specificaties niet verbeteren, maar we hebben wel veel data verzameld in China."

"We hebben het geanalyseerd en zijn daarmee aan de slag gegaan in de simulator om onze strategie voor het managen van de energie te verbeteren. Dus we hebben het toegepast voor Suzuka... Nogmaals, ik kan geen specifieke cijfers geven, maar we hebben vertrouwen."

Kan Aston Martin de race uitrijden?

Wat ze precies hebben verbeterd, is de vraag. Orihara denkt in ieder geval dat Lance Stroll en Fernando Alonso de finishvlag mogelijk gaan zien: "Als we kijken naar de betrouwbaarheid van de batterij, dan hebben we in de eerste en de tweede race van het seizoen progressie geboekt. Dus vanuit dat opzicht hebben we er vertrouwen in dat we kunnen finishen."

Maar het is geen grote goednieuwsshow: "Als we kijken naar hoe het zit met de regels, dan kunnen we wat aanpassen met het oog op de betrouwbaarheid. Het is lastig om over een plan te praten, maar als het moet, dan kan het. Het is allemaal lastig te zeggen, maar we zien het wel in Miami."

Waar is Alonso?

Stroll en Alonso zijn in Australië en China nog niet in staat geweest om te finishen. Alonso sloeg vandaag de mediadag in Suzuka over vanwege de geboorte van zijn eerste kind, het is de verwachting dat hij zich morgen meldt in Japan.

  • f(1)orum

    Posts: 9.818

    "Het is lastig om over een plan te praten, maar als het moet, dan kan het. Het is allemaal lastig te zeggen, maar we zien het wel in Miami."
    Euh...

    • + 1
    • 26 maa 2026 - 16:11
  • The Wolf

    Posts: 442

    Nou meneertje Orihara klinkt wel heel erg overambitieus

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 16:27

