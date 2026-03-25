Wolff hekelt kritiek op F1-regels: "90 procent van de fans vindt het leuk!"

De nieuwe Formule 1-regels hebben in de afgelopen weken voor de nodige discussies gezorgd. Coureurs zoals Max Verstappen zijn zeer kritisch, en stellen dat dit niets met racen te maken heeft. Mercedes-teambaas Toto Wolff kan niets met deze kritiek, en stelt dat negentig procent van de fans dol is op de nieuwe regels.

In de Formule 1 is dit jaar veel veranderd, en dat valt niet even goed bij iedereen. Max Verstappen is geen fan van het feit dat de batterij een grote rol is gaan spelen bij het racen. Hij stelde dat de Formule 1 nu een soort 'Formule E op steroïden' is geworden en dat het een soort Mario Kart is. Veel coureurs schaarden zich achter Verstappen, terwijl ook fans kritische reacties achterlieten op sociale media.

Wat is de mening van Wolff?

Mercedes-teambaas Toto Wolff is wél fan, ook omdat zijn team nu dominant is. Als er in een interview met OE24 wordt gesteld dat veel mensen klagen, slaat Wolff terug: "Niet iedereen klaagt. Een paar coureurs hebben gewoon wat problemen met het nieuwe complexe elektronische managementsysteem. De belangrijkste groep blijft de fans, en meer dan negentig procent vindt dat we nu vermakelijke races hebben. Ze zijn vermakelijk en spannend."

Waar Wolff deze cijfers vandaan haalt, is niet helemaal duidelijk. In de afgelopen weken waren er juist veel klagende fans te zien op sociale media, terwijl het team van Mercedes een klasse apart lijkt te zijn.

Luisteren naar de fans?

Als er wordt gesteld dat de Formule 1 beter bij het oude had kunnen blijven, reageert Wolff weer fel: "In de sport moet je altijd evolueren. Je moet respect hebben voor beide kanten: je hebt de meer traditionele mensen die willen dat de sport blijft zoals die was. Aan de andere kant staan de nieuwe fans die zeggen: 'We vinden dit prima en het moet ook zo blijven.' We moeten evalueren wat het beste is voor de sport en haar fans. Op dit moment zien we wel een duidelijke richting."

Joeppp

Posts: 8.447

  • Starscreamer

    Posts: 1.421

    Het ziet er wel als een sensatie uit.
    Maaaaaaar............ alleen Mercedes heeft het echt goed voor elkaar
    En later remmen dan je tegenstander om zodoende voor te blijven heeft geen enkel zin.
    Je tegenstander remt 100 meter eerder waardoor hij de batterij heeft opgeladen en met een power knopje jou voorbij raast alsof het niks is.

    Ik moet nog enorm wennen en wil mijzelf niet die bij die 90% scharen.

    • + 9
    • 25 maa 2026 - 14:14
    • dutchiceman

      Posts: 5.589

      Je kan ook later remmen omdat veel langzamer rijdt 😂😂😂

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 15:36
  • NicoS

    Posts: 20.418

    Het is maar net aan welke fans je het vraagt…;)
    Natuurlijk zal Toto dit van de daken schreeuwen, hij heeft totaal geen belang bij wat men vind.
    Ik begrijp hem volkomen, maar neem wat hij zegt met een korreltje zout.

    • + 10
    • 25 maa 2026 - 14:14
    • HermanInDeZon

      Posts: 969

      De meningen hier mag je dan net zo goed met een korreltje zout nemen aangezien ge even gekleurd zijn (niet door het succes van Mercedes maar door de mening van de rijder die hier de grootste fanbase heeft)

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 14:15
    • NicoS

      Posts: 20.418

      Heeft George de grootste fanbase?
      OMG, dan is het wel erg gesteld met de huidige F1 fans..

