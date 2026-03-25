De nieuwe Formule 1-regels hebben in de afgelopen weken voor de nodige discussies gezorgd. Coureurs zoals Max Verstappen zijn zeer kritisch, en stellen dat dit niets met racen te maken heeft. Mercedes-teambaas Toto Wolff kan niets met deze kritiek, en stelt dat negentig procent van de fans dol is op de nieuwe regels.

In de Formule 1 is dit jaar veel veranderd, en dat valt niet even goed bij iedereen. Max Verstappen is geen fan van het feit dat de batterij een grote rol is gaan spelen bij het racen. Hij stelde dat de Formule 1 nu een soort 'Formule E op steroïden' is geworden en dat het een soort Mario Kart is. Veel coureurs schaarden zich achter Verstappen, terwijl ook fans kritische reacties achterlieten op sociale media.

Wat is de mening van Wolff?

Mercedes-teambaas Toto Wolff is wél fan, ook omdat zijn team nu dominant is. Als er in een interview met OE24 wordt gesteld dat veel mensen klagen, slaat Wolff terug: "Niet iedereen klaagt. Een paar coureurs hebben gewoon wat problemen met het nieuwe complexe elektronische managementsysteem. De belangrijkste groep blijft de fans, en meer dan negentig procent vindt dat we nu vermakelijke races hebben. Ze zijn vermakelijk en spannend."

Waar Wolff deze cijfers vandaan haalt, is niet helemaal duidelijk. In de afgelopen weken waren er juist veel klagende fans te zien op sociale media, terwijl het team van Mercedes een klasse apart lijkt te zijn.

Luisteren naar de fans?

Als er wordt gesteld dat de Formule 1 beter bij het oude had kunnen blijven, reageert Wolff weer fel: "In de sport moet je altijd evolueren. Je moet respect hebben voor beide kanten: je hebt de meer traditionele mensen die willen dat de sport blijft zoals die was. Aan de andere kant staan de nieuwe fans die zeggen: 'We vinden dit prima en het moet ook zo blijven.' We moeten evalueren wat het beste is voor de sport en haar fans. Op dit moment zien we wel een duidelijke richting."