Het team van Mercedes heeft een geweldige seizoenstart achter de rug. George Russell en Andrea Kimi Antonelli wisten allebei een race te winnen, en lijken ook elkaars titelrivalen te worden. Mercedes trekt niemand voor, maar teambaas Toto Wolff laat wel doorschemeren dat het te vroeg is om een titel van Antonelli te verwachten.

De jonge Italiaan debuteerde vorig jaar in de Formule 1, en kende toen een seizoen met diepe dalen en hoge toppen. Anderhalve week geleden beleefde Antonelli een nieuw hoogtepunt, en kende hij een geweldig raceweekend. Hij startte de race vanaf de pole position, en wist voor het eerst een Grand Prix te winnen.

Hoe is het gevoel bij Mercedes?

De zege van Antonelli zorgt nog steeds voor trotse gevoelens bij teambaas Toto Wolff. In een interview met zijn landgenoten van OE24 spreekt de Oostenrijker zich uit: "Je moet niet vergeten dat we ruim een jaar kritiek aan moesten horen. Hij zou te jong zijn en hij zou te veel fouten maken. We hebben hier samen hard aan gewerkt. Nu hebben we een geweldig moment beleefd in China, maar er zullen ook races zijn waarin het minder goed gaat. Dat hoort er ook bij."

Maakt Antonelli kans op de titel?

Kenners bombardeerden Antonelli de dagen na zijn zege tot een kanshebber voor de wereldtitel. Hij staat vlak achter Russell in de strijd om het wereldkampioenschap, en hij zou in staat kunnen zijn om hem het leven zuur te maken.

Teambaas Wolff lijkt Antonelli nog niet te zien als een titelkandidaat. Als hij wordt gevraagd of Antonelli een serieuze kanshebber is, reageert Wolff heel duidelijk: "Nee, het is nog te vroeg om daarover te praten. We zijn nog maar bij de tweede race van het jaar en die heeft hij op zijn naam geschreven. We bevinden ons in een ideale positie. We beschikken namelijk over een veteraan en over een jonge coureur voor de toekomst. Dat is echt een droomcombinatie."

Antonelli krijgt aankomend weekend de kans om zich weer te bewijzen. Op het circuit van Suzuka staat de Japanse Grand Prix op het programma, en het team van Mercedes geldt als de grote favoriet.