      • + 7
      • 25 maa 2026 - 14:18
    • Joeppp

      Posts: 8.447

      De meningen hier zijn toch wel compleet anders dan van Wolf. Niemand die hier schrijft heeft grote belangen in de F1 en er is ook geen geld mee gemoeid. Hier schrijven alleen fans die een leuk F1 weekend willen hebben. En met hier bedoel ik de fans terwijl er hier natuurlijk ook gewoon veel trolletjes zitten die discussies hier belangrijker vinden dan een wedstrijd op de baan maar die zijn er makkelijk uit te filteren. Ik ben nog niemand tegen gekomen die de nieuwe regels een verbetering vonden of vinden wel heeeeel veel mensen die het verschrikkelijk vinden wat er is gebeurt en een groep die het allemaal niks uitmaakt en gewoon vermaakt wil worden zoals in de Truman show, komt er een einde aan iets moois dat lang heeft geduurd gewoon doorzappen naar het volgende om weer hersenloos voor de buis te hangen.

      • + 12
      • 25 maa 2026 - 14:35
  • The Wolf

    Posts: 418

    Wolff kan van alles zeggen, ik heb m'n grote AI vriend gevraagd het sentiment onder internationale (dus niet de oranje meute) ff plat te slaan;

    🌍 Gemiddeld sentiment over F1 2026 regels

    👉 Overwegend gemengd, licht negatief

    Niet massaal afwijzend, maar zeker ook niet enthousiast.

    🔻 Wat overheerst (kritiek)
    Te veel nadruk op energie/batterijmanagement
    → “engineer racing” i.p.v. driver racing
    Kunstmatig racen
    → inhalen voelt soms “geforceerd” (boost vs geen boost)
    Complexiteit
    → moeilijk te volgen voor kijkers
    → zelfs fans snappen niet altijd waarom iemand ineens snel/langzaam is
    Identiteitsvraagstuk van de Formula 1
    → “is dit nog wel pure F1?”

    🔺 Wat positief wordt gezien
    Close racing is vaak beter dan verwacht
    → auto’s volgen beter dan 2025
    Meer strategische variatie
    → verschillende manieren om een race te benaderen
    Toekomstgericht (duurzaamheid / fabrikanten)
    → belangrijk voor lange termijn (al boeit dat fans minder)
    🧠 Belangrijk inzicht

    Er is een duidelijke split in type fans:

    1. “Puristen”
    willen:
    minder systemen
    meer zichtbare rijderinput
    oordeel: negatief tot kritisch
    2. “Moderne kijkers”
    vinden:
    actie = actie (inhaalactie = goed)
    oordeel: neutraal tot licht positief
    📊 Eindoordeel (eerlijk gemiddeld)

    👉 Niet geflopt, maar ook geen succesverhaal

    Meer zoiets als:

    “Het werkt… maar het voelt niet helemaal als F1.”

    🏁 Kort en scherp
    Positief: betere gevechten dan gevreesd
    Negatief: manier waarop voelt kunstmatig

    👉 Gemiddelde fan: twijfelend
    👉 Hardcore fan: kritisch

    En precies daarom hoor je zoveel discussie —
    niet omdat het totaal mislukt is, maar omdat het niet overtuigt.

    • + 7
    • 25 maa 2026 - 14:14
    • HermanInDeZon

      Posts: 969

      Ik zou wachten tot er iets van objectieve cijfers (lees: kijkcijfers, abonnementen op streamingdiensten, onafhankelijke polls) beschikbaar zijn.

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 14:24
    • The Wolf

      Posts: 418

      Ik pak de tot nu toe beschikbare info, puur om aan te geven dat Wolff uit z'n nek loelt

      • + 9
      • 25 maa 2026 - 14:26
    • HermanInDeZon

      Posts: 969

      AI lult net zo goed uit z'n nek.

      Zeker als het om dit soort dingen gaat wat nog maar recent in voege is en waar tegenstanders altijd veel vocaler zijn dan voorstanders

      • + 2
      • 25 maa 2026 - 14:35
    • Joeppp

      Posts: 8.447

      Als ik met je vriend Arie Insuline praat zegt hij dit:
      Bottom line

      F1 is niet dood.
      Maar het zit midden in een identiteitscrisis:

      Van “pure race” → naar “high-tech energie game met racen erbij”.

