Wolff lijkt titel van Antonelli voorlopig uit te sluiten

Wolff lijkt titel van Antonelli voorlopig uit te sluiten

Het team van Mercedes heeft een geweldige seizoenstart achter de rug. George Russell en Andrea Kimi Antonelli wisten allebei een race te winnen, en lijken ook elkaars titelrivalen te worden. Mercedes trekt niemand voor, maar teambaas Toto Wolff laat wel doorschemeren dat het te vroeg is om een titel van Antonelli te verwachten.

De jonge Italiaan debuteerde vorig jaar in de Formule 1, en kende toen een seizoen met diepe dalen en hoge toppen. Anderhalve week geleden beleefde Antonelli een nieuw hoogtepunt, en kende hij een geweldig raceweekend. Hij startte de race vanaf de pole position, en wist voor het eerst een Grand Prix te winnen.

Hoe is het gevoel bij Mercedes?

De zege van Antonelli zorgt nog steeds voor trotse gevoelens bij teambaas Toto Wolff. In een interview met zijn landgenoten van OE24 spreekt de Oostenrijker zich uit: "Je moet niet vergeten dat we ruim een jaar kritiek aan moesten horen. Hij zou te jong zijn en hij zou te veel fouten maken. We hebben hier samen hard aan gewerkt. Nu hebben we een geweldig moment beleefd in China, maar er zullen ook races zijn waarin het minder goed gaat. Dat hoort er ook bij."

Maakt Antonelli kans op de titel?

Kenners bombardeerden Antonelli de dagen na zijn zege tot een kanshebber voor de wereldtitel. Hij staat vlak achter Russell in de strijd om het wereldkampioenschap, en hij zou in staat kunnen zijn om hem het leven zuur te maken.

Teambaas Wolff lijkt Antonelli nog niet te zien als een titelkandidaat. Als hij wordt gevraagd of Antonelli een serieuze kanshebber is, reageert Wolff heel duidelijk: "Nee, het is nog te vroeg om daarover te praten. We zijn nog maar bij de tweede race van het jaar en die heeft hij op zijn naam geschreven. We bevinden ons in een ideale positie. We beschikken namelijk over een veteraan en over een jonge coureur voor de toekomst. Dat is echt een droomcombinatie."

Antonelli krijgt aankomend weekend de kans om zich weer te bewijzen. Op het circuit van Suzuka staat de Japanse Grand Prix op het programma, en het team van Mercedes geldt als de grote favoriet.

F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.061

    Dan moet Antonelli eerst met Russell afrekenen en dat zie ik dit jaar niet gebeuren. Een beetje Norris/Piastri verhaal maar dan met verschil dat Russell misschien niet sneller is dan Norris qua pure snelheid(verschil is wel nihil zeg maar) maar wel beter is qua total package.

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 19:11
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.398

      Russell is idd completer en met name racecraft en hij doet minder domme dingen. Ook is russell een betere qualifier dan Lando.

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 00:18
    • SennaS

      Posts: 11.860

      Vriend is al een paar jaar de snelste en miste alleen nog een top auto.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 00:38
  • Larry Perkins

    Posts: 63.765

    Whahahahaha hihihi, hahaha, Toffe Toto: "We beschikken namelijk over een veteraan."
    In your ugly face sneaky George, nu nog een veteraan, straks met pensioen... Lol!

    • + 3
    • 26 maa 2026 - 19:45
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.616

    Uiteraard nog geen titel voor Antonelli. Behalve die van meest populaire Mercedes-driver.

    • + 2
    • 26 maa 2026 - 22:23
  • SennaS

    Posts: 11.860

    Kimi komt er wel maar Russell is op dit moment sneller. In had Russell pech bij de quali, anders had hij wel pole gepakt.

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 00:41
    • WickieDeViking

      Posts: 835

      Max heeft pech met een slechte auto, anders had hij pole gepakt.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 06:50

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