      Als jij fan bent van ouderwets knallen, voelt het slechter.

      • + 6
      • 25 maa 2026 - 14:39
    • f(1)orum

      Posts: 9.802

      Der Toto heeft natuurlijk helemaal gelijk. Sterker nog; k verwacht zelfs een toename qua aantal kijkers naar F1 in 2026 uit de Harvest To Survive generatie. Echter, aangezien deze een aandacht spanne van een goudvis hebben en snel verveeld zullen raken van de voorspelbare jo jo acties achter de standaard uit het zicht geraakte Benzen, zullen deze aantallen na een paar races al weer drastisch dalen, ben ik bang. 😉

      • + 7
      • 25 maa 2026 - 14:45
    • The Wolf

      Posts: 418

      Alleen, en daar wordt het lastig, er is geen harde meetbare verdeling terug te vinden tussen aandeel puristen en aandeel moderne fans.. Ik kan wel inschattingen terugvinden die vertellen;
      30–40% puristen (lange termijn fans, technisch, kritisch)
      60–70% moderne / bredere fanbase
      Dat kan betekenen dat zelfs als puristen overwegend negatief zijn, kan het totaalbeeld nog steeds "oké" zijn..
      Zolang de grote bubs kijkt, kan de F1 zich van allerlei experimenten permitteren.
      Als ze in grote getalen van beide kanten afhaken, dan is er een probleem. Maar dat is afwachten hoe het zich verder ontvouwt

      • + 2
      • 25 maa 2026 - 14:47
    • Larry Perkins

      Posts: 63.731

      Het enige dat ik eruit opmaak @The Wolf is dat jouw grote AI vriend vast boogschutter is, met al die pijlen...

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 16:06
  • Skoda F1

    Posts: 588

    Het klopt op zich wel wat Toto zegt maar wat hij erbij vergeet te melden is dat hij een enquête heeft gehouden op het hoofdkantoor in Stuttgart..

    • + 2
    • 25 maa 2026 - 14:37
  • 919

    Posts: 4.081

    Ik mis Lauda... Die had hier in niet te mistane woorden korte metten mee gemaakt.

    • + 4
    • 25 maa 2026 - 15:14
  • Pietje Bell

    Posts: 33.900

    OMG, kan het nog lelijker?!
    Is hij net met een latex roller aan het witten geweest?!

    i.ibb.co/KprLvLk9/(...)26-03-25-152250.png

    • + 1
    • 25 maa 2026 - 15:24
    • f(1)orum

      Posts: 9.802

      Dit lijken mij toch echt Wolff-sporen, beetje analoog aan die van hun nieuwe (al dan niet illegale) voorvleugel. Ik denk dat Toto hem even op hardhandige wijze heeft 'duidelijk' gemaakt dat hij dit jaar zijn wk aspiraties maar even uit zijn hoofd moeten zetten.

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 15:55
  • DutchTifosi

    Posts: 2.829

    "90 procent van de Mercedes-fans vindt het leuk!"

    • + 2
    • 25 maa 2026 - 15:38
  • Pleen

    Posts: 865

    De nieuwe fans tellen niet mee man! Die zijn nog rookies. Die zijn er voor ons vooralsnog voor spek en bonen, ze zijn er om jouw portemonnee te vullen Toto. Voor de die-hard fans die 2 a 3 uur 's nachts opstaan om een training of kwali te volgen, de die-hard fans die er al vanaf de jaren 70/80 waren voor de F1, die laat je nu gewoon stikken.

    • + 1
    • 25 maa 2026 - 16:03
    • The Wolf

      Posts: 418

      Eens. en ik ben toevallig een échte Die-Hard fan. Vooral deel 1. Die val van Hans Gruber van het nakatomi plaza...epic

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 16:26
  • SteelrainNL

    Posts: 91

    Goed verhaal. Nu ik er toch ben: In het kopje "Geef je mening" In de rechter kolom op deze pagina staat de vraag "Welke debutant maakt de meeste indruk?"

    Rijd Doohan nog mee?

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 16:21